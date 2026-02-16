Bruxelles a răspuns prin lansarea instrumentului financiar SAFE (Security Action for Europe) în mai 2025, capabil să ofere până la 150 de miliarde de euro în împrumuturi pe termen lung statelor membre ale UE pentru investiții urgente în domeniul apărării în cadrul ReArm Europe / Readiness 2030, care vizează mobilizarea a peste 800 de miliarde de euro în cheltuieli totale pentru apărare. În acest context de creștere rapidă a bugetelor și de cerințe din ce în ce mai stricte privind conținutul local, Otokar, principalul producător de platforme terestre și lider în exporturi din Turcia, care operează la nivel mondial cu peste 80 de utilizatori finali, își intensifică angajamentul în programul ATBTU (vehicule blindate tactice ușoare 4×4) din România și intenționează să achiziționeze subcontractantul său, Automecanica SA.

De la executarea contractului la ancorarea industrială

Otokar joacă deja un rol central în modernizarea apărării României. În 2025, compania a obținut un contract în valoare de 857 de milioane de euro pentru furnizarea a 1.059 de vehicule blindate Cobra II 4×4 către Romtehnica. Conform termenilor acordului, 781 de vehicule vor fi produse la nivel local. Pentru a îndeplini această cerință rapid și eficient și în conformitate cu angajamentul său deplin față de industria de apărare din România, Otokar a înființat Otokar Land Systems SRL și a format o societate mixtă 50-50 cu Automecanica (SAROM S.R.L.) pentru asamblarea vehiculelor în Mediaș.

Gestionarea unui program de apărare la scară largă – care răspunde interesului național al României și poziționează țara pentru viitoare licitații europene – necesită capacități industriale pe termen lung.

În cadrul statutului și strategiei pe termen lung menționate mai sus și pentru a opera în modul cel mai eficient, în conformitate cu interesul național al României, în ianuarie 2026, Otokar a depus o declarație la Platforma turcă de informare publică (KAP), anunțând intenția sa de a achiziționa acțiunile Automecanica. Memorandumul de înțelegere evaluează prețul la aproximativ 85 de milioane de euro, finalizarea tranzacției fiind prevăzută pentru sfârșitul lunii aprilie 2026, în așteptarea due diligence și a aprobărilor de reglementare.

Achiziția are ca scop raționalizarea structurii industriale prin eliminarea intermediarilor și facilitarea colaborării directe a Otokar cu industria de apărare din România. Această abordare asigură flexibilitate deplină în deciziile de investiții și transfer de tehnologie către România, în strictă conformitate cu reglementările UE, valorificând avantajele funcționării ca persoană juridică românească. Pe lângă ancorarea programului pe plan intern, tranzacția consolidează poziția României ca producător european de încredere, deținând licențele și capacitățile necesare.

Adresandu-se presei turce, CEO-ului Otokar, Aykut Özüner, a declarat: „Otokar a inițiat acest proiect cu angajamentul ferm și obiectivul de a înființa o unitate modernă de producție de platforme terestre la standardele NATO în România Acest obiectiv rămâne prioritatea noastră principală. În conformitate cu angajamentul nostru pe termen lung față de Guvernul României și dorința noastră de a depune toate eforturile pentru a ne îndeplini obligațiile din cadrul proiectului, continuăm cu mare atenție demersurile noastre de a face din România un furnizor NATO de platforme de apărare terestră.”

O strategie europeană pe termen lung

Pentru Otokar, această mișcare depășește cu mult contractul actual. Domnul Özüner a subliniat că investiția în România servește atât programului ATBTU, cât și ambițiilor europene mai largi ale companiei. Deținerea unei unități de producție în Uniunea Europeană ar permite Otokar să participe mai eficient la programele de apărare finanțate de UE și să funcționeze pe deplin în cadrul ecosistemului industrial și de reglementare al Europei.

Prin această tranzacție, facilitățile Automecanica din Mediaș vor deveni prima unitate de producție a Otokar din Uniunea Europeană, consolidând atât poziția companiei, cât și a României, întrucât inițiative precum SAFE favorizează din ce în ce mai mult producția locală și limitează utilizarea componentelor din afara UE, marcând trecerea de la contracte pe termen scurt la integrarea industrială pe termen lung.

Nu în ultimul rând, directorul general Aykut Özüner a subliniat, de asemenea, că România este considerată de ei nu doar un client, ci și un hub strategic pentru piețele europene, utilizând tehnologii și infrastructuri de producție conforme standardelor NATO, împreună cu o gamă largă de produse.

Gestionarea strategiei pe termen scurt

Programul ATBTU s-a confruntat recent cu cereri de despăgubire din partea Romtehnica în valoare totală de 191,85 milioane de lei români (aproximativ 40 de milioane de euro), legate de presupuse întârzieri în îndeplinirea obiectivelor intermediare. Otokar a plătit și va continua să plătească sumele notificate la datele scadente. Compania a contestat cererile în instanță, rezervându-și dreptul de a ajunge la o înțelegere, dacă este necesar, subliniind că astfel de litigii nu sunt neobișnuite în proiectele internaționale de apărare de amploare și nu reflectă deficiențe în capacitatea tehnică sau de producție.

De remarcat faptul că Otokar și-a anunțat intenția de a achiziționa Automecanica după apariția acestor cereri, consolidând mesajul că societatea rămâne încrezătoare în program și angajată față de România, în ciuda tensiunilor contractuale pe termen scurt. În timp ce negocierile dintre Otokar și Automecanica continuă, livrările de vehicule și pregătirile pentru producție sunt în curs de desfășurare. 240 de unități Cobra II au fost livrate Forțelor Armate Române.

Imagine de ansamblu

Dezbaterea publică recentă din România s-a concentrat în mare măsură pe sancțiuni și dispute, ascunzând adesea contextul strategic. Europa intră în cel mai important ciclu de reînarmare din perioada Războiului Rece, iar inițiativele UE favorizează din ce în ce mai mult producția din statele membre. Prin găzduirea unui centru local de producție și asistență pentru Cobra II, România își consolidează baza industrială, creează locuri de muncă calificate și își întărește rolul pe flancul estic al NATO.

Pentru Otokar, achiziția Automecanica reprezintă un pas decisiv în integrarea sa pe piața europeană a apărării. Controlul deplin asupra unei baze de producție românești va ajuta compania să îndeplinească cerințele de localizare, să integreze furnizorii și forța de muncă locali și să concureze mai eficient în viitoarele programe de apărare ale UE. Deși provocările rămân, trecerea de la o societate mixtă la o achiziție majoritară semnalează un angajament clar și pe termen lung față de România și de peisajul european al apărării, aflat în continuă evoluție.