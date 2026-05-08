Conform prevederilor contractului de mandat, Silviu Răzvan Avram ar fi trebuit suspendat din funcție încă din 21 octombrie 2025, data la care a fost trimis în judecată. Cu toate acestea, el a continuat să își exercite atribuțiile pentru mai bine de șase luni.

Reprezentanții conducerii PSD de la Ministerul Energiei au susținut că nu ar fi avut cunoștință despre faptul că acesta avea calitatea de inculpat în dosar.

Ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a decis suspendarea din funcție a președintelui Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, Silviu Răzvan Avram.

Măsura intervine chiar în perioada în care se desfășoară concursul pentru ocuparea funcției de director general, procedură care urma să fie organizată de același Consiliu de Supraveghere condus de Avram. Acesta urmează să fie revocat din funcție după 90 de zile.

“În condițiile în care, în următoarele 90 zile de la aprobarea în AGA a Actului adițional la contractul de mandat al dlui Silviu Răzvan AVRAM, nu se pronunță o hotărâre judecătorească definitivă în dosarele în care dl. Avram are calitatea de inculpat, Ministerul Energiei, în temeiul art. 2 lit.f) din Contract, poate solicita revocarea acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere ca urmare a imposibilității îndeplinirii atribuțiilor. În situația în care dl. Avram refuză să semneze Actul adițional care prevede suspendarea sa din calitatea de membru CS, aprobat de către AGA, atunci, în conformitate cu prevederile art. 9, coroborat cu art. 36.3 din Contractul de mandat, el poate fi revocat imediat de către AGA ”pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Energiei.

Silviu Răzvan Avram, aflat în prezent în atenția justiției, este judecat pentru complicitate la luare de mită în dosarul fostei șefe a CNCIR, Ioana Timofte, anchetat de DNA. Ioana Timofte este nepoata fostului director SRI, Radu Timofte.

În același dosar, Avram este acuzat că ar fi beneficiat de mită constând în vacanțe de lux. De asemenea, acesta este fiul nașului de cununie al liderului PSD Sorin Grindeanu și a avut anterior rol de finanțator al partidului.

„Cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale unice, prin susținerea arătată în perioada 2021-2023 (participarea repetată în sejururi în străinătate), a ajutat-o în hotărârea luată pe inculpatul Timofte Ioana (director general al CNCIR S.A.) de a pretinde sau de a pretinde și a primi de la suspectul Florescu Dragoș mai multe sejururi, după cum urmează:

la începutul lunii iulie 2021, un sejur la Hotel Caramel Grecotel din Insula Creta, în perioada 7-14 august 2021, la care a participat el și 4 membri ai familiei sale (Avram Adriana, Avram Eva Maria, Grovu Radu Mihai, Grovu Maria Ariana);

în luna februarie 2022, un sejur la Hotel Caramel Grecotel din Insula Creta, în perioada 04-18 august 2022, la care a participat el și 4 membri ai familiei sale (Avram Adriana, Avram Eva Maria, Grovu Radu Mihai, Grovu Maria Ariana),

în luna ianuarie 2023, un sejur la Hotel Caramel Grecotel din Insula Creta, în perioada iulie – august 2023, la care trebuia să participe el și 4 membri ai familiei sale (Avram Adriana, Avram Eva Maria, Grovu Radu Mihai și Grovu Maria Ariana)”, se arată în rechizitoriul Ioanei Timofte şi a lui Silviu Răzvan Avram.

Potrivit datelor publicate pe portalul Hidroelectrica, Silviu Răzvan Avram are o indemnizație fixă lunară de 11.642 de lei. În anul precedent, acesta a mai încasat o remunerație variabilă brută de aproape 240.000 de lei, ceea ce echivalează cu peste 7.600 de euro brut lunar, respectiv peste 4.000 de euro net.

În anul 2024, Avram a declarat venituri salariale cumulate de peste 4.000 de euro lunar, provenite din activitatea desfășurată la Hidroelectrica, ANCOM și CNCIR.

Adunarea Generală a Acționarilor de la Hidroelectrica urmează să propună un act adițional la contractul de mandat al lui Silviu Răzvan Avram, președintele Consiliului de Supraveghere, prin care acesta ar fi suspendat din funcție până la finalizarea dosarului în care are calitatea de inculpat, potrivit Ministerului Energiei.

Instituția precizează că, în cazul în care Silviu Răzvan Avram refuză semnarea actului adițional privind suspendarea sa din Consiliul de Supraveghere, acesta poate fi revocat imediat de către AGA.

Este vorba despre dosarul nr. 6631/2/2025 aflat pe rolul Secției I penale a Curții de Apel București, având ca obiect infracțiunea de luare de mită, conform Codului penal și Legii nr. 78/2000, cauză înregistrată pe rolul instanței la data de 21 octombrie 2024.

„De asemenea, dl. Silviu Răzvan AVRAM este inculpat şi în dosarul nr. 6631/2/2025/a1 având ca obiect „măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară” înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti în data de 21.10.2025 şi în dosarul nr. 6631/2/2025/a1.1 având ca obiect „verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 Cod procedură penală)”, mai arată ministerul Energiei în comunicat.

Adunarea Generală a Acționarilor Hidroelectrica este programată pentru data de 29.05.2026, iar ordinea de zi va fi completată cu propunerea de suspendare din funcție a lui Silviu Răzvan Avram.

Ministerul Energiei precizează că, în situația în care în termen de 90 de zile de la aprobarea în AGA a actului adițional la contractul de mandat nu este pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă în dosarele în care acesta are calitatea de inculpat, instituția poate solicita revocarea sa din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Măsura ar putea fi dispusă în temeiul prevederilor contractuale, ca urmare a imposibilității de exercitare a atribuțiilor aferente funcției.