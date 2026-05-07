Controverse majore în contractul trenurilor electrice PESA. Statul român a derulat un contract de achiziție publică pentru 20 de trenuri electrice, un proiect considerat important pentru modernizarea infrastructurii feroviare și reducerea dependenței de material rulant învechit. Contractul a fost atribuit producătorului polonez PESA Bydgoszcz, în urma unei licitații publice competitive, notează Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook.

Criteriul de evaluare nu a fost exclusiv prețul de achiziție, ci „costul pe ciclul de viață”, care include atât valoarea trenurilor, cât și costurile de mentenanță pe termen lung. În cadrul ofertei câștigătoare a fost inclus și angajamentul de realizare a unor facilități de întreținere (depouri), considerate esențiale pentru operarea conform standardelor tehnice feroviare, mai spune acesta.

În exploatarea feroviară, depourile nu reprezintă doar infrastructuri auxiliare, ci elemente critice pentru siguranța operațională. Normele tehnice prevăd revizii periodice obligatorii, inclusiv verificări săptămânale și operațiuni de mentenanță preventivă.

În acest context, lipsa sau întârzierea infrastructurii de mentenanță poate bloca punerea în circulație a materialului rulant, chiar dacă trenurile sunt livrate fizic.

”Cât de mult are voie un ministru să încalce legea ? Oricât de mult, atâta timp cât are carnetul de partid potrivit. Și mai ales când nimeni nu sancționează încălcarea legii și instigarea la încălcarea legii. Oare DNA citește presa sau postarile ministrilor? Statul român a cumpărat 20 de trenuri de la firma poloneza PESA. Cumpărarea s-a făcut în urma unei licitații câștigate de PESA. Criteriul de selecție la licitație a fost costul trenurilor pe-o perioada de 15 ani, adică suma dintre prețul trenurilor și costul întreținerii lor timp de 15 ani. Pentru a întreține trenurile, polonezii s-au obligat sa construiască 3 depouri. PESA a livrat trenurile , dar nu a construit depourile. Ca urmare, trenurile nu pot circula pentru că legea feroviară ( instrucția) prevede obligatoriu revizia săptămânală a trenurilor, dar nu are unde sa fie făcută acea revizie”, spune Petrișor Peiu.

Potrivit unor poziții exprimate în spațiul public, obligațiile privind construcția depourilor nu ar fi fost finalizate conform calendarului inițial. Această situație a generat o problemă practică: trenurile livrate nu pot fi operate în condiții complete de conformitate tehnică, din lipsa infrastructurii necesare pentru mentenanță.

În acest context, a apărut discuția privind posibile soluții administrative sau contractuale, inclusiv modificări ale contractului prin acte adiționale, care să permită utilizarea temporară a trenurilor până la finalizarea facilităților de întreținere.

Criticii acestei abordări susțin că modificarea condițiilor contractuale după atribuirea licitației poate ridica probleme de conformitate cu regulile achizițiilor publice, în special atunci când o componentă (precum mentenanța și infrastructura asociată) a fost parte din criteriul de selecție.

”În orice țară din lume, s-ar respecta legea , adică polonezii ar fi penalizați, dar și obligați sa construiască depourile. La noi usr-istul Miruță, pe fondul căderii guvernului, a hotărât sa facă o anexa la contract și sa oblige trenurile să circule, deși tehnic nu pot fi puse în circulație. Și totuși, este o ilegalitate cât casa de mare sa faci o anexa prin care să renunti la o obligație care a fost chiar criteriul de selecție la licitație”, mai spune acesta.

În astfel de situații, principiile de transparență, tratament egal și concurență loială sunt esențiale, iar orice ajustare contractuală trebuie justificată strict din punct de vedere legal și tehnic.

Autoritățile din domeniul transporturilor au susținut necesitatea găsirii unor soluții rapide pentru a introduce trenurile în circulație, având în vedere deficitul de material rulant modern și cererea ridicată de transport feroviar.

În același timp, se discută despre posibile mecanisme de penalizare sau ajustare a obligațiilor neîndeplinite, astfel încât proiectul să poată avansa fără a compromite cadrul legal sau siguranța operațională.