Potrivit comunicatului transmis de casa de avocatură Schoenherr, compania turcă Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AȘ a semnat achiziția unui pachet majoritar în compania românească de apărare Automecanica.

Valoarea tranzacției este estimată la aproximativ 85 de milioane de euro, iar finalizarea operațiunii depinde de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente.

Procesul include:

aprobarea Consiliului Concurenței;

verificarea investiției străine directe în România;

finalizarea procedurilor administrative și de reglementare.

Schoenherr a asigurat consultanța juridică integrală pentru cumpărător pe parcursul întregii tranzacții.

România devine tot mai atractivă pentru investițiile din industria de apărare

Reprezentanții Schoenherr susțin că tranzacția confirmă interesul tot mai mare pentru piața românească de apărare și pentru industria strategică din regiune.

„România se afirmă în continuare ca destinație strategică pentru investițiile în sectorul apărării. Achiziția Automecanica de către Otokar reprezintă un moment de referință în consolidarea acestui trend, reflectând dinamica pieței regionale de M&A,” a declarat Mădălina Neagu, partener în cadrul Schoenherr și coordonatorul echipei implicate în proiect.

Casa de avocatură precizează că proiectul a implicat expertiză multidisciplinară din mai multe domenii:

drept societar și fuziuni & achiziții;

apărare;

concurență;

drept european;

comerț extern;

drept imobiliar;

dreptul muncii;

consultanță fiscală.

Otokar are deja contracte importante cu Armata Română

Compania turcă este deja prezentă în România prin proiecte importante din industria militară.

Otokar a câștigat anterior o licitație pentru furnizarea de vehicule blindate tactice ușoare 4×4 către Ministerul Apărării Naționale.

Reprezentanții Schoenherr afirmă că noua tranzacție continuă colaborarea dintre Otokar și piața românească de apărare.

„Având în vedere colaborarea anterioară cu Otokar în cadrul procedurii de achiziție publică de vehicule blindate ușoare din România, finalizată cu succes, ne onorează să continuăm acest parteneriat și să îi sprijinim în demersul de dezvoltare și consolidare a capacităților locale de producție,” a declarat Iustin Armașu, partener și coordonator al practicii de apărare din cadrul firmei.

Automecanica Mediaș, una dintre companiile importante din industria de apărare

Automecanica este o companie cu facilități de producție în Mediaș și activează în industria de apărare din România.

Prin această achiziție, Otokar urmărește:

consolidarea capacităților locale de producție;

extinderea operațiunilor industriale din România;

dezvoltarea cooperării regionale în domeniul apărării;

creșterea prezenței pe piața europeană.

Tranzacția apare într-un context în care investițiile în industria de apărare au crescut accelerat în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice și al programelor de modernizare militară.

Datele principale ale tranzacției Otokar – Automecanica

Element Detalii Cumpărător Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AȘ Țara cumpărătorului Turcia Companie preluată Automecanica Mediaș Domeniu Industria de apărare Valoarea tranzacției 85 milioane euro Tip tranzacție Achiziție pachet majoritar Condiții pentru finalizare Aprobare concurență și verificare ISD Consultant juridic Schoenherr România Facilități de producție Mediaș, România

Tranzacția vine într-o perioadă în care România încearcă să își consolideze capacitățile industriale și militare prin atragerea de investiții și parteneriate internaționale.

Creșterea bugetelor pentru apărare la nivel european și nevoia de producție locală au transformat România într-o piață importantă pentru companiile din sectorul militar și de securitate.

Achiziția Automecanica de către Otokar este considerată unul dintre cele mai importante acorduri recente din industria românească de apărare.