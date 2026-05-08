Carrefour România a inițiat procedura de retragere de la comercializare și rechemare de la clienți pentru mai multe produse din categoria arahidelor decojite crude și prăjite, după ce furnizorul DEPAL SRL a semnalat o posibilă problemă privind siguranța alimentară.

Anunțul oficial a fost publicat pe platforma ANSVSA, instituția precizând că măsura are caracter preventiv și urmărește protejarea consumatorilor în contextul unei posibile depășiri a limitelor admise pentru aflatoxina B1 și aflatoxine totale.

„Vă informăm că urmare a notificării primite din partea furnizorului DEPAL SRL, CARREFOUR ROMANIA SA a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului menţionat mai jos”, se arată într-un anunţ postat, vineri, pe site-ul ANSVSA.

Rechemarea vizează mai multe loturi de arahide decojite crude și arahide decojite prăjite, comercializate în diferite gramaje în rețeaua Carrefour din România.

În comunicarea transmisă public, Carrefour recomandă persoanelor care au achiziționat produsele incluse în rechemare să evite consumul acestora și să le returneze în magazinele din care au fost cumpărate.

Compania precizează că toate produsele retrase pot fi aduse înapoi în magazinele Carrefour, iar contravaloarea va fi restituită integral, fără ca clienții să fie obligați să prezinte bonul fiscal.

„Motivul rechemării: Posibilă depăşire a contaminanţilor aflatoxina B1 şi aflatoxine totale. Se recomandă persoanelor care deţin produsele menţionate mai sus să nu le consume, ci să le distrugă sau să le aducă înapoi în magazinele Carrefour de unde au fost achiziţionate”, arată sursa citată.

Aflatoxinele sunt substanțe toxice produse de anumite tipuri de mucegaiuri și pot reprezenta un risc pentru sănătate atunci când valorile depășesc limitele stabilite prin legislația europeană privind siguranța alimentară.

Retragerea anunțată de Carrefour vine la doar două zile după o măsură similară transmisă de ANSVSA în cazul Metro Cash & Carry România, care a retras mai multe sortimente de arahide din motive legate de depășirea nivelurilor admise de aflatoxine.

Potrivit informării oficiale, Metro a inițiat rechemarea unor produse comercializate sub mărcile Fine Life, Metro Chef și ARO, în diferite gramaje, de la 50 de grame până la 2 kilograme.

Produsele vizate includ atât arahide crude, cât și arahide prăjite și sărate, iar loturile afectate au termene de valabilitate cuprinse între anii 2026 și 2027.

Compania a transmis că măsura a fost luată preventiv, pentru protecția consumatorilor, și a subliniat că siguranța alimentară, calitatea produselor și transparența față de clienți reprezintă priorități esențiale în acest proces.

Persoanele care au cumpărat produsele retrase din magazinele Metro sunt sfătuite să nu le consume și să le returneze până la data de 30 mai 2026, urmând să primească integral valoarea achitată.

Tabel | Produsele cu arahide retrase și măsurile anunțate de retaileri: