Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a anunțat la Chișinău că Uniunea Europeană (UE) vrea ca negocierile pentru aderarea Republicii Moldova să înceapă cât mai repede. Ea a explicat însă că nu există încă o dată exactă pentru începerea negocierilor oficiale. Kallas a spus că schimbările de guvern din unele țări europene creează acum o perioadă favorabilă pentru Moldova. Ea a atras atenția că situația se poate schimba oricând dacă în anumite state ajung la putere guverne care ar putea avea probleme sau neînțelegeri cu Republica Moldova.

Șefa diplomației UE a declarat și că Transnistria nu va împiedica parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, Moldova a făcut progrese importante în aplicarea reformelor necesare pentru aderare.

La rândul său, Maia Sandu a reafirmat că Republica Moldova își propune să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028.

În timpul vizitei sale în Republica Moldova, Kaja Kallas s-a întâlnit și cu ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi. Cei doi au discutat despre pașii necesari pentru aderarea Moldovei la UE, dar și despre colaborarea în domeniul securității și apărării. Kallas a subliniat că Uniunea Europeană susține Republica Moldova pe drumul european și apreciază progresele făcute până acum. Ea a mai spus că extinderea Uniunii Europene este importantă pentru stabilitatea și siguranța întregii regiuni.

„Încă nu pot spune exact când vor începe negocierile privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Iată de ce cred că ar trebui să ne mişcăm cât timp nimeni nu este împotriva Moldovei, pentru că niciodată nu ştii când vine un guvern care ar putea avea, ştiţi, o problemă bilaterală. Nu am stabilit încă acea dată, dar este clar că trebuie să acționăm rapid. De aceea consider că ar trebui să acționăm cât timp nimeni nu se opune Moldovei, pentru că nu se știe niciodată când va veni la putere un guvern care ar putea avea, să zicem, o problemă bilaterală. Uniunea Europeană susține Republica Moldova în parcursul său european și apreciază progresele înregistrate în procesul de aderare. Discuțiile privind extinderea Uniunii Europene reflectă importanța strategică a acestui proces pentru întregul continent. Este important să valorificăm această oportunitate și să continuăm cooperarea strânsă pentru consolidarea stabilității și securității în regiune”, a declarat Kallas.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022. Câteva luni mai târziu, pe 17 iunie 2022, Comisia Europeană a emis un aviz favorabil privind această solicitare. Ulterior, la 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată la aderarea la UE. În același timp, Comisia Europeană a fost însărcinată să monitorizeze și să raporteze progresul făcut de Chișinău în îndeplinirea condițiilor necesare pentru aderare.

În noiembrie 2023, Comisia Europeană a recomandat oficial începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. O lună mai târziu, în decembrie 2023, liderii statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat deschiderea negocierilor. După această decizie, Consiliul UE a trebuit să adopte cadrul oficial de negociere, pe baza recomandărilor și condițiilor prevăzute în raportul Comisiei Europene.

Conform metodologiei de extindere revizuite a Uniunii Europene, cadrul de negociere pentru Republica Moldova a fost aprobat de Consiliul European pe 21 iunie 2024. La doar câteva zile distanță, pe 25 iunie 2024, Uniunea Europeană a organizat prima conferință interguvernamentală cu Republica Moldova, moment care a marcat începerea oficială a negocierilor de aderare.

Negocierile de aderare se desfășoară în cadrul unor conferințe interguvernamentale la care participă miniștri și ambasadori ai statelor membre ale UE și ai țării candidate. Discuțiile vizează legislația și regulile comune ale Uniunii Europene, cunoscute sub denumirea de acquis comunitar. Procesul este împărțit în mai multe capitole de negociere, fiecare referindu-se la domenii importante precum justiția, economia, agricultura, energia sau politica externă.

În urma reformelor și a progreselor realizate de Republica Moldova, liderii europeni au cerut în repetate rânduri accelerarea procesului de aderare și continuarea negocierilor cu autoritățile moldovene.

Kaja Kallas a spus că UE este în prezent cel mai mare furnizor de echipamente pentru Armata Republicii Moldova. Ea a făcut aceste declarații în timpul unei întâlniri cu ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi.

Kallas a explicat că sprijinul oferit de Uniunea Europeană contribuie la siguranța cetățenilor moldoveni. Potrivit acesteia, UE a furnizat echipamente pentru logistică, ajutor medical și protejarea infrastructurii critice. Kallas a precizat că a inspectat echipamentele livrate recent Armatei Republicii Moldova, printre care sisteme de comunicații, camioane, autobuze și vehicule pentru intervenții de urgență. Ea a subliniat că ajutorul european nu doar întărește capacitatea de apărare imediată a Republicii Moldova, ci contribuie și la creșterea rezistenței țării pe termen lung. Kallas a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova în acest proces.

În cadrul vizitei, i-au fost prezentate echipamentele și vehiculele cumpărate în ultimii ani pentru Armata Națională prin Instrumentul European pentru Pace.

Nosatîi a declarat că Republica Moldova este afectată puternic de amenințările hibride generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. El a spus că autoritățile moldovene continuă să lucreze pentru întărirea capacităților de apărare și că au fost obținute deja rezultate importante cu ajutorul partenerilor externi. Nosatîi a afirmat că Republica Moldova vrea să avanseze rapid în atingerea obiectivelor sale și apreciază sprijinul oferit de Uniunea Europeană. Potrivit lui, susținerea europeană este importantă atât pentru armată, cât și pentru cetățeni.

Ministrul moldovean a mai declarat că Republica Moldova colaborează eficient cu UE în cadrul Parteneriatului pentru Securitate și Apărare, fiind prima țară care a semnat acest document. El a explicat că Uniunea Europeană sprijină modernizarea mai multor domenii importante, inclusiv supravegherea și protecția spațiului aerian, precum și participarea la misiuni internaționale de menținere a păcii.

Nosatîi a subliniat că obiectivul principal este construirea unei armate moderne, rezistente și capabile să protejeze cetățenii. El a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul acordat și a spus că vizita Kajei Kallas confirmă faptul că Republica Moldova și UE împărtășesc aceleași valori legate de pace și stabilitate.

Uniunea Europeană oferă sprijin Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace, program care ajută la modernizarea armatei, dezvoltarea sistemelor de comunicații, îmbunătățirea logisticii și mobilității militare, consolidarea supravegherii aeriene și modernizarea procesului de instruire. Până acum, Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova un sprijin total de 197 de milioane de euro.