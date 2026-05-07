În analiza actuală a securității europene, tot mai mulți oficiali din domeniul apărării susțin că Federația Rusă ar putea încerca să exploateze o perioadă de vulnerabilitate strategică a Occidentului. În centrul acestor îngrijorări se află președintele rus Vladimir Putin, considerat de analiști ca fiind dispus să testeze limitele de reacție ale NATO prin acțiuni graduale și dificil de atribuit direct.

Această evaluare apare într-un moment în care echilibrul de securitate euro-atlantic este influențat simultan de evoluțiile războiului din Ucraina, de schimbările politice din Statele Unite și de ritmul inegal al consolidării apărării europene.

„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând – există o fereastră de oportunitate pentru Rusia. SUA se retrag din Europa, relațiile transatlantice sunt într-o stare de dezordine, iar UE nu este încă pregătită să își asume singură responsabilitățile”, a declarat Mika Aaltola, membru finlandez de centru-dreapta al comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European.

Majoritatea evaluărilor din comunitatea de securitate europeană indică faptul că un atac convențional direct asupra unui stat membru NATO rămâne puțin probabil. Motivul principal este capacitatea militară limitată a Rusiei în contextul războiului prelungit din Ucraina.

Cu toate acestea, experții nu exclud complet scenarii de escaladare controlată, precum:

operațiuni cu drone în spațiul aerian al statelor membre;

incidente navale în Marea Baltică;

acțiuni de tip hibrid în regiuni arctice sau insule strategice;

atacuri cibernetice sau operațiuni de dezinformare coordonate.

Aceste tactici ar putea fi concepute pentru a crea ambiguitate privind aplicarea Articolului 5 al NATO, care definește principiul apărării colective.

„Ar putea fi un gest mic, dar cu impact psihologic major, dacă Putin consideră că o astfel de escaladare ne slăbește și reduce sprijinul pentru Ucraina”, a spus Ville Niinistö, președintele delegației Parlamentului European pentru cooperarea UE-Rusia. „Rusia nu este omnipotentă. Dar disperarea este, de asemenea, periculoasă”, a adăugat acesta.

Statele din flancul estic, precum Lituania, susțin o poziție de descurajare accelerată și investiții urgente în apărare. În schimb, alte capitale europene adoptă o abordare mai precaută, temându-se că alarmismul excesiv ar putea amplifica tensiunile și instabilitatea.

Fostul ministru de externe lituanian Gabrielius Landsbergis a avertizat că Rusia ar putea încerca să „extindă presiunea strategică” în afara Ucrainei, evitând în același timp un conflict deschis cu NATO.

După 2022, bugetele europene de apărare au crescut semnificativ, marcând o schimbare structurală în politica de securitate a continentului. Totuși, specialiștii subliniază că transformarea capacităților militare necesită timp, iar efectele reale ale investițiilor actuale vor deveni vizibile abia în următorii ani.

Uniunea Europeană își propune ca până în 2030 să atingă un nivel de pregătire care să permită descurajarea credibilă a oricărei agresiuni externe.

Un factor decisiv în echilibrul de securitate euro-atlantic rămâne poziția Statelor Unite. Politicile administrației conduse de Donald Trump sunt analizate atent de aliați, în special în ceea ce privește prezența militară în Europa și sprijinul pentru Ucraina.

Unele decizii privind redistribuirea trupelor americane au alimentat dezbateri privind nivelul de angajament al Washingtonului în cadrul NATO.

În acest context, premierul polonez Donald Tusk a subliniat că cea mai mare vulnerabilitate a Occidentului este fragmentarea unității transatlantice.

În interiorul alianței, evaluările variază între prudență și alertă strategică. Unii oficiali consideră că Rusia este în continuare constrânsă militar, în timp ce alții avertizează că logica geopolitică a Kremlinului rămâne una de confruntare pe termen lung.

În acest echilibru fragil, NATO își menține poziția oficială: nu există o amenințare militară imediată, dar toate scenariile de risc sunt analizate și actualizate constant.