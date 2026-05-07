Procesul de fabricație al SUV-ului Tiggo 7 începe cu etapa de ștanțare a caroseriei. În această fază, tablele de oțel brut sunt introduse în prese industriale de mare precizie, unde sunt tăiate și modelate în panouri care vor deveni ulterior elementele exterioare ale mașinii: portiere, capotă, aripi sau plafon. Acest proces este în mare parte automatizat, iar roboții industriali asigură o uniformitate ridicată a pieselor, reducând la minimum erorile umane.

După ștanțare urmează etapa de „body-in-white”, adică structura de caroserie nefinisată. Aici intervin roboții de sudură de înaltă precizie, care asamblează cadrul principal al vehiculului. Chery folosește un concept de structură optimizată aerodinamic, denumit în unele materiale tehnice „Hydrodynamic Body”, gândit pentru a îmbunătăți atât rezistența structurală, cât și eficiența aerodinamică. În această etapă, caroseria începe să capete forma finală a SUV-ului Tiggo 7.

Urmează una dintre cele mai complexe faze: vopsitoria. Caroseria este supusă unui proces în mai multe etape, care include imersarea în băi speciale de protecție anticorozivă, aplicarea stratului de grund, a stratului de culoare și, în final, a lacului protector. Fiecare strat este uscat și fixat prin coacere la temperaturi controlate, pentru a asigura durabilitate în timp și rezistență la factorii de mediu.

După vopsire, mașina intră pe linia de asamblare generală. Aici sunt montate principalele componente mecanice: motorul, transmisia, suspensia și subcadrele față și spate. Această etapă este esențială, deoarece transformă caroseria vopsită într-un vehicul funcțional. Motoarele și sistemele de transmisie sunt instalate cu ajutorul roboților și al stațiilor semi-automatizate, pentru a asigura precizie și eficiență.

În paralel, se desfășoară montajul interiorului și al sistemelor electrice. Bordul, scaunele, sistemele de infotainment, cablajele electrice și elementele de iluminare sunt instalate manual și semi-automatizat, în funcție de complexitate. Interiorul modelului Tiggo 7 este cunoscut pentru utilizarea materialelor moi la atingere și pentru integrarea unor tehnologii moderne, precum ecrane digitale și sisteme avansate de asistență la condus.

După finalizarea asamblării, fiecare vehicul trece printr-o etapă strictă de control al calității. Sunt efectuate verificări de aliniere a roților, teste de iluminare, testări electronice și rulaje simulate pe standuri speciale. Aceste teste au rolul de a detecta eventuale probleme înainte ca vehiculul să părăsească fabrica. Doar mașinile care trec toate aceste verificări sunt livrate către piețele internaționale.

Un aspect interesant legat de Tiggo 7 este modul în care producția sa a fost extinsă prin parteneriate internaționale. Deși proiectarea modelului este realizată în centre de dezvoltare din Europa, inclusiv Frankfurt, producția este adaptată și în alte țări prin acorduri industriale. Astfel, există versiuni sau modele derivate fabricate în Spania prin parteneriatul cu Ebro, în Italia prin DR Automobiles sau în alte regiuni precum Rusia și Iran, unde producția este realizată local sub licență sau în colaborare.

Această strategie de producție globalizată permite adaptarea modelului din China la cerințele diferitelor piețe, atât în ceea ce privește dotările, cât și normele locale de siguranță și emisii. În același timp, menține un nucleu tehnologic comun, bazat pe platforma originală dezvoltată de Chery.

Întregul proces de fabricație, de la primele etape de prelucrare a materialelor și până la asamblarea finală a SUV-ului, poate fi urmărit în detaliu în acest videoclip.