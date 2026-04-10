Statul recuperează o clădire din Șoseaua Olteniței după 18 ani de utilizare neautorizată. Ministerul Economiei a anunțat finalizarea procedurilor legale de recuperare a unei clădiri situate pe Șoseaua Olteniței, imobil care a fost utilizat timp de aproximativ 18 ani fără ca statul român să încaseze venituri din chirii sau subînchirieri.

Potrivit autorităților, clădirea a reintrat oficial în patrimoniul statului după finalizarea proceselor de intabulare, evacuare și executare silită.

În vara anului 2025, Ministerul Economiei a finalizat procedura de intabulare a clădirii, stabilind oficial dreptul de proprietate al statului asupra imobilului.

Ulterior, instituția a inițiat acțiuni în instanță împotriva ocupanților spațiului, considerați fără drept legal de utilizare.

În noiembrie 2025, instanța a dat câștig de cauză statului român, dispunând evacuarea persoanelor juridice care operau în clădire.

„Clădirea din șoseaua Olteniței, unde niște băieți deștepți au făcut bani timp de 18 ani fără ca vreun leu să ajungă la bugetul public, a reintrat efectiv – în sfârșit! – în patrimoniul statului! Pe 1 august 2025 am clarificat situația juridică și am intabulat clădirea în proprietatea statului. În paralel, a fost deschisă acțiunea în instanță pentru ocuparea celor care ocupau spațiul fără drept. În noiembrie 2025, instanța ne-a dat dreptate și a dispus evacuarea. Îndată ce am ajuns în minister, am verificat situația și am continuat acțiunea, fiind ocupanții abuzivi nu au avut bunul simț să respecte decizia instanței. Pentru că spațiul nu a fost eliberat voluntar, am mers mai departe și am declanșat procedura de executare silită.

În acest context, am primit notificare că spațiul va fi eliberat. După 18 ani, statul îșiu recuperează în sfârșit un activ care a fost folosit fără drept și de pe care nu s-a încasat niciun leu. În tot acest timp în clădire au funcționat mai multe firme iar spațiile au fost inclusiv subînchiriate, fără ca aceste venituri să ajungă la bugetul public. Am parcurs toate etapele legale până la capăt, iar rezultatul este clar: clădirea a revenit în patrimonial statului. Am dus acest proces până la ultima etapă și vom face același lucru ori de câte ori este nevoie. Vă asigur că atât timp cât voi fi ministru, nu voi tolera astfel de situații și voi livra rezultatele”, a spus Irinel Darău într-un reel pe Facebook.

Deși hotărârea judecătorească prevedea eliberarea imobilului, ocupanții nu au respectat decizia în mod voluntar. În consecință, autoritățile au declanșat procedura de executare silită, în baza legislației în vigoare.

În urma notificărilor oficiale, procesul de eliberare a spațiului a fost demarat, iar statul a recâștigat controlul efectiv asupra clădirii.

Conform informațiilor oficiale, în clădire au funcționat mai multe firme, iar spațiile ar fi fost inclusiv subînchiriate între operatori privați.

Deși imobilul se afla în proprietatea statului și în administrarea Ministerul Economiei, veniturile generate din utilizare nu au ajuns la bugetul public.

Contractul inițial de utilizare ar fi expirat încă din anul 2004, însă situația a continuat neclarificată timp de aproape două decenii.

Situația a fost semnalată în mai multe rapoarte ale Curtea de Conturi, care au indicat deficiențe în administrarea activului public.

Printre problemele identificate s-au numărat:

lipsa evidenței contabile corecte a imobilului

neînregistrarea cadastrală corespunzătoare la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

neclarități privind modul de utilizare a spațiilor de către entități private

De asemenea, rapoartele au arătat că numeroase firme își declaraseră sediul în imobil, în baza unor contracte gestionate prin structuri intermediare.