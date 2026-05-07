Comisia Europeană a prezentat miercuri un pachet social de amploare care urmărește reducerea sărăciei, combaterea excluziunii sociale și consolidarea drepturilor persoanelor vulnerabile în toate statele membre ale Uniunii Europene. Strategia este considerată una dintre cele mai ambițioase inițiative sociale lansate de Bruxelles în ultimii ani și vine într-un context în care costul vieții, accesul la locuințe și dificultățile economice au devenit preocupări majore pentru milioane de europeni.

Noile măsuri îi vizează inclusiv pe cei peste 3,5 milioane de români care trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Potrivit oficialilor europeni, obiectivul este reducerea decalajelor sociale și crearea unor condiții mai bune de trai pentru persoanele afectate de venituri reduse, lipsa accesului la servicii esențiale sau dificultăți de integrare pe piața muncii.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, a explicat la EURomania că strategia are ca punct central facilitarea accesului la locuri de muncă stabile și mai bine plătite, extinderea sprijinului pentru familiile care îngrijesc persoane vulnerabile și îmbunătățirea accesului la locuințe.

Pachetul social prezentat de Executivul european include:

prima strategie europeană de combatere a sărăciei;

o propunere privind reducerea excluziunii locative;

măsuri pentru consolidarea Garanției europene pentru copii;

extinderea strategiei privind drepturile persoanelor cu handicap până în 2030.

Comisia Europeană susține că intervenția este necesară în contextul agravării problemelor sociale din multe state membre. Potrivit datelor prezentate de instituție, unul din cinci europeni este afectat de sărăcie sau excluziune socială, iar unul din patru copii se află într-o situație similară.

În același timp, aproximativ un milion de persoane din Uniunea Europeană sunt fără adăpost, iar accesul la locuințe devine din ce în ce mai dificil pe fondul creșterii accelerate a prețurilor și chiriilor.

Executivul european arată că 52% dintre cetățenii europeni consideră costul vieții drept principala problemă cu care se confruntă în prezent. În paralel, 40% dintre europeni văd lipsa locuințelor accesibile drept o urgență socială imediată.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că Uniunea Europeană trebuie să accelereze măsurile sociale pentru a răspunde problemelor care afectează milioane de oameni.

„Sărăcia şi excluziunea sunt provocări pe care putem şi trebuie să le depăşim. Astăzi, am prezentat o strategie de prevenire şi reducere a sărăciei. Luăm măsuri decisive prin consolidarea Garanţiei pentru copii, printr-o mai bună prevenire a lipsei de adăpost şi prin incluziunea deplină a persoanelor cu handicap. Demnitate, oportunitate şi egalitate. Acestea sunt valori-cheie în Europa pe care o construim”, a declarat Ursula von der Leyen.

Strategia europeană stabilește ca obiectiv reducerea cu cel puțin 15 milioane a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială până în 2030. Pe termen lung, Bruxelles-ul vorbește despre eradicarea sărăciei până în 2050.

Documentul prezentat de Comisie este construit pe trei direcții majore:

crearea de locuri de muncă de calitate;

acces mai bun la servicii și sprijin financiar;

coordonarea politicilor sociale între statele membre și instituțiile europene.

Oficialii europeni susțin că locurile de muncă stabile și bine plătite reprezintă principalul instrument pentru reducerea sărăciei. În acest context, Comisia Europeană intenționează să consulte partenerii sociali privind posibilitatea introducerii unui nou instrument juridic european pentru integrarea persoanelor excluse de pe piața muncii.

Totodată, strategia pune accent și pe sprijinirea persoanelor vârstnice prin pensii adecvate și pe consolidarea sistemelor de protecție socială.

Executivul european vrea să creeze în acest an și o coaliție europeană împotriva sărăciei, în care să fie implicate autorități naționale, organizații neguvernamentale, companii și reprezentanți ai societății civile. De asemenea, va fi lansat un mecanism de consultare directă a persoanelor afectate de sărăcie pentru elaborarea politicilor publice.

Comisia Europeană avertizează că situația copiilor vulnerabili continuă să fie critică în multe state membre, fără îmbunătățiri semnificative în ultimii ani.

În acest context, Garanția europeană pentru copii va fi consolidată pentru a facilita accesul gratuit și efectiv la:

educație timpurie;

servicii medicale;

mese școlare;

servicii de sprijin psihologic;

programe de mentorat și incluziune socială.

Accentul este pus și pe sprijinirea familiilor vulnerabile prin acces la locuri de muncă și servicii de îngrijire a copiilor.

În paralel, Comisia Europeană intenționează să testeze împreună cu statele membre un card european destinat copiilor vulnerabili, care să simplifice accesul la servicii sociale și medicale.

Executivul european atrage atenția și asupra pericolelor din mediul online, inclusiv exploatarea și abuzurile asupra minorilor.

Un capitol important al strategiei europene este dedicat locuirii. Bruxelles-ul consideră că accesul la o locuință decentă trebuie tratat ca un drept fundamental.

Potrivit datelor oficiale, prețurile locuințelor au crescut cu aproximativ 60% în Uniunea Europeană din 2013 până în prezent, ceea ce a făcut ca tot mai mulți europeni să întâmpine dificultăți în găsirea unei locuințe accesibile.

Noua recomandare privind combaterea excluziunii locative pune accent pe:

dezvoltarea locuințelor sociale;

prevenirea evacuărilor;

reducerea fenomenului persoanelor fără adăpost;

sprijin personalizat pentru persoanele vulnerabile.

Măsurile fac parte din Planul european pentru locuințe accesibile, prezentat de Comisia Europeană la finalul anului 2025.

Executivul european estimează că aproximativ 90 de milioane de persoane din Uniunea Europeană trăiesc cu o formă de handicap. Cu toate acestea, multe dintre ele continuă să se confrunte cu dificultăți majore de integrare socială și profesională.

Potrivit datelor Comisiei:

doar 55% dintre persoanele cu handicap sunt angajate;

1,4 milioane trăiesc încă în instituții;

una din trei persoane cu handicap este expusă riscului de sărăcie.

Pentru îmbunătățirea situației, Comisia Europeană propune introducerea la nivel european a cardului pentru dizabilitate și a cardului european de parcare pentru persoanele cu handicap.

În plus, Bruxelles-ul vrea să lanseze o Alianță pentru o viață independentă, care să faciliteze trecerea de la sistemele instituționalizate către servicii comunitare și sprijin individualizat.

Strategia include și investiții în tehnologii de asistență și instrumente bazate pe inteligență artificială, menite să îmbunătățească accesibilitatea transportului și a serviciilor publice pentru persoanele cu handicap.