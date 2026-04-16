Procesul de listare la bursă este analizat de Guvern ca un mecanism de creștere a transparenței și eficienței în administrarea companiilor de stat, fiind considerat un pas important în reforma guvernanței corporative.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat că autoritățile au deja o listă preliminară de companii eligibile pentru bursă, însă acestea urmează să treacă printr-un proces riguros de evaluare.

„Avem o listă de companii care ar putea fi eligibile pentru listare, dar suntem încă în etapa de analiză. Urmează o evaluare de specialitate, discuții în cadrul Guvernului și abia apoi o decizie asumată. Listarea este un instrument extrem de eficient pentru a introduce buna guvernanță și pentru a face transparentizarea cheltuielilor într-o companie de stat”, a declarat Oana Gheorghiu.

Oficialul a subliniat că procesul de listare la bursă este complex și necesită timp, implicând analize detaliate, studii de fezabilitate și coordonare între instituțiile statului.

„O listare nu este un proces care se întâmplă peste noapte. Vorbim de 12 până la 24 de luni, cel puțin, pentru fiecare companie, pentru că este nevoie de analize, de studii și de aliniere între ministere și la nivel politic. După ce vom avea această aliniere și aceste analize, vom reveni cu informațiile necesare”, a explicat aceasta.

În acest context, autoritățile insistă că statul va rămâne acționar majoritar în companiile strategice, chiar și după listarea la bursă.

„Orice listare se va face sub nivelul de 51%, astfel încât statul să rămână acționar majoritar. În practică, vorbim de pachete minoritare, de 5-10%, dar aceste procente vor fi stabilite în funcție de fiecare companie”, a declarat Gheorghiu.

În analiza privind listarea la bursă, CEC Bank este considerată cea mai avansată opțiune pentru un IPO, potrivit documentelor discutate la nivel guvernamental.

Evaluarea estimată a instituției financiare este de aproximativ 5,4 miliarde de lei, iar listarea ar putea avea loc printr-o ofertă mixtă, care să includă atât acțiuni noi, cât și un pachet deținut de stat. Conform raportului, pregătirea ar putea începe rapid, cu un termen orientativ pentru IPO stabilit în trimestrul IV din 2026, în funcție de rezultatele studiului de fezabilitate, scrie economedia.ro.

„Dimensiunea şi notorietatea CEC Bank asigură absorbția ofertei pe piața locală şi regională. Pregătirea poate fi demarată imediat – termen propus pentru IPO: Trimestrul 4 2026 ( sub rezerva confirmării termenului de studiu de fezabilitate). Statul va menține controlul majoritar indiferent de structura IPO”, se arată în raport.

Documentul evidențiază și avantajele listării la bursă, printre care faptul că statul este unic acționar, ceea ce simplifică procesul decizional. De asemenea, CEC Bank este deja prezentă pe piața de capital prin emisiuni de obligațiuni.

Totuși, sunt menționate și riscuri, inclusiv sensibilitatea politică asociată instituției.

„CEC Bank este utilizată frecvent ca instrument de politică publică, iar listarea impune disciplină comercială care poate restricționa acceste utilizări”, se precizează în raport.

În același timp, listarea ar transmite un semnal puternic către investitori privind angajamentul statului față de reformele economice și transparență.

Pe lista analizată de Guvern pentru listarea la bursă se regăsește și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, evaluată la aproximativ 1,45 miliarde de lei.

În acest caz, însă, procesul depinde de clarificarea unor aspecte juridice și de structura acționariatului, inclusiv relația cu Fondul Proprietatea. Autoritățile nu au stabilit un calendar concret pentru această posibilă listare.

Pe lângă aceste companii, Guvernul ia în calcul și vânzarea unor pachete minoritare în societăți deja listate, precum Hidroelectrica și Romgaz. Statul ar putea scoate la vânzare între 5% și 10% din acțiuni la Hidroelectrica și între 5% și 7% la Romgaz, tranzacții care ar putea genera venituri estimate între 3 și 8 miliarde de lei, în funcție de condițiile pieței.

Alte companii de stat sunt incluse în analiză, însă nu reprezintă priorități imediate pentru listare la bursă. De exemplu, Loteria Română ar putea intra într-un al doilea val de listări, după anul 2027, în timp ce pentru companii precum Salrom sau Poșta Română sunt necesare evaluări suplimentare privind performanța financiară și modelul de business.

