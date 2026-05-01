Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat vineri, 1 mai 2026, concluziile evaluării finale a Comisiei Europene cu privire la cea de-a treia cerere de plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit oficialului, rezultatul reprezintă un amestec de reușite diplomatice și eșecuri administrative istorice. Acesta a anunțat că România a reușit să recupereze suma de 350,7 milioane de euro, fonduri care fuseseră inițial blocate de Executivul European.

Pe de altă parte, ministrul a subliniat că țara pierde definitiv 458,7 milioane de euro, sumă sacrificată din cauza unor reforme care au fost fie amânate, fie implementate defectuos sau incomplet în anii anteriori.

Dragoș Pîslaru a explicat, pe pagina sa de Facebook, că evaluarea primită de la Comisie marchează finalul uneia dintre cele mai dificile etape financiare pentru România. Cererea de plată numărul 3 a fost înregistrată oficial pe 15 decembrie 2023, însă dificultatea a provenit din faptul că jaloanele incluse în acest pachet trebuiau să fie deja îndeplinite corect la momentul depunerii.

Ministrul a reamintit că, în primăvara anului 2025, Comisia Europeană a decis suspendarea parțială a unor sume importante, considerând că progresele României erau nesatisfăcătoare. Deși autoritățile de la București au beneficiat de o perioadă de corecție și au transmis noi justificări în noiembrie 2025, patru jaloane esențiale au rămas, în opinia Bruxelles-ului, nerezolvate corespunzător.

În relatarea sa, Dragoș Pîslaru a evidențiat efortul administrativ intens depus de la preluarea mandatului său de ministru al Fondurilor Europene, în iunie 2024. El a afirmat că a utilizat toate pârghiile diplomatice, de la discuții tehnice și clarificări până la negocieri directe cu structurile europene, pentru a salva cât mai mult din banii suspendați.

Această mobilizare a experților din minister a condus la recuperarea celor peste 350 de milioane de euro, un rezultat pe care ministrul îl consideră o dovadă a profesionalismului echipei tehnice în fața unor restanțe politice majore.

Un punct central al succesului menționat de Pîslaru a fost dosarul pensiilor speciale. El a descris această reformă ca fiind cea mai mare victorie a Cererii de Plată nr. 3. Din cele 231 de milioane de euro suspendate inițial pe acest segment, România a recuperat 166 de milioane.

Ministrul a explicat că drumul a fost anevoios, fiind marcat de șase amânări succesive la Curtea Constituțională, fapt ce a dus la depășirea termenelor inițiale. Totuși, implicarea prim-ministrului Ilie Bolojan a fost descrisă ca fiind decisivă, permițând Comisiei Europene să confirme că noua legislație îndeplinește criteriile necesare.

În paralel, ministrul a abordat situația AMEPIP și a guvernanței companiilor de stat. Scopul declarat al acestei reforme a fost asigurarea unei conduceri profesioniste și transparente în firmele de stat, eliminând criteriile politice sau de rudenie.

Dragoș Pîslaru a menționat că, prin eforturile viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, s-a reușit dinamizarea acestui proces, ceea ce a permis recuperarea a 132 de milioane de euro. Acesta a subliniat că banii au fost salvați doar prin asumarea unor măsuri care să garanteze că performanța primează în fața intereselor de partid.

În ciuda succeselor parțiale, Dragoș Pîslaru nu a ezitat să critice dur sectoarele unde România a înregistrat pierderi financiare grele. Cel mai grav impact a fost resimțit în domeniul energiei, unde companii strategice precum Hidroelectrica, Romgaz sau Nuclearelectrica au fost sub lupa Comisiei.

Evaluarea a scos la iveală probleme sistemice în selecția membrilor consiliilor de administrație: numiri politice, proceduri de selecție opace și lipsa unor indicatori de performanță clari. Din cauza acestor deficiențe, România a pierdut 180 de milioane de euro, reușind să salveze doar 48 de milioane.

Situația a fost similară în sectorul transporturilor, vizând companii precum CNAIR, CFR sau Metrorex. Ministrul a explicat că statul român nu a reușit să demonstreze că aceste entități sunt conduse de manageri selectați prin procese competitive și transparente.

Din cauza conflictelor de interese și a nerespectării standardelor de competență cerute de Bruxelles, țara a pierdut alte 15,4 milioane de euro. Dragoș Pîslaru a concluzionat că pierderile sunt o consecință directă a rezistenței la schimbare și a dorinței clasei politice de a menține controlul asupra resurselor publice prin intermediari loiali politic.

În final, ministrul a adresat un mesaj de responsabilitate politică, afirmând că nu se pot pretinde miliarde de euro de la Uniunea Europeană în timp ce la București se mimează reforma. El i-a acuzat direct pe acei politicieni care au amânat modernizarea țării de teamă să nu își piardă privilegiile sau care au folosit companiile de stat pentru a-și numi apropiații.

Dragoș Pîslaru a avertizat că nota de plată pentru incompetență și ticăloșie este achitată, în final, de toți cetățenii români, care rămân privați de investiții esențiale din cauza unor jocuri de putere.

Jalon / Domeniu Reformat Statut Reformă Sumă Recuperată Sumă Pierdută Cauza Principală a Sancțiunii Pensiile Speciale Validat (Legea 24/2026) 166 mil. € 65 mil. € Depășirea termenului din cauza amânărilor CCR. AMEPIP & Guvernanță Validat parțial 132 mil. € 0 mil. €* Dinamizarea reformei sub noua conducere ministerială. Companii Stat Energie Eșuat 48 mil. € 180 mil. € Numiri politice și lipsa criteriilor de performanță. Companii Stat Transport Eșuat 4,5 mil. € 15,4 mil. € Conflicte de interese și selecție netransparentă. TOTAL GENERAL Finalizat 350,7 mil. € 458,7 mil. € Bilanț negativ cauzat de reformele mimate.

Potrivit Parlamentului European, Planul național de redresare și reziliență (PNRR) al României reprezintă o agendă ambițioasă de reforme și investiții ce vizează să atenueze efectele socioeconomice ale crizei provocate de pandemia de COVID-19, ale crizei energetice și ale crizei costului vieții.

Planul modificat – aprobat de Consiliu la 8 decembrie 2023 – se ridică la 28,5 miliarde EUR sau 12,8 % din produsul intern brut (PIB) al țării în 2019.

Printre acestea se numără subvențiile din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) în valoare de 12,1 miliarde EUR (reduse cu 14,9 % în urma revizuirii alocării din iunie 2022), subvențiile REPowerEU în valoare de 1,4 miliarde EUR, transferul cotei României (43,2 milioane EUR) din rezerva de ajustare la Brexit către PNRR-ul său și alocarea împrumuturilor MRR deja angajate integral în cadrul versiunii inițiale a planului (14,9 miliarde EUR).

Planul de redresare urmează să fie pus în aplicare până în 2026.

Capitolul privind REPowerEU cuprinde șapte măsuri de investiții și două măsuri de reformă, care – împreună cu celelalte măsuri din PNRR – alocă 12,6 miliarde EUR (44,1 % din plan) tranziției verzi. Proiectele digitale au beneficiat de 21,9 % din resursele PNRR (cu excepția capitolului privind REPowerEU).

Până pe 30 septembrie 2025, România a primit resurse MRR în valoare de 10,7 miliarde EUR (37,6 %), inclusiv două plăți (sub formă de granturi și împrumuturi) și prefinanțare; această rată se situează sub media Uniunii de 56,4 %.

În septembrie 2025, a fost transmisă Comisiei Europene o cerere de revizuire a planului. În contextul semestrului european 2025, Consiliul a recomandat României să accelereze de urgență executarea planului său.