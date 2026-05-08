IMM România afirmă că firmele din România nu ar trebui să piardă bani europeni din cauza problemelor politice ale statului. Organizația cere ca firmele care își fac corect proiectele să primească banii la timp, chiar dacă Guvernul nu reușește să facă anumite reforme.

Într-un document despre bugetul european 2028–2034, lansat joi de Ziua Întreprinzătorilor, IMM România avertizează că legarea plăților de condiții politice sau reforme poate crea blocaje. În astfel de situații, firmele ar fi afectate de întârzieri sau eșecuri care nu depind de ele.

Președintele IMM România, Florin Jianu, spune că România ar trebui să folosească eficient peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget european. El consideră că banii trebuie să ajungă în economia reală, adică în firmele private, pentru a reduce diferențele economice. De asemenea, el spune că succesul fondurilor europene nu ar trebui măsurat doar prin cât se absoarbe, ci prin efectul lor real asupra economiei.

Organizația mai atrage atenția că, dacă fondurile pentru coeziune, agricultură și sociale ar fi gestionate printr-un singur plan centralizat, deciziile ar deveni prea concentrate. În opinia lor, acest lucru ar favoriza proiectele mari ale statului și ar dezavantaja firmele private. IMM-urile cer un sistem de finanțare mai simplu și mai corect, bazat pe rezultate clare și pe colaborare reală între stat și mediul privat.

IMM România propune mai multe măsuri pentru viitorul Fond European pentru Competitivitate, care ar avea sute de miliarde de euro. Una dintre propuneri este ca firmele din țări mai puțin dezvoltate, cum este România, să primească punctaj suplimentar în proiecte, deoarece au costuri mai mari și pornesc cu dezavantaje față de firmele din țări mai bogate. Organizația cere ca cel puțin 20% din bani să fie rezervați pentru firme mijlocii și IMM-uri inovatoare, deoarece consideră că în prezent proiectele mari, internaționale, exclud multe companii românești capabile de cercetare și dezvoltare.

„Dezbaterile privind viitorul Cadru Financiar Multianual se află într-un moment de maximă intensitate, iar prioritatea strategică a României trebuie să fie valorificarea eficientă a celor peste 60 de miliarde de euro care vor fi alocate ţării noastre în exerciţiul financiar 2028-2034. Aceşti bani pot închide decalajele economice ale României doar dacă ajung acolo unde se creează valoare, respectiv în economia reală. Din această perspectivă, IMM România, în calitate de reprezentant al antreprenorilor autohtoni, consideră că succesul fondurilor europene nu mai trebuie măsurat doar prin procente de absorbţie, ci prin capacitatea lor de a face bine adevăratei economii româneşti, acea economie a mediului privat autohton, care a fost permanent un motor de stabilitate şi creştere a ţării”, a declarat Jianu.

IMM România solicită ca finanțarea fondurilor europene să se bazeze pe rezultate clare și măsurabile, iar procedurile administrative să fie mult simplificate. Organizația cere, de asemenea, o colaborare mai reală și mai eficientă între stat și mediul privat în gestionarea banilor europeni.

Mai concret, IMM România propune ca platforma MySMIS să fie conectată urgent cu bazele de date ale ANAF, ONRC și REVISAL, pentru a reduce birocrația și verificările inutile. Solicită introducerea unui Ghid Unic de Condiții Comune pentru toate programele de finanțare, astfel încât regulile să fie aceleași și mai ușor de înțeles. Organizația mai cere aplicarea principiului „Single Audit”, astfel încât firmele deja verificate să nu fie controlate repetat fără motiv, precum și un sistem automat prin care granturile să fie ajustate în funcție de inflație, pentru a evita blocarea proiectelor din cauza creșterii costurilor.

Reprezentanții mediului de afaceri mai propun ca fondurile europene să fie direcționate în special către creșterea competitivității IMM-urilor. Aceștia susțin investițiile în digitalizare și tehnologii bazate pe inteligență artificială, în eficiență energetică și tranziție verde, în inovare și integrarea firmelor românești în lanțurile valorice europene, dar și în sprijinirea internaționalizării și dezvoltării competențelor manageriale.

În document se subliniază și necesitatea prioritizării digitalizării, în condițiile în care majoritatea firmelor mici și mijlocii din România sunt deja prezente online, însă puține reușesc să transforme această prezență în vânzări reale. Concret, deși peste jumătate dintre IMM-uri au site propriu și majoritatea sunt active pe rețelele sociale, doar o mică parte dintre ele vând efectiv produse sau servicii online.

IMM România, cunoscută oficial ca Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), este una dintre cele mai importante organizații patronale reprezentative pentru IMM-urile din țară. Aceasta reunește și reprezintă interesele unui număr foarte mare de antreprenori, având în structură 104 organizații teritoriale și sectoriale și implicând aproximativ 50.000 de oameni de afaceri din România.

Rolul principal al organizației este de a susține dezvoltarea mediului de afaceri și de a promova interesele întreprinderilor mici și mijlocii în relația cu autoritățile publice. IMM România apără drepturile antreprenorilor, contribuie la îmbunătățirea politicilor economice și facilitează accesul firmelor la finanțări și oportunități de dezvoltare.

Pe lângă activitatea de reprezentare, organizația derulează și diverse programe și proiecte dedicate sprijinirii antreprenorilor, cum ar fi programe de mentorat precum IMM Mentor. De asemenea, IMM România promovează în mod constant digitalizarea, inovarea și modernizarea mediului de afaceri, încurajând firmele să se adapteze la noile cerințe economice și tehnologice.