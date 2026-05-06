Alexandru Nazare a precizat, la lansarea programului SME Eco-Tech, că Guvernul interimar are responsabilitatea de a continua și accelera programele de sprijin pentru economie și pentru IMM-uri, în condițiile în care mediul de afaceri are nevoie de acces rapid la finanțare și investiții.

„După interimatul politic care a fost determinat de votul moţiunii, nu ne permitem un interimat economic. Nu ne permitem acest lucru pentru că situaţia economică de astăzi reclamă ca miniştrii din guvernul interimar să fie extrem de concentraţi pe programele pe care le au în curs, şi nu-i vorba doar de PNRR. Este vorba de orice alt program de susţinere a economiei, în special cele care privesc IMM-uri”, a declarat acesta.

Alexandru Nazare a declarat că programul lansat în zona IMM reflectă consolidarea unui parteneriat de încredere între România și Elveția, construit treptat și adaptat în timp.

El a subliniat că toți miniștrii ar trebui să se concentreze în această perioadă pe finalizarea și accelerarea programelor aflate în responsabilitatea lor, evidențiind importanța continuității și eficienței guvernamentale.

„Programul pe care îl lansăm astăzi aici ţine de zona de IMM. Ca atare, practic, prin prezenţa noastră aici demonstrăm acest lucru şi cred că toţi ceilalţi miniştri în această perioadă ar trebui să se concentreze pe terminarea, finalizarea, anunţarea şi accelerarea programelor pe care le au în gestiune. Lansăm un program care întruchipează maturitatea unui parteneriat de încredere între România şi Confederaţia Elveţiană, construit pas cu pas, învăţat din fiecare etapă, ajustat la fiecare iteraţie. Pentru Ministerul Finanţelor, în calitate de unitate de coordonare prezentă la acest moment, e o responsabilitate, dar este şi o confirmare, colaborarea, cooperarea bilaterală construită bine, în timp, constituie un instrument concret pentru economia reală”, a menţionat Alexandru Nazare.

SME Eco-Tech este lansat într-un moment în care arhitectura economică a Uniunea Europeană se află sub presiunea a două transformări majore, respectiv digitalizarea și tranziția către o economie verde.

„Ambele sunt foarte importante, iar întreprinderile mici şi mijlocii din industria prelucrătoare sunt în această ecuaţie, sunt în segmentul cel mai expus şi, în acelaşi timp, segmentul cel mai capabil de adaptare rapidă. Şi această adaptare rapidă depinde de identificarea instrumentelor financiare care să ajute adaptarea. (…) Programul nu porneşte de la zero. Continuăm o colaborare solidă începută în primul program de cooperare, din 2019. Primul program a mobilizat o finanţare de 145 de milioane de lei pentru 500 de IMM-uri, generând peste 1.900 de locuri de muncă. Domeniile sunt unele importante: servicii medicale, turism, IT, comunicaţii, transporturi, construcţii, echipamente pentru economisirea energiei. Aceste cifre constituie punctul de plecare al unei evaluări serioase din care am extras trei lecţii pe care le încorporăm astăzi în arhitectura noului program”, a adăugat ministrul.

El a precizat că primul program a oferit sprijin pentru o gamă largă de sectoare, fiind adecvat etapei economice în care a fost implementat.

„Astăzi ne aflăm într-o altă etapă, avem nevoie de orientare strategică, de finanţare care să direcţioneze, nu doar să susţină. SME Eco-Tech face exact acest lucru. Îndreaptă capitalul către transformarea digitală a industriei prelucrătoare”, a adăugat Nazare.

Alexandru Nazare a subliniat că rolul partenerilor instituționali este esențial în implementarea programelor economice, evidențiind evoluția sistemului bancar din România, care a ajuns să includă cinci instituții de credit partenere, față de una singură în 2019.

Acesta a explicat că această extindere reflectă maturizarea sectorului bancar, capabil să ofere acoperire națională, condiții competitive și concurență reală în beneficiul antreprenorilor. Totodată, ministrul a arătat că programul reprezintă o tranziție de la un sprijin general la o abordare strategică, integrată în lecțiile europene și construită pe baza experienței acumulate în etapele anterioare.

În acest context, bugetul SME Eco-Tech este de 55,7 milioane de franci elvețieni (aproximativ 298 de milioane de lei), din care 39 de milioane provin din contribuția Elveția, iar 16,7 milioane reprezintă cofinanțarea națională.

„Cu acest mecanism, ţinta operaţională este ambiţioasă. Vorbim de minimum 800 de IMM-uri finanţate, investiţii de peste 100 de milioane de franci în tehnologii digitale, 800 de locuri de muncă noi create şi menţinerea a minimum jumătate din locurile existente la momentul accesării acestei finanţări. Locurile de muncă sunt extrem de importante, mai ales în această perioadă. Din perspectiva Ministerului Finanţelor, este esenţial ca fiecare leu şi fiecare franc investit să genereze valoare adăugată, iar formula aleasă răspunde acestui criteriu. Sprijinul este echilibrat şi responsabil: un grant de până la 40% din cheltuielile eligibile, în limita a 50.000 de franci, completat de un împrumut bancar în condiţii avantajoase de piaţă, care acoperă cel puţin 60% din valoarea investiţiei”, a adăugat demnitarul.

Alexandru Nazare a explicat că structura programului facilitează accesul la finanțare, dar în același timp încurajează disciplina investițională, implicarea activă a beneficiarilor și utilizarea eficientă a resurselor disponibile.

„Cu alte cuvinte, nu finanţăm doar proiecte, finanţăm antreprenori responsabili care să-şi asume propria dezvoltare. Şi dacă am vorbit despre orientare strategică, permiteţi-mi să fiu mai explicit. Prin acest program nu oferim doar finanţare, ci trasăm o direcţie. Încurajăm investiţiile în tehnologii care produc energie regenerabilă, contribuind la reducerea dependenţei energetice şi la creşterea rezilienţei economice. Susţinem soluţii de colectare, reciclare şi reutilizare a deşeurilor, esenţiale pentru o industrie prelucrătoare cu o amprentă redusă asupra mediului. De asemenea, finanţăm echipamente şi aplicaţii digitale care optimizează consumul de resurse şi cresc productivitatea. Şi să nu uităm de pachetele digitale de bază, care permit companiilor să devină vizibile şi competitive în mediul online, pentru că în 2026 absenţa digitală este însăşi o vulnerabilitate competitivă”, a mai spus Nazare.

Alexandru Nazare a declarat că programul răspunde provocărilor reale cu care se confruntă în prezent IMM-urile din industria prelucrătoare, într-un context global complex.

El a participat la conferința de lansare a SME Eco-Tech, program finanțat din a doua contribuție elvețiană pentru România și implementat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în parteneriat cu cinci instituții de credit, cu termen de derulare până în 2029.

Potrivit autorităților, programul are ca obiectiv sprijinirea transformării verzi și digitale a IMM-urilor din industria prelucrătoare, în acord cu țintele Uniunea Europeană privind combaterea schimbărilor climatice, vizând investiții de peste 100 de milioane de franci elvețieni și crearea a cel puțin 800 de locuri de muncă noi în economie.