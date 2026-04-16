Oana Gheorghiu a precizat că noul mecanism de selecție va fi introdus printr-un memorandum care urmează să fie discutat și aprobat în ședința de Guvern. Prin această procedură, autoritățile urmăresc o evaluare mai obiectivă a companiilor care vor intra în următoarea etapă.

Declarațiile au fost făcute la Palatul Victoria, unde vicepremierul a explicat că Executivul continuă procesul început prin primul val de companii introduse în proiectul pilot.

Dacă în prima fază ministerele au fost cele care au decis ce companii de stat intră în proiectul pilot, în noua etapă Guvernul propune criterii standardizate de selecție.

Aceste criterii vor lua în calcul două elemente principale: importanța strategică a unei companii pentru economie sau pentru stat și situația financiară în care se află respectiva societate.

„Continuăm acest proces cu următorul val de companii, pe care îl vom anunţa în următoarele 30 de zile. Am propus şi va trece prin şedinţa de guvern în cadrul memorandumului o procedură prin care vom selecta”, a declarat Oana Gheorghiu la Palatul Victoria.

Vicepremierul a subliniat că statul trebuie să își schimbe abordarea și să acționeze ca un acționar responsabil, capabil să intervină din timp în administrarea companiilor pe care le controlează.

Potrivit acesteia, obiectivul este ca statul să prevină intrarea unei companii în faliment sau în insolvență, în loc să reacționeze doar după apariția dificultăților majore.

Mesajul transmis de Oana Gheorghiu indică o schimbare de strategie în gestionarea companiilor de stat, prin trecerea de la intervenții tardive la măsuri preventive și la monitorizarea mai atentă a performanței economice.

„Dacă până acum, în primul val, ministerele au fost cele care au decis care sunt companiile care vor intra în proiectul pilot, pentru următorul val am propus nişte criterii de selecţie care au în vedere importanţa strategică a unei companii şi situaţia financiară în care se află”, a mai spus vicepremierul.

Anunțul privind următorul val de companii de stat sugerează că Guvernul intenționează să extindă procesul de reformă început prin proiectul pilot și să includă noi societăți în mecanismul de evaluare și restructurare.

Executivul urmărește astfel să prioritizeze companiile considerate esențiale și cele aflate în dificultate financiară, cu scopul de a evita deteriorarea situației acestora și eventualele costuri suplimentare pentru bugetul public.

„Statul trebuie să devină acel acţionar responsabil care previne intrarea în faliment sau în insolvenţă a unei companii, care nu mai aşteaptă ca aceste companii să ajungă în aceste situaţii pentru a interveni”, a conchis vicepremierul.

În următoarele 30 de zile este așteptată lista noilor companii vizate, precum și detalii privind criteriile oficiale de selecție și modul în care acestea vor fi aplicate.