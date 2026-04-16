Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat joi, 16 aprilie 2026, că, până la data de 31 mai 2026, trebuie semnate contractele de cooperare care includ toate condițiile pentru mutarea producției în România în cadrul programului SAFE, destinat întăririi capacității militare a statelor membre ale UE. El a spus că obiectivul este ca cea mai mare parte a producției posibilă în următorii patru ani și jumătate să fie realizată în România.

Ministrul Economiei a transmis, de asemenea, că vizita sa are scopul de a arăta că în această perioadă se fac toate demersurile necesare pentru ca la Cugir să fie realizate investiții. El a explicat că programul SAFE reprezintă o oportunitate importantă, dar are termene foarte scurte: până la 31 mai trebuie semnate contractele de cooperare care stabilesc condițiile de producție în România, iar până atunci se va ști exact ce furnizori vor încheia contracte cu statul român pentru a beneficia de fondurile programului.

El a mai spus că la Cugir există o industrie funcțională, dar și unele probleme în companiile de stat, iar acestea au fost analizate la fața locului. Totuși, a subliniat că investițiile pe termen scurt sunt esențiale și că autoritățile încurajează vizitele investitorilor privați interesați de sectorul apărării.

Ministrul Economiei a precizat că are încredere în situația de la Cugir, dar a spus că nu se pronunță niciodată înainte de semnarea contractelor, deoarece acestea trebuie parcurse complet, inclusiv aprobările instituționale, cum ar fi CSAT și Parlamentul. El a explicat că detaliile juridice, financiare și de localizare se negociază până în ultimul moment, pentru a păstra o poziție bună de negociere. El a reiterat că scopul SAFE este ca producția posibilă în România în următorii patru ani și jumătate să fie realizată aici.

El a adăugat că unele procese tehnologice nu pot fi transferate complet în acest interval de timp. Ministrul Economiei a spus că autoritățile vor urmări ca proiectele din SAFE să fie însoțite de formarea profesională a unor persoane, în special tineri, pentru a asigura pe termen lung forța de muncă din industria de apărare.

El a explicat că în prezent sunt în desfășurare negocieri pentru contractul colectiv de muncă și că respectă dialogul social. A recunoscut că există nemulțumiri ale angajaților deoarece salariile din industria de apărare sunt relativ mici și condițiile de muncă pot fi dificile, mai ales pentru oameni care lucrează de mulți ani în condiții grele.

În același timp, a subliniat că nu se poate ignora situația economică. El a spus că fără investiții, fără parteneri privați și fără comenzi stabile pe termen lung, nu pot exista soluții durabile, chiar dacă obiectivul este îmbunătățirea salariilor și atragerea de personal mai tânăr.

Ministrul Economiei a afirmat că, în trecut, în lipsa comenzilor, statul a găsit soluții de compromis pentru a menține angajații în fabrici, dar a precizat că aceste soluții nu sunt ideale nici pentru angajați, nici pentru angajatori. În opinia sa, singura soluție pe termen lung pentru industria de apărare este atragerea de investiții.

„Mesajul pe care vreau să îl transmit şi pentru care am prioritizat această vizită este că facem în aceste zile, în aceste săptămâni, tot ceea ce trebuie pentru ca la Cugir să se întâmple lucruri, la Cugir să se întâmple investiţii. Mecanismul SAFE vine cu oportunitate uriaşă, dar vine şi cu nişte tremene foarte scurte: până în 31 mai trebuie semnate contractele de cooperare care conţin şi toate condiţiile de localizare în România a producţiei şi vom şti până la acel moment exact ce furnizori vor semna cu statul român acele contracte de achiziţii care să beneficieze de fondurile din mecanismul SAFE. La Cugir ştim că există o industrie pe picioarele ei, există şi nişte probleme în aceste companii de stat şi le-am documentat, le-am aflat şi la faţa locului, dar foarte, foarte importante vor fi investiţiile pe termen scurt, asta este ceea ce încurajăm. Gradul de încredere la Cugir este maxim. Niciodată, în calitate de ministru, nu mă voi pronunţa înainte de semnarea unor contracte, din două motive: în primul rând că, dacă nu putem fi sută la sută siguri şi până nu se usucă cerneala şi nu se trece prin toate etapele de validare, inclusiv prin CSAT, Parlament şi aşa mai departe nu poţi să fii sută la sută sigur. În al doilea rând, pe ce înseamnă condiţi concrete, juridice, financiare şi de localizare a producţiei se va discuta şi negocia până în ultimul moment, aşadar nu ne putem pronunţa dacă statul român vrea să aibă o putere de negociere mai mare. Intenţia noastră privind SAFE este să ne asigurăm că maximul de producţie care se poate întâmpla în România în patru ani şi jumătate se va întâmpla în România. În primul rând, şi acum când vorbim, sunt deschise discuţiile, negocierile, pentru că este un proces mai lung, normal zic eu, de stabilire a contractului colectiv de muncă. Respect foarte mult dialogul social. Cred că există şi nemulţumiri legitime, argumentate ale angajaţilor. Ştim că în industria de apărare nu sunt cei mai bine plătiţi oameni la nivel de muncitori, am văzut condiţiile de muncă acolo, e loc de îmbunătăţire. Sunt nişte oameni care uneori, zeci de ani de zile, au muncit mult, în condiţii mai precare şi care, bineînţeles, îşi doresc nişte condiţii mai bune. Pe de altă parte, niciodată – şi acesta e mesajul pe care îl transmit întotdeauna, fără ezitare şi oamenilor şi sindicatelor – nu putem face abstracţie de factorul economic. De aceea, întotdeauna mă veţi auzi cu atât mai mult din această calitate vorbind despre investiţii, despre atragerea factorului privat, despre parteneriate, pentru că, oricât ne-am dori oameni bine plătiţi pe termen lung şi, eventual, şi cu o medie a vârstei mai joasă pentru a asigura viitorul pe termen lung, fără comenzi ideal nefluctuante, deci pe termen lung, fără volume financiare care să intre în acele companii, fără parteneri serioşi, nu se vor găsi soluţii durabile. Ştiţi că, în această industrie, de multe ori, din păcate, s-a ajuns în situaţii în care nu existau comenzi şi, atunci, cumva, statul găseşte soluţii de urgenţă, aş spune, unde nici oamenii nu sunt foarte mulţumiţi, dar nici nu sunt puşi pe liber, pentru că e păcat să pierzi forţa de muncă şi familiile lor, până la urmă, trebuie să poată trăi cu venituri decente. Dar, încă o dată, singura soluţie corectă, pe termen lung, este să atragem investiţii”, a punctat oficialul român.

Compania americană de armament Sig Sauer, unul dintre cei mai importanți furnizori de arme de calibru mic și soluții avansate de apărare pentru armata SUA, ia în calcul dezvoltarea unor parteneriate cu producători români din industria de apărare. Aceste colaborări ar putea contribui la modelarea viitorului industriei de profil din Europa.

În acest context, directorul executiv al companiei, Ron Cohen, a efectuat o vizită în România în perioada 14–16 aprilie 2026. El a fost prezent la Cugir, în județul Alba, un centru important al industriei de apărare românești, precum și la București. Scopul vizitei a fost analizarea potențialului de cooperare industrială cu producători români și inițierea unor discuții cu reprezentanți ai industriei și ai instituțiilor de profil.

Potrivit unui comunicat de presă, vizita a urmărit trei direcții principale: identificarea capacităților industriale din România care sunt compatibile cu portofoliul Sig Sauer, găsirea unor posibili parteneri pentru subcontractare și co-fabricație, precum și evaluarea condițiilor pentru o colaborare industrială de lungă durată în România.

Documentul mai arată că această inițiativă are loc într-un context în care Europa își consolidează capacitățile de producție în domeniul apărării. România și-a asumat un nivel al cheltuielilor pentru apărare de 2,5% din PIB, unul dintre cele mai ridicate din NATO, și își propune să își întărească rolul în industria europeană de apărare.

Cugirul este prezentat ca un punct de referință pentru industria de apărare din România, având o tradiție de peste două secole în producția militară. Platforma industrială din zonă a furnizat de-a lungul timpului echipamente militare pentru armatele mai multor state și a format generații de specialiști în producția de armament. Printre principalele entități din zonă se numără Nova Modul SRL, Fabrica de Arme Cugir și Uzina Mecanică Cugir, considerate centre importante de competență tehnică în acest domeniu.

Aceeași sursă arată că modernizarea armamentului individual al infanteriei române reprezintă o problemă veche, încă nerezolvată. După reducerea utilizării platformei AK produse la Cugir și tranziția incompletă către standardele NATO, România nu a finalizat încă un program amplu de înlocuire a armelor individuale.

În acest context, poziția geostrategică a României în cadrul NATO a readus această temă în prim-planul priorităților instituționale. Armele produse de Sig Sauer sunt utilizate pe scară largă de armata SUA, de aliații NATO și de forțe armate din peste 90 de țări. Compania susține că respectă standardele NATO și consideră că poate contribui la modernizarea echipamentelor de infanterie, inclusiv în România.

„România dispune de baza industrială, forţa de muncă şi poziţia strategică necesare pentru a deveni un contribuitor autentic la producţia europeană de apărare. Ne aflăm aici pentru a înţelege cum poate SIG SAUER să construiască un proiect strategic de lungă durată aici, împreună cu partenerii săi români”, a declarat Ron Cohen, CEO al Sig Sauer. „România nu este o piaţă de export pentru noi. Este o platformă industrială. Ceea ce construim aici — pas cu pas, alături de parteneri locali reali — este o capacitate de producţie şi transfer tehnologic cu relevanţă regională pe termen lung. Această vizită face parte din fundamentul pe care îl punem pentru construcţia unui proiect de dezvoltare esenţial, atât pentru România, cât şi pentru SIG SAUER”, a adăugat Paul J. Strebel, director de afaceri internaţionale la Sig Sauer.

Sig Sauer este prezentă în România prin SSI Legion SRL, o filială recent înregistrată cu sediul la Cugir, care a parcurs toate procedurile necesare pentru a putea funcționa ca producător de armament autorizat pe teritoriul țării.

Compania americană poate aduce la Cugir un volum important de expertiză industrială, incluzând date tehnice și tehnologii de fabricație, echipamente de producție, programe de pregătire a forței de muncă, precum și servicii de mentenanță și suport pe termen lung. În acest context, implicarea Sig Sauer în România este descrisă ca depășind simpla relație de furnizor, fiind mai degrabă un parteneriat industrial menit să contribuie la dezvoltarea unei capacități de producție suverane.

Discuțiile inițiate în timpul acestei vizite sunt așteptate să continue în lunile următoare, inclusiv în cadrul unor evenimente din industria de apărare programate pentru anul 2026, potrivit comunicatului de presă.

Sig Sauer Inc. este un producător important de arme de foc și echipamente de apărare, incluzând sisteme electro-optice, muniție, arme cu aer comprimat, amortizoare de zgomot, stații de armament controlate de la distanță și programe de instruire. Compania a devenit un furnizor de referință pentru armata SUA.

Sig Sauer este unul dintre principalii furnizori de instruire specializată în utilizarea armelor de foc și pregătire tactică, prin intermediul Academiei Sig Sauer.