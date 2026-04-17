Ministrul Economiei, Irineu Darău, susține acțiunile vicepremierului Oana Gheorghiu legate de reforma companiilor de stat. El a afirmat că este de acord cu ideea de management privat și cu parteneriatele dintre stat și investitori pentru marile companii de stat. El a explicat că, în cazul domeniilor importante pentru stat, există soluții legale prin care statul poate păstra dreptul final de decizie.

Ministrul Economiei a declarat că sprijină reforma companiilor de stat împreună cu alți membri ai Guvernului și că fiecare companie ar trebui analizată separat, pentru a se găsi cea mai bună soluție în fiecare caz. Oficialul român a spus că unele companii care merg bine ar putea vinde o parte din acțiuni pe bursă, inclusiv pachete minoritare, așa cum este prevăzut în programul de guvernare. În schimb, pentru alte companii care au probleme de mult timp și nu funcționează eficient, ar putea fi luată în calcul chiar închiderea lor.

În ceea ce privește companiile aflate în subordinea Ministerului Economiei, Darău a precizat că preferă colaborările cu investitori serioși, mai ales prin programe de investiții precum SAFE, sub forma unor parteneriate sau asocieri. Totodată, el a afirmat că ar prefera managementul privat în locul celui de stat, dar a subliniat că fiecare caz trebuie analizat separat.

El a adăugat că, în domeniile sensibile sau strategice, statul poate păstra controlul prin drepturi speciale, cum ar fi dreptul de veto sau acțiunile de tip „golden share”, astfel încât să poată lua decizii finale chiar și atunci când nu este acționar majoritar.

„Cred mai mult în managementul privat decât în managementul de stat. Dacă e vorba de domenii sensibile, statul poate să-şi păstreze opţiuni prioritare, poate să aibă drepturi de veto, acele golden shares”, a afirmat Darău.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că statul român ar putea vinde pachete mici de acțiuni din unele companii de stat. El a explicat că aceste acțiuni ar putea fi cumpărate atât de fonduri de investiții, inclusiv din cele care administrează pensiile private ale românilor, cât și de alți investitori.

El a precizat că această măsură este deja inclusă în programul de guvernare și că a fost aprobată în ședința de Guvern fără ca cineva să aibă obiecții. Premierul a subliniat că este vorba doar despre vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni, astfel încât statul să rămână acționar majoritar, în special în cazul companiilor considerate strategice.

În opinia sa, listarea sau vânzarea acestor acțiuni ar putea ajuta la dezvoltarea pieței de capital din România deoarece ar atrage mai mulți investitori. El a mai spus că o implicare mai mare a administrării private ar putea duce la o gestionare mai eficientă a companiilor, deoarece investitorii ar fi direct responsabili de rezultatele lor financiare.

Premierul a afirmat că această măsură ar crește transparența și ar putea aduce beneficii atât pentru piețele financiare, cât și pentru bugetul de stat. El a adăugat că propunerea a fost discutată în grupuri de lucru cu toate părțile implicate și că, în cadrul ședinței de Guvern, nu au existat obiecții sau rezerve față de ea.

„Este vorba de vânzarea unor pachete minoritare, în așa fel încât statul român să rămână în continuare acționar majoritar, pentru că unele din aceste companii sunt companii de tip strategic și e nevoie de această majoritate. Ce rezolvă, practic, vânzarea de acțiuni? Noi avem o piață de capital destul de restrânsă, suntem o piață de tip emergent și pentru a dezvolta piața noastră de capital, ceea ce înseamnă că aceste acțiuni ar putea fi cumpărate din banii, din pensiile private ale românilor, din alte fonduri de investiții. Ce înseamnă asta? Înseamnă că companiile vor fi administrate mai bine pentru că fiind o administrare de tip privat într-o pondere mai mare, cu siguranță nu o să vrea să-și piardă banii, pentru că răspund pentru asta. Nu e ca la stat uneori, în care nu răspunzi de nimic. Înseamnă că vor fi mai transparent administrate și va fi un câștig pentru piețele financiare, pentru bugetele de stat și per ansamblu”, a punctat Bolojan.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat o analiză privind primele 22 de companii de stat evaluate de Guvern. Ea a explicat că unele dintre acestea ar putea fi listate la bursă sau ar putea vinde o parte din acțiuni, menționând exemple precum CEC Bank, Hidroelectrica și Romgaz. Totuși, ea a subliniat că această listă este doar una orientativă și se află încă în faza de analiză.

Ea a precizat că documentul urmează să fie analizat de specialiști și discutat în cadrul Guvernului. În opinia sa, listarea la bursă poate aduce reguli mai clare de conducere și mai multă transparență în gestionarea banilor la companiile de stat. Totodată, a explicat că un astfel de proces durează între unu și doi ani, deoarece sunt necesare studii și analize detaliate din partea ministerelor, iar abia după acordul tuturor părților vor fi prezentate concluzii finale.

Vicepremierul a mai spus că lista a fost realizată în urma discuțiilor cu actori din piață, precum Bursa de Valori și bănci, și a insistat că nu este vorba despre o decizie finală, ci doar despre un document de lucru. În ceea ce privește planurile din PNRR, ea a arătat că Guvernul a renegociat cu Comisia Europeană, astfel încât, în locul listării sau vânzării de acțiuni la trei companii de stat, se va merge pe restructurarea acestora, inclusiv prin fuziuni în sectorul transporturilor și al energiei.

Ea a precizat că sunt vizate pentru fuziune Tipografica CFR și Telecomunicații CFR, iar din sectorul energetic este avută în vedere Electrocentrale Grup. Totuși, a menționat că această companie este una mică, fără rol strategic important, care în prezent își obține veniturile în principal din chirii.

În ceea ce privește CEC Bank, analiza arată că aceasta ar fi cel mai potrivit candidat pentru listarea la bursă, însă este necesar un studiu suplimentar pentru a stabili exact câte acțiuni ar urma să fie vândute. Statul ar urma să vândă atât o parte din acțiunile existente, cât și acțiuni noi, dar ar păstra controlul majoritar. Banca este evaluată la aproximativ 5,4 miliarde de lei, însă listarea ar putea avea și un dezavantaj, deoarece ar limita posibilitatea utilizării sale pentru programe guvernamentale sau credite preferențiale, din cauza regulilor mai stricte.

Pentru Hidroelectrica se are în vedere vânzarea unui pachet suplimentar de 5–10% din acțiuni, iar pentru Romgaz un pachet de 5–7%. În urma acestor operațiuni, statul ar putea obține miliarde de lei, iar pentru ambele companii se recomandă demararea rapidă a studiilor necesare. În total, statul ar putea încasa între 9,5 și 15 miliarde de lei din vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni la mai multe companii mari din sectorul energetic.