Premierul Ilie Bolojan a subliniat că principalele priorități vizează accesarea fondurilor din PNRR, evidențiind două provocări majore.

Prima se referă la îndeplinirea jaloanelor asumate de România, prin implementarea reformelor convenite, dintre care mai sunt de realizat încă zeci.

A doua problemă, potrivit acestuia, ține de absorbția efectivă a fondurilor europene, respectiv finalizarea lucrărilor până la sfârșitul lunii august, în condițiile în care la nivel național sunt deschise peste 20.000 de șantiere, ceea ce face procesul dificil.

Premierul a făcut referire și la legea salarizării unitare, considerată un jalon important, arătând că există două abordări posibile în acest caz.

Acesta a explicat că o primă variantă ar fi crearea unor așteptări privind creșteri salariale în sectorul public care nu pot fi susținute de spațiul fiscal al României, ceea ce, în opinia sa, ar genera ulterior nemulțumiri atunci când ar deveni evident că resursele sunt limitate.

A doua opțiune, pe care o susține, este o discuție transparentă privind capacitatea reală a bugetului și stabilirea unor limite clare, în condițiile în care de adoptarea acestei legi și a altor acte similare depinde accesarea unor fonduri europene de aproximativ 700 de milioane de euro.

”A doua problemă importantă tot pentru perioada următoare ţine de absorbţia efectivă a banilor. Adică terminarea lucrărilor până la finalul lunii august. Nu este simplu pentru că avem peste 20.000 de şantiere deschise. Gândiţi-vă că în fiecare localitate din România este practic cel puţin un proiect din PNRR. În reşedinţele de judeţ, în multe locuri sunt zeci de proiecte de la bloc, spitale, şcoli, campusuri. Aici sunt două linii de finanţare. Cele din grant, deci banii care nu îi mai rambursăm. Şi aici miza principală în următoare săptămâni este să rămână pe grant proiectele care le putem termina 100% să nu pierdem banii din grant. A doua componentă sunt banii din împrumut. Din nou şi aici este o miză importantă să absorbim cât mai mult din ei. E adevărat, aceşti bani trebuie să îi rambursăm. Dar condiţiile de împrumut pentru aceste fonduri europene sunt mult mai bune decât condiţiile de împrumut de pe pieţele normale”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat importanța stabilității guvernamentale, arătând că absorbția fondurilor europene depinde de implicarea tuturor actorilor implicați, de la constructori și consultanți până la ministere și beneficiari, precum și de un cadru legislativ care să faciliteze deblocarea proiectelor.

El a explicat că aparatul administrativ funcționează eficient doar în condiții de presiune și coordonare constantă, iar orice percepție de instabilitate reduce ritmul de lucru și afectează capacitatea de implementare a proiectelor. În opinia sa, este necesară menținerea unei formule stabile de guvernare pentru finalizarea investițiilor în derulare.