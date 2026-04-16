Se schimbă regulile pentru insolvență. Inițiativa a fost prezentată joi de ministrul Economiei, Irineu Darău, care a precizat că proiectul urmărește îmbunătățirea actualului cadru legislativ și adaptarea lui la nevoile reale ale cetățenilor.

Una dintre principalele modificări propuse este reducerea pragului de acces la procedura de insolvență, de la echivalentul a 15 salarii minime la 10 salarii minime, astfel încât mai multe persoane aflate în dificultate să poată beneficia de acest mecanism legal. De asemenea, proiectul include măsuri de protecție a locuinței de familie, cu scopul de a evita situațiile în care oamenii ar putea fi evacuați din singura lor casă, cu condiția ca aceasta să respecte standardele legale.

Ministerul Economiei precizează că noul cadru legislativ ar permite accesul și persoanelor care își pot plăti datoriile, dar au nevoie de timp suplimentar și de un plan clar de rambursare. În acest fel, procedura ar deveni mai flexibilă și adaptată diferitelor situații financiare.

„Există situații obiective și neprevăzute în care datoriile scapă de sub control. În astfel de cazuri, oamenii au nevoie de o șansă să își revină, iar statul trebuie să ofere soluții corecte, nu uși închise sau blocaje administrative. De aceea, am pus în transparență un proiect de lege care îmbunătățește procedura de insolvență a persoanelor fizice și o face mai accesibilă pentru cei care au nevoie de ea. Concret, reducem pragul de acces de la 15 la 10 salarii minime, astfel încât mai mulți oameni aflați în dificultate reală să poată intra în această procedură. Protejăm locuința familiei, dacă este singura și respectă standardele legale, astfel încât oamenii să nu fie scoși din propria casă. În același timp, le oferim acces și celor care își pot plăti datoriile, dar au nevoie de timp și de un plan clar de rambursare”, a scris ministrul pe Facebook.

Irineu Darău a subliniat că scopul proiectului nu este eliminarea obligațiilor financiare, ci transformarea acestora în datorii gestionabile, astfel încât persoanele afectate să aibă șansa de a-și redresa situația fără a pierde bunurile esențiale. Potrivit acestuia, măsurile propuse urmăresc ca oamenii să își poată reface stabilitatea financiară într-un mod corect și sustenabil.

„În felul acesta, procedura devine funcțională, datoriile devin gestionabile, iar oamenii au o șansă corectă să își revină, fără să piardă tot ce au. Nu vorbim despre a scăpa de obligații, ci despre a le face gestionabile și a asigura un sistem care îi ajută pe cei de bună-credință să meargă mai departe. Proiectul este acum în etapa de avizare și consultare publică, etapă după care va ajunge pe masa Guvernului”, a conchis Irineu Darău.

În prezent, proiectul de lege se află în etapa de avizare și consultare publică, urmând să fie transmis către Executiv după finalizarea tuturor procedurilor necesare.

Insolvența este o procedură legală prin care o persoană sau o companie care nu își mai poate plăti datoriile într-un mod normal încearcă să își reorganizeze situația financiară. În cazul persoanelor fizice, insolvența personală este un mecanism prin care datoriile pot fi eșalonate, reduse sau restructurate, în funcție de veniturile debitorului, astfel încât acesta să poată continua să își achite obligațiile într-un mod controlat, fără presiunea executărilor imediate.

În esență, insolvența nu înseamnă „ștergerea automată a datoriilor”, ci o reorganizare a lor sub supravegherea unei proceduri legale, cu scopul de a evita situațiile extreme, cum ar fi pierderea tuturor bunurilor sau incapacitatea totală de plată.

În ceea ce privește proiectul anunțat de ministrul Economiei, efectul principal ar fi că mai multe persoane ar putea avea acces la această procedură, deoarece pragul de intrare ar fi redus de la 15 la 10 salarii minime. Asta înseamnă că oamenii cu datorii mai mici decât în prezent ar putea solicita mai ușor insolvența personală.

Un alt efect important ar fi protejarea locuinței de familie, dacă este singura și respectă condițiile legale. Practic, acest lucru ar reduce riscul ca persoanele aflate în dificultate să își piardă casa în timpul procedurii, ceea ce reprezintă o schimbare cu impact social semnificativ.

De asemenea, proiectul ar permite și celor care își pot plăti datoriile, dar au nevoie de timp și de un plan de rambursare, să intre în procedură. În acest caz, datoriile nu dispar, dar sunt reorganizate într-un calendar de plată mai realist, adaptat veniturilor.