Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri, 6 mai 2026, că țara sa va hotărî ce va face mai departe, în condițiile în care Rusia continuă atacurile asupra unor zone importante de pe front și atacuri aeriene, ceea ce afectează armistițiul de pace propus de Guvernul de la Kiev.

El a declarat că, până la ora 10:00 (07:00 GMT), forțele ruse ar fi încălcat armistițiul de 1.820 de ori. Aceste încălcări ar fi inclus bombardamente, încercări de atac, lovituri aeriene și folosirea dronelor.

El a precizat că, pe baza rapoartelor primite seara de la Armata Ucrainei și Serviciile de Informații, Conducerea de la Kiev va decide următoarele acțiuni. Informațiile au fost transmise de el pe rețeaua X.

After yesterday’s savage strikes against our cities and communities – Dnipro, Zaporizhzhia, Kramatorsk, and others – the Russian army continued active hostilities and terrorist shelling throughout this day as well. Russia’s choice is an obvious spurning of a ceasefire and of… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2026

În același timp, Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că armata rusă va institui un armistițiu unilateral cu Ucraina, valabil pe 8 și 9 mai 2026, cu ocazia Zilei Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Decizia a fost luată de președintele Rusiei, Vladimir Putin, care este comandantul suprem al forțelor armate ale Federației Ruse. Moscova a precizat că această încetare temporară a luptelor este legată de ceremoniile dedicate victoriei împotriva Germaniei Naziste, inclusiv parada militară din Piața Roșie. Ministerul Apărării a transmis că în acele zile va fi declarat armistițiul de pace și că se așteaptă ca și partea ucraineană să respecte această măsură.

În același mesaj, autoritățile ruse au avertizat Ucraina că orice încercare de a perturba festivitățile ar putea duce la represalii militare. Dacă Ucraina ar încerca să întrerupă celebrarea Zilei Victoriei, armata rusă ar putea răspunde cu un atac puternic cu rachete asupra centrului Kievului.

Șeful Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, susține că apelurile Rusiei privind o încetare a focului pe 9 mai ar fi false și fără legătură reală cu diplomația. În opinia sa, Putin s-ar preocupa mai mult de parade militare decât de viețile oamenilor. Sîbiha a cerut comunității internaționale să crească presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin introducerea de noi sancțiuni și prin extinderea sprijinului acordat Ucrainei.

În dimineața zilei de 6 mai 2026, armata rusă a lansat atacuri cu drone asupra orașului Sumî. Potrivit lui Oleg Grigorov, șeful administrației militare regionale, o clădire a unei grădinițe din centrul orașului a fost lovită. Grigorov a declarat că o paznică a murit în urma atacului, iar alte două persoane au fost rănite, precizând totodată că în momentul atacului copiii nu se aflau în clădire.

Șeful administrației orașului, Serghei Krivosheenko, a afirmat că atacul a fost realizat cu două drone kamikaze de tip „Geran-2”. Krivosheenko a mai spus că au fost rănite două angajate ale grădiniței, în vârstă de 52 și 53 de ani: una dintre ele se află în spital, în stare medie de gravitate, iar cealaltă a primit îngrijiri medicale fără internare. Krivosheenko a menționat că mai multe clădiri de locuințe din apropiere au fost avariate, fiind sparte ferestre și balcoane.