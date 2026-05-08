Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat că Guvernul a modificat cadrul legislativ astfel încât statul să poată interveni mai rapid pentru protejarea capacităților strategice din industria de apărare atunci când acestea riscă să fie închise, vândute sau pierdute.

Potrivit oficialului, noile reguli au fost create pentru a evita dispariția unor active industriale importante și pentru a permite statului să intervină înainte ca fabricile considerate esențiale să fie dezmembrate sau lichidate.

„Nu mai putem rata oportunităţi mari de investiţii. România nu mai acceptă să piardă, prin tăcere şi inerţie, capacităţi strategice esenţiale. De acum le protejează, le reconstruieşte şi le transformă în forţă reală de securitate şi dezvoltare economică”, a transmis ministrul interimar al Economiei.

Irineu Darău a explicat că noul mecanism permite protejarea directă a intereselor de securitate națională și menținerea în funcțiune a unor capacități industriale importante pentru industria de apărare.

„La iniţiativa Ministerului Economiei, Guvernul a îmbunătăţit regulile şi cadrul legislativ astfel încât statul să îşi poată proteja mai rapid şi mai eficient interesele de securitate şi capacităţile strategice din industria de apărare – fix atunci când acestea sunt în pericol să fie închise, vândute sau pierdute”, a scris Darău pe Facebook.

Oficialul a criticat situațiile din trecut în care active industriale importante au fost pierdute sau dezmembrate fără intervenția autorităților.

„În timp ce unii au participat sau au privit pasiv la cum industria de apărare a fost dezmembrată şi topită ca fier vechi, noi am creat un mecanism prin care statul îşi protejează direct interesele de securitate şi capacităţile strategice, pentru a salva activele funcţionale înainte ca acestea să fie pierdute definitiv”, a afirmat ministrul.

Potrivit explicațiilor oferite de ministrul interimar al Economiei, noile reguli nu vizează doar clădirile sau terenurile unor foste fabrici, ci întregul sistem de producție.

„Nu mai vorbim doar despre clădiri sau terenuri, ci despre „active funcţionale”, adică fabrici întregi care încă pot produce. Acestea sunt păstrate ca ansamblu, fără a fi fragmentate şi pierdute prin faliment sau vânzare pe bucăţi”, a precizat Irineu Darău.

Ce poate include preluarea unei capacități strategice

Elemente vizate Detalii Clădiri industriale Hale și infrastructură de producție Utilaje Echipamente și mașini industriale Linii de producție Capacități tehnologice complete Active funcționale Fabrici păstrate ca ansamblu unitar Capacități de apărare Resurse considerate esențiale pentru securitate

Ministrul interimar a explicat că, în cazul în care o fabrică strategică riscă să intre în faliment sau să fie vândută pe bucăți, statul va putea interveni pentru a o menține funcțională.

„În astfel de situaţii, preluarea include întregul ansamblu de producţie — nu doar clădiri sau terenuri, ci şi utilaje, linii de producţie şi echipamente, adică tot ce asigură capacitatea reală de producţie”, a subliniat Darău.

Potrivit lui Darău, orice intervenție a statului va trebui fundamentată pe analize economice, juridice și de securitate națională.

„Aceste capacităţi sunt tratate ca un tot unitar, pentru a evita fragmentarea lor şi pierderea definitivă a unor resurse industriale esenţiale pentru securitatea naţională”, a transmis oficialul.

Cum vor fi luate deciziile privind capacitățile strategice

Etapă Rol Analiză economică Evaluarea viabilității activelor Analiză juridică Verificarea cadrului legal Evaluare de securitate Impact asupra securității naționale Validare CSAT Confirmarea interesului strategic Repunere în funcțiune Reactivarea producției

„Orice decizie de acest tip este fundamentată pe analize economice, juridice şi de impact asupra securităţii naţionale şi este validată la nivelul CSAT, ca garanţie că statul îşi protejează în mod responsabil interesele strategice”, a explicat Darău.

Irineu Darău susține că fabricile salvate nu vor rămâne inactive, ci vor putea fi readuse rapid în circuitul economic.

„După preluare, aceste capacităţi nu rămân inactive, ci pot fi repuse în funcţiune fie de stat, fie împreună cu parteneri privaţi, astfel încât să revină rapid în circuitul economic şi de producţie pentru apărare”, a mai declarat ministrul Economiei.

Oficialul afirmă că obiectivul Guvernului este menținerea și modernizarea producției industriale românești.

„Ne dorim să protejăm capacităţile reale de producţie, să le menţinem întregi şi să le readucem rapid în economie – acolo unde generează securitate, locuri de muncă şi tehnologie”, a spus Darău.

Ministrul interimar al Economiei: „Patriotismul nu înseamnă lozinci”

În mesajul transmis public, Irineu Darău a susținut că dezvoltarea industriei și protejarea producției interne reprezintă o componentă esențială a securității economice.