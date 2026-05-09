Irineu Darău a afirmat pe pagina saa că mediul de afaceri din România continuă să se confrunte cu proceduri administrative greoaie, iar noua platformă a fost concepută pentru a simplifica interacțiunea companiilor cu statul și pentru a digitaliza integral mai multe fluxuri administrative importante.

„Ştim cu toţii că, de multe ori, antreprenorii din România încă interacţionează cu administraţia publică prin proceduri complicate şi consumatoare de timp. PMAT – acronimul pentru „Platforma pentru stimularea competitivităţii mediului de afaceri, asigurarea transparenţei legislative, debirocratizare şi simplificare procedurală” – vine să facă viaţa mai uşoară pentru toţi cei care trebuie să interacţioneze cu statul, digitalizând integral 4 procese cheie”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook, a precizat Irineu Darău.

Primul proces digitalizat prin PMAT vizează inițiativele legislative și mecanismul Testului IMM, utilizat atunci când autoritățile pregătesc acte normative cu impact asupra mediului de afaceri. Platforma va permite lansarea de chestionare dedicate IMM-urilor, colectarea automată a răspunsurilor și transmiterea documentației către membrii Grupului de Evaluare a Impactului Economic al Actelor Normative.

Sistemul va permite și votul electronic al membrilor grupului de evaluare, iar avizele vor fi generate digital direct din platformă. În funcție de rezultatul votului, documentele vor putea primi aviz favorabil, nefavorabil sau de balotaj, fără proceduri administrative suplimentare și fără schimburi repetate de documente în format fizic.

Un alt segment important al proiectului prezentat de Irineu Darău este dedicat incubatoarelor de afaceri. Operatorii economici care doresc obținerea statutului de incubator de afaceri vor putea gestiona întregul proces exclusiv online, de la depunerea documentelor până la emiterea actelor administrative.

Platforma va permite încărcarea documentelor justificative, monitorizarea dosarului și transmiterea raportărilor anuale în format digital. Autoritățile vor putea evalua documentația și comunica direct prin sistem, fără deplasări la ghișee sau depuneri fizice de acte.

Digitalizarea va include și procedurile legate de reprezentanțele firmelor românești din străinătate. Companiile care intenționează să deschidă, să modifice, să prelungească sau să închidă reprezentanțe externe vor putea efectua toate formalitățile prin intermediul platformei PMAT.

Procesul va include depunerea cererilor, încărcarea documentelor, semnarea electronică și descărcarea autorizațiilor direct din contul utilizatorului. Ministerul Economiei estimează că noul sistem va reduce timpul necesar procesării documentelor și va diminua costurile administrative suportate de companii.

Irineu Darău a anunțat că platforma va funcționa ca un portal unic destinat utilizatorilor din mediul de afaceri, care vor putea accesa toate serviciile printr-un singur cont și printr-o interfață integrată.

De asemenea, platforma va digitaliza activitatea Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat. Membrii CCA vor avea acces la un canal digital dedicat pentru transmiterea de propuneri și schimbul de comunicări privind politicile antreprenoriale, iar ministerul va putea gestiona integral fluxurile administrative aferente.

„De acum încolo, utilizatorii vor interacţiona cu un singur portal, folosind un singur cont. Dosarele se depun digital, cu semnătură electronică, iar platforma trimite notificări automate la fiecare etapă – termene limită, solicitări de clarificări, emitere de documente. Fiecare dosar poate fi urmărit în timp real din contul propriu. Platforma e realizată cu fonduri europene prin PNRR (Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare). Muncim în fiecare zi pentru a absorbi sumele din PNRR. Şi avansăm în ritm alert pentru a atinge jaloanele”, a subliniat Irineu Darău.

Ministerul Economiei consideră că implementarea PMAT reprezintă una dintre măsurile de accelerare a digitalizării administrației și de simplificare a relației dintre instituțiile statului și companiile private. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul componentei dedicate sprijinirii sectorului privat, cercetării, dezvoltării și inovării.

Tabel: Ce procese vor fi digitalizate prin platforma PMAT: