Regulile pentru mașinile înmatriculate temporar, modificate de Parlament. Inițiativa legislativă aparține președintelui fracțiunii Partidului Nostru din Republica Moldova, Renato Usatîi. Inițiativa are ca scop clarificarea procedurilor privind scoaterea de pe teritoriul vamal a vehiculelor introduse în regim de admitere temporară. Modificările vizează situațiile în care vehiculul este scos din țară de o altă persoană decât cea care l-a introdus inițial.

Proiectul a fost prezentat în Parlament de deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, membru al Comisiei economie, buget și finanțe. Acesta a explicat că modificarea legislativă rezolvă o problemă practică existentă în aplicarea legislației vamale, întrucât în prezent nu este prevăzut explicit dreptul ca un mijloc de transport introdus temporar în Republica Moldova să fie scos de o altă persoană decât cea care l-a adus în țară.

Potrivit explicațiilor oferite, această lipsă de reglementare creează dificultăți în practică, inclusiv blocaje administrative, depășirea termenelor legale și riscuri de sancționare în cazul depășirii perioadei permise de ședere a vehiculelor, stabilită la până la 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive.

Anterior acestei inițiative, Partidul Nostru a promovat și alte modificări legislative similare, inclusiv propuneri privind extinderea perioadei de utilizare a automobilelor înmatriculate în străinătate pe teritoriul Republicii Moldova. Această inițiativă viza majorarea termenului de la șase luni la un an, în concordanță cu practici aplicate în mai multe state ale Uniunii Europene.

„Proiectul vine să soluționeze o problemă practică existentă astăzi în aplicarea legislației vamale. În prezent, legea nu prevede expres posibilitatea ca un mijloc de transport introdus temporar în Republica Moldova să poată fi scos din țară de o altă persoană decât cea care l-a introdus. Aceasta generează dificultăți în practică, inclusiv blocaje, depășirea termenelor și riscuri de sancționare în cazul depășirii perioadei permise de ședere de până la 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive”, a declarat Renato Usatîi.

În forma existentă înainte de modificare, legislația vamală prevedea că un astfel de vehicul poate fi scos din țară doar de persoana care l-a introdus inițial. Problema practică semnalată era că, în multe situații reale (de exemplu, vânzare, delegare, imposibilitatea proprietarului de a călători), mașina trebuia scoasă de altcineva, dar legea nu preciza clar această posibilitate. Din acest motiv apăreau blocaje la frontieră, întârzieri și riscul ca vehiculul să depășească termenul legal de ședere, care este de până la 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive.