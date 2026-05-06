Situația celor 21 de rame electrice regionale produse de PESA a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din zona transporturilor, după ce imaginile cu trenurile trase pe linie în Gara Obor au stârnit reacții puternice în spațiul public.

În condițiile în care numeroși pasageri reclamă zilnic întârzieri, condiții precare și garnituri vechi, noile trenuri electrice nu au fost încă introduse în circulație din cauza unor blocaje administrative și contractuale.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, susține că a convocat toate părțile implicate pentru a identifica rapid o soluție care să permită folosirea trenurilor.

Ministerul Transporturilor propune suspendarea temporară a unor obligații contractuale

Potrivit oficialului, în următoarele șapte zile, Ministerul Transporturilor va transmite către producătorul polonez o propunere de act adițional care să permită deblocarea temporară a situației.

Mai exact, autoritățile vor suspendarea plăților aferente obligațiilor de mentenanță care nu au fost încă îndeplinite, pentru ca trenurile să poată intra în exploatare până la rezolvarea completă a problemelor tehnice și logistice.

„Să dăm drumul la trenuri. Ulterior, în alte 4 zile, compania producătoare va comunica în ce măsură acceptă acest compromis pentru deblocarea situaţiei”, a mai transmis Radu Miruţă.

Problema centrală este legată de infrastructura de mentenanță prevăzută în contract. Potrivit condițiilor asumate, producătorul trebuie să asigure hale și facilități de întreținere în apropierea unor centre importante precum București, Iași și Cluj-Napoca.

Fără aceste facilități, autoritățile susțin că există riscul ca trenurile să ajungă în situația altor garnituri moderne cumpărate în trecut, care au fost retrase după câțiva ani din cauza lipsei pieselor și a serviciilor de mentenanță.

Semnalul public privind situația trenurilor PESA a fost tras încă din luna aprilie de Asociația Pro Infrastructură.

Reprezentanții organizației au atras atenția că trenurile stau de luni întregi nefolosite, în timp ce sistemul feroviar românesc continuă să funcționeze cu material rulant învechit.

„Polonezii de la PESA s-au trezit că pe lângă trenuri le mai trebuie şi hale de mentenanţă, aşa cum prevede contractul pe care l-au semnat. Ele sunt necesare pentru întreţinerea periodică a unităţilor care a fost prevăzută tocmai ca să evităm tragerea lor „la gard” după câţiva ani de exploatare din lipsă de piese după cum s-a mai întâmplat, de exemplu, cu multe din automotoarele Desiro.

Se vede că e greu ca PESA să găsească hale la maximum 10 km de Bucureşti, Iaşi sau Cluj-Napoca. PESA încearcă de luni de zile să obţină acces la ele dar trenurile sunt tot la Obor unde stau degeaba şi… aşteaptă”, a transmis asociaţia.

Situația readuce în discuție o problemă mai veche din sistemul feroviar românesc: lipsa unei strategii coerente privind întreținerea materialului rulant modern.

În ultimii ani, România a achiziționat sau contractat mai multe tipuri de trenuri noi, însă implementarea efectivă a proiectelor a fost deseori întârziată de proceduri administrative, probleme contractuale sau lipsa infrastructurii auxiliare necesare exploatării.

Contractul dintre Autoritatea pentru Reformă Feroviară și compania poloneză PESA a fost semnat la începutul anului 2024 și vizează achiziția a 62 de rame electrice regionale.

Valoarea totală a proiectului depășește 2,77 miliarde de lei și este finanțată prin Fondul pentru Modernizare.

Noile trenuri sunt gândite pentru transport regional și includ dotări moderne care lipsesc din multe dintre garniturile aflate acum în circulație în România.

Caracteristică Detalii rame PESA Număr total rame contractate 62 Număr rame blocate în Gara Obor 21 Producător PESA Polonia Tip tren Ramă electrică regională Număr vagoane 3 Locuri pe scaune 160 Locuri în picioare 243 Locuri pentru persoane cu dizabilități 2 Spații pentru biciclete 16 Viteză maximă 160 km/h Dotări Wi-Fi, accesibilitate modernă Valoare proiect 2.777.369.677,05 lei Sursa finanțării Fondul pentru Modernizare

Introducerea noilor rame electrice este parte a procesului mai amplu de modernizare a transportului feroviar de călători, domeniu care a suferit ani la rând din cauza subfinanțării și a investițiilor întârziate.

În prezent, multe dintre trenurile utilizate zilnic de călători au zeci de ani vechime, iar viteza comercială rămâne redusă pe numeroase rute din țară.

Autoritățile speră că noile trenuri electrice vor contribui la creșterea confortului și la reducerea timpilor de călătorie pe liniile regionale importante.

Cu toate acestea, cazul celor 21 de rame blocate în Gara Obor arată că modernizarea infrastructurii feroviare nu depinde doar de achiziția trenurilor, ci și de existența unei infrastructuri de mentenanță funcționale și de coordonarea eficientă dintre instituțiile implicate.

Ministrul Transporturilor susține că obiectivul imediat este ca garniturile să ajungă cât mai repede în circulație și să nu mai rămână „doar în comunicate şi promisiuni”.