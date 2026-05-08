În urma unor analize complexe de risc fiscal și a unor acțiuni de control desfășurate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF, a fost identificat un mecanism de fraudare a bugetului de stat pus în aplicare de o societate comercială din București, activă în domeniul colectării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje.

Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului se ridică la 18,41 milioane de lei, sumă reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată prin intermediul unui circuit fictiv de tranzacții comerciale.

În perioada 2023–2025, societatea verificată a încasat peste 53,25 milioane de lei de la diverși beneficiari pentru servicii aparent legitime de colectare și reciclare a deșeurilor. În urma controalelor antifraudă a reieșit însă că, în anul 2025, operatorul economic a introdus în evidențele contabile facturi fictive emise de o rețea formată din nouă societăți fără activitate economică reală, utilizate în scopul diminuării obligațiilor fiscale și al deducerii nelegale de cheltuieli și TVA, inclusiv prin aplicarea nelegală a mecanismului taxării inverse.

Societățile implicate în acest circuit fraudulos funcționau exclusiv în relație cu operatorul verificat, șase dintre ele fiind înființate în anul 2024 și declarate inactive în anul următor. Aceste entități au fost folosite pentru emiterea de facturi aferente unor operațiuni fictive privind achiziții de deșeuri și prestări de servicii precum sortarea sau dezmembrarea. Inspectorii antifraudă au constatat că acestea nu dispuneau de infrastructura minim necesară desfășurării activităților declarate, neavând angajați, nefuncționând la sediile declarate, unele neavând conturi bancare, iar logistica umană și materială fiind practic inexistentă.

De asemenea, documentele prezentate pentru justificarea activităților desfășurate conțineau numeroase elemente de fictivitate, inclusiv procese-verbale și evidențe privind prestări de servicii atribuite unor persoane care nu au avut niciodată raporturi de muncă cu societățile implicate. Controlul antifraudă a evidențiat și lipsa documentelor tehnice obligatorii privind procesarea deșeurilor, diferențe semnificative între cantitățile de deșeuri intrate și cele procesate, precum și inexistența echipamentelor și aplicațiilor informatice necesare activităților declarate.

Sumele obținute prin acest mecanism fraudulos au fost utilizate inclusiv în scop personal de către administratorii societății. Peste 2 milioane de lei au fost retrași în numerar sau folosiți pentru cheltuieli personale, iar o parte semnificativă din prejudiciu, respectiv 10.437.600 de lei transferați în perioada 2024–2025 către una dintre firmele furnizoare, a fost disimulată prin retrageri succesive realizate prin conturi aparținând unor persoane fizice. În cadrul verificărilor a fost identificată și achiziția unui autoturism de lux, în valoare de 487.500 de euro, realizată din fondurile rezultate din activitatea infracțională.

Pentru recuperarea prejudiciului și prevenirea sustragerii de la executarea obligațiilor fiscale, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului societății, anterior finalizării controlului, vizând un teren intravilan de 1.065 mp situat în București, două autoturisme și conturile bancare ale societății.

Având în vedere constatările, Direcția Generală Antifraudă Fiscală va sesiza organele de urmărire penală competente. ANAF continuă monitorizarea domeniilor cu risc fiscal ridicat și desfășoară acțiuni susținute pentru prevenirea, identificarea și sancționarea faptelor de evaziune fiscală și fraudă financiară, în scopul protejării intereselor bugetare ale statului și asigurării unui climat concurențial corect.

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF continuă acțiunile de identificare și combatere a activităților ilicite din domeniul comerțului cu metale prețioase. În urma unui control desfășurat la o casă de amanet din Timișoara, aceștia au descoperit o cantitate de 17,92 kilograme de aur deținută fără respectarea prevederilor legale.

Metalele prețioase, sub formă de bijuterii, ceasuri, monede și fragmente de bijuterii, proveneau din contracte de amanet care nu au fost înregistrate în evidențele contabile și operaționale ale societății, așa cum prevede legislația în vigoare. În urma verificărilor, s-a stabilit că aceste bunuri erau deținute în mod ilegal.

Pentru aceste nereguli au fost aplicate sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, constând în amendă și confiscarea integrală a cantității de 17,92 kilograme de aur, în conformitate cu reglementările prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase în România.

La nivelul anului curent, în cadrul acțiunilor de control desfășurate de inspectorii antifraudă în domeniul comerțului cu metale prețioase, au fost confiscate în total peste 70 de kilograme de aur și sume însumând aproximativ 6 milioane de lei, reprezentând venituri obținute în mod ilicit. ANAF continuă să urmărească asigurarea unei conformări fiscale corecte, promovând principiul echității fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, cu scopul protejării concurenței loiale și al respectării obligațiilor față de bugetul de stat.