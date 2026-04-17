Mihai Fifor, fostul ministru de Interne, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care susține că situația politică și economică a României ar fi ajuns într-un punct critic și a cerut în mod explicit plecarea lui Ilie Bolojan din funcție.

Acesta a afirmat că România nu ar mai trebui, în opinia sa, „să fie supusă unor experimente politice”, făcând referire la perioada de mandat a fostului președinte Klaus Iohannis, pe care o consideră o perioadă pierdută pentru dezvoltarea țării. În aceeași logică, el a caracterizat actuala guvernare de dreapta ca fiind responsabilă de politici pe care le consideră nocive și orientate, în opinia sa, spre interese restrânse, în detrimentul populației generale.

Fifor a susținut că economia României se află deja într-o stare de criză sau recesiune și că lipsa unor măsuri de corecție ar fi, în opinia sa, iresponsabilă. El a argumentat că ar fi necesară o schimbare de direcție în politicile economice pentru a evita agravarea situației.

”Nu mai putem lăsa România pe mâna unui kamikaze. După experimentul Klaus Iohannis, care ne-a costat 10 ani din viața noastră și a copiilor noștri, nu aveam dreptul să ne mai permitem experimente pe seama viitorului României. „Miracolul” de la Bihor nu e doar un experiment ratat. Este dovada vie că atât poate produce dreapta din România: niște pigmei zgomotoși vânduți ca voinici pe steroizi, puși pe prăduirea țării în numele „reformei”. Care reformă? Aia în care românii de rând sărăcesc și cei de la masa mare își umflă buzunarele? Ajunge. Până aici. Haiducia pe rit nou trebuie să se oprească. Acum”, spune Mihai Fifor.

Acesta a criticat măsurile de austeritate, spunând că acestea au pus povara pe persoanele cu venituri mici și medii. A susținut că majorarea TVA și a accizelor a dus la creșterea costului vieții și la dificultăți majore pentru populație, afectând inclusiv clasa de mijloc și categoriile vulnerabile.

Fifor a prezentat și date privind scăderea puterii de cumpărare a salariaților, afirmând că aceasta a înregistrat opt luni consecutive de declin, cu o medie de 8,2%. El a menționat scăderi de 15% în educație, 14% în administrație și 10% în sănătate, susținând că acestea reprezintă cea mai puternică deteriorare a nivelului de trai din ultimii 15 ani.

De asemenea, a criticat impactul fiscal asupra inflației, afirmând că aceasta a crescut de la aproximativ 5% la peste 10%, ceea ce a dus la scumpiri accelerate în domenii esențiale precum alimentele, energia și serviciile.

”Toate datele arată prăbușirea economiei naționale. Suntem deja într-o criză economică. Suntem deja în recesiune. Ar fi iresponsabil să nu facem nimic pentru a redresa economia. Un partid responsabil intervine atunci când economia e afectată. Avem nevoie de o schimbare de direcție pentru a redresa economia. Iresponsabili sunt cei care susțin că trebuie să continuăm cu aceeași strategie care a eșuat. Austeritatea a pus povara pe românii cu venituri mici și medii. Ajustarea fiscală a fost regresivă și a lovit exact în cei mai vulnerabili. Creșterea TVA și a accizelor a împins costul vieții în sus și a împins milioane de români în dificultate. Clasa de mijloc este împinsă spre sărăcie, iar cei care abia reușeau să-și ducă traiul au fost forțați să taie din lucrurile esențiale — hrană, sănătate, viață decentă. Puterea de cumpărare a salariaților a scăzut dramatic:

8 luni consecutive de scădere

8,2% depreciere medie

-15% în educație

-14% în administrație

-10% în sănătate

Este cea mai dură scădere a nivelului de trai din ultimii 15 ani. „Reforma” cu barda a la Bolojan a produs și un alt efect major: explozia inflației. Creșterea TVA, a accizelor și a taxelor a împins inflația de la aproximativ 5% la peste 10% în a doua parte a anului. Asta înseamnă scumpiri accelerate la alimente, energie și servicii — adică exact acolo unde doare cel mai tare”, continuă acesta.

În ceea ce privește pensionarii, Fifor a declarat că aceștia au fost printre cei mai afectați, susținând că peste 500.000 de pensionari au ajuns într-o situație de deprivare severă și că nivelul lor de trai s-a deteriorat semnificativ.

În final, el a afirmat că România are nevoie de un guvern responsabil, care să stabilizeze economia și să protejeze populația, și a transmis că menținerea actualei direcții politice reprezintă un risc major pentru stabilitatea țării.

”La rândul lor, pensionarii sunt loviți și mai puternic: Cea mai severă scădere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani Peste 500.000 de pensionari împinși suplimentar spre deprivare severă Pentru sute de mii de oameni, asta înseamnă intrarea în sărăcie severă. Când economia se prăbușește iar cetățenii sărăcesc, nu mai există stabilitate. Există doar consecințele unui eșec major de guvernare. Iar noi nu mai putem continua așa. Ar fi iresponsabil. România are nevoie de o schimbare reală de direcție. De un guvern responsabil, care să stabilizeze economia națională, nu să o destabilizeze. De politici care să protejeze oamenii, nu să-i împingă în sărăcie. A continua în aceeași manieră nu mai este o opțiune.

Este o vulnerabilitate pentru România. E datoria noastra să spunem apăsat: AJUNGE. Până aici”, arată acesta.

Într-o altă postare, Mihai Fifor spune că Ilie Bolojan ar sfida în mod repetat coaliția de guvernare prin adoptarea unor decizii majore fără consultarea prealabilă a partenerilor politici, făcând referire la intenția de a scoate la vânzare pachete din companii de stat. În același context, a menționat că vicepremierul Oana Gheorghiu ar fi anunțat astfel de măsuri cu sprijinul premierului, ceea ce, în viziunea sa, ar fi trebuit să fie precedat de discuții clare în cadrul coaliției.

Fifor a afirmat că vânzarea unor companii profitabile ale statului, în plină criză energetică și financiară, ar reprezenta o decizie gravă, cu impact direct asupra securității economice și energetice a României. În opinia sa, această direcție ar justifica inclusiv solicitări de demitere a premierului și a celor care ar fi susținut astfel de măsuri.

Acesta a mai susținut că reprezentanții PSD din Guvern s-ar fi opus și ar intenționa să blocheze implementarea acestor decizii.

În argumentația sa, Fifor a afirmat că mai multe state europene, precum Germania, Franța, Italia, Spania, Ungaria, Polonia și Cehia, ar urma o direcție opusă, consolidând controlul statului asupra companiilor strategice, în special în sectorul energetic. El a insistat că, în actualul context internațional tensionat, securitatea energetică ar trebui protejată și nu slăbită.

Totodată, a susținut că principiile economice ar indica faptul că nu este oportună vânzarea activelor valoroase în perioade de criză, invocând exemplul Greciei, despre care a afirmat că ar fi avut de suferit în urma unor decizii similare.

”Începe să se vadă limpede motivul real din spatele disperării cu care „miracolul” de la Bihor, premierul Ilie Bolojan, se agață de scaun. Nu „reforma”. Nu responsabilitatea. Ci graba de a împinge decizii care nu mai au nimic de-a face cu interesul României. O altă agendă. Bolojan sfidează încă o dată Coaliția de guvernare și ia decizii majore fără consultarea prealabilă a partenerilor. Anunțul vicepremierului Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat, făcut cu girul prim-ministrului Ilie Bolojan, nu trebuia să existe fără o discuție clară și onestă în Coaliție. Scoaterea la vânzare a unor companii profitabile de stat, în plină criză energetică și financiară, nu este doar o eroare. Este o decizie gravă, care lovește direct în siguranța economică și energetică a României. Iar acesta este un motiv puternic și suficient pentru demiterea premierului Ilie Bolojan și a celor care au girat acest demers. Cum era și firesc, reprezentanții PSD din Guvern s-au opus și vor face tot ce ține de ei pentru a bloca punerea lui în practică. Toate marile state europene – Germania, Franța, Italia, Spania, Ungaria, Polonia, Cehia – merg în direcția exact opusă: își consolidează controlul asupra companiilor strategice, mai ales în energie. Într-un context global tensionat și imprevizibil, securitatea energetică nu se negociază. Se apără. Tocmai de aceea, anunțurile vicepremierului Gheorghiu sunt în răspăr cu această realitate și vulnerabilizează direct România într-un moment geopolitic extrem de complicat, în care fiecare stat responsabil își protejează resursele, nu le scoate la vânzare. Toate principiile economice spun același lucru: nu îți vinzi activele cele mai valoroase în mijlocul unei crize.

Este genul de decizie pe care o iei fie din incompetență, fie cu deplină nepăsare față de interesul național. Grecia a făcut această greșeală și o plătește și astăzi”, arată Mihai Fifor.

Fifor a respins și argumentul legat de Planul Național de Redresare și Reziliență, afirmând că acesta ar fi fost interpretat abuziv. El a susținut că prevederile ar viza strict listarea limitată a unui pachet de acțiuni la Hidroelectrica și nu ar justifica extinderea procesului către alte companii strategice precum Romgaz, Salrom, CEC Bank, Portul Constanța, Aeroporturi București, Loteria Română sau Poșta Română.

În același timp, a afirmat că, dacă ar fi existat presiuni în acest sens, Guvernul ar fi trebuit să renegocieze PNRR, nu să accelereze extinderea listărilor.

El a mai susținut că PNRR ar trebui să funcționeze ca un instrument de consolidare economică, nu ca un mecanism de reducere a controlului statului asupra sectoarelor strategice.

În final, Mihai Fifor a afirmat că nu poate exista reziliență națională fără control asupra resurselor esențiale și l-a acuzat pe Ilie Bolojan că, sub pretextul reformei, al PNRR și al reducerii deficitului, ar împinge România într-o zonă de vulnerabilitate strategică. Acesta a concluzionat că un executiv care ar slăbi controlul statului asupra resurselor strategice, în actualul context geopolitic, nu ar guverna în interesul țării, ci ar vulnerabiliza statul român.