Preluarea realizată de Otokar marchează un moment relevant pentru industria de apărare din România, având în vedere dimensiunea investiției și implicațiile strategice asupra producției locale.

Compania turcă a semnat acordul pentru achiziția a 96,77% din capitalul social al Automecanica Mediaș, după un proces inițiat în ianuarie 2026. Valoarea totală a tranzacției este estimată la aproximativ 85 de milioane de euro, iar finalizarea acesteia este condiționată de obținerea aprobărilor autorităților competente.

Prin această mutare, Otokar devine un producător de echipamente de apărare cu bază industrială în Uniunea Europeană, ceea ce îi oferă un avantaj competitiv în cadrul programelor de achiziții militare europene.

Integrarea Automecanica Mediaș în structura Otokar nu afectează derularea programelor aflate deja în execuție, în special Programul COBRA II ATBTU.

Reprezentanții companiei au precizat că vehiculele fabricate în Turcia au fost deja livrate și sunt utilizate de Forțele Armate Române. În paralel, infrastructura de producție din Mediaș este pregătită pentru demararea etapelor industriale locale.

Facilitatea industrială din Mediaș se întinde pe aproximativ 140.000 de metri pătrați și are peste 250 de angajați, incluzând personal tehnic și muncitori calificați. Unitatea dispune de toate autorizațiile și infrastructura necesară pentru producția de serie conform standardelor NATO.

Operațiunile complete de asamblare sunt programate să înceapă în iunie 2026, marcând trecerea la producția integrală în România.

„Fiecare etapă a ciclului de fabricaţie COBRA II va fi realizată pe teritoriul României, de echipe româneşti instruite la standarde internaţionale. Nu este vorba despre un transfer de produse finite – ci de un transfer de know-how, de procese industriale şi de competenţă tehnică. Într-un peisaj al apărării în care statele caută tot mai mult să dezvolte capabilităţi de producţie proprii, în loc să depindă de echipamente importate, acest model poziţionează România ca naţiune producătoare activă în ecosistemul industrial al NATO. Totodată, deschide noi oportunităţi de export: vehiculele produse la Mediaş pot constitui platformă de integrare a României în lanţurile de aprovizionare europene şi NATO, generând valoare economică şi strategică de durată, cu mult dincolo de cadrul contractului actual”, au transmis reprezentanţii companiei.

Contractul cu Romtehnica și poziția Otokar în industria globală de apărare

Achiziția Automecanica Mediaș este direct legată de contractul major semnat anterior de Otokar cu Romtehnica.

În noiembrie 2024, compania a încheiat un acord pentru livrarea a 1.059 de vehicule blindate COBRA II către Ministerul Apărării Naționale, contract evaluat la aproximativ 4,26 miliarde lei (circa 857 de milioane de euro, fără TVA). Programul este considerat unul dintre cele mai importante proiecte de achiziție militară din Europa în ultimii ani.

O parte semnificativă a producției este planificată să fie realizată în România, în cadrul unui parteneriat industrial menit să dezvolte sectorul național de apărare și să consolideze capacitatea de descurajare pe Flancul Estic.

Otokar este un furnizor strategic pentru NATO și Organizația Națiunilor Unite, cu peste 33.000 de vehicule militare aflate în serviciu activ în aproape 50 de țări.

Compania face parte din Koc Group, cel mai mare conglomerat industrial din Turcia, și este unul dintre cei mai importanți exportatori de vehicule terestre militare. Fondată în 1963, Otokar produce o gamă diversificată de echipamente, de la vehicule blindate 4×4, 6×6 și 8×8 până la sisteme fără pilot și turele avansate.

Tabel sinteză – Tranzacția Otokar și implicațiile pentru industria de apărare: