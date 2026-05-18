Grupul auto chinez Chery își consolidează poziția pe scena internațională printr-o strategie agresivă de extindere, marcată de parteneriate strategice, dezvoltarea de noi platforme tehnologice și diversificarea portofoliului de produse.

De la readucerea la viață a unui brand legendar din industria britanică și până la asaltul asupra piețelor din Europa continentală, Japonia și Asia de Sud-Est, constructorul din Ningbo demonstrează că deține resursele și flexibilitatea necesare pentru a deveni un jucător global de prim rang.

O denumire istorică, revitalizată și construită în China sub egida unei aprobări oficiale britanice, reprezintă genul de proiect care în trecut ar fi provocat insomnii. Cu toate acestea, conducerea Jaguar Land Rover (JLR) pare complet relaxată în fața acestei evoluții. Modelele aparținând mărcii Freelander, recent readusă la viață, ar putea fi direcționate în viitorul apropiat către piețele din Europa și Regatul Unit, iar reprezentanții JLR au subliniat că nu văd în această inițiativă o amenințare directă la adresa propriilor showroom-uri.

Numele Freelander a fost readus în actualitate de producătorul chinez Chery, în strâns parteneriat cu JLR. Primul model dezvoltat sub această nouă identitate, denumit Freelander 8, a fost dezvăluit oficial în cadrul recentului Salon Auto de la Beijing. Acesta urmează să fie succedat de o întreagă gamă de vehicule programate pentru lansare pe parcursul următorilor ani.

Într-o primă fază, operațiunile comerciale și vânzările vor fi limitate exclusiv la piața din China, însă planurile pe termen lung ale partenerilor de la Chery vizează în mod clar exportul brandului peste hotare. Directorul mărcii Freelander, Wen Fei, a explicat că versiunile destinate piețelor externe nu vor fi simple replici ale automobilelor comercializate în China.

În schimb, vor fi dezvoltate derivate distincte, special adaptate pentru a răspunde cerințelor și specificului fiecărei regiuni globale.

Din perspectiva celor de la JLR, directorul executiv PB Balaji a declarat că oferă deplină libertate partenerilor de la Chery pentru a decide dacă și când vor introduce aceste mașini pe piața din Regatul Unit. Acesta a reiterat că nu consideră noile produse ca fiind un pericol pentru portofoliul actual al JLR.

Balaji a menționat că vehiculul va fi vândut inițial în principal pe teritoriul Chinei, urmând ca ulterior echipa parteneră să își stabilească planurile de extindere la nivel mondial. El a adăugat că rolul JLR este de a se asigura că elementele de design rămân în deplină armonie cu valorile și identitatea pe care le reprezintă grupul britanic, urmând ca restul strategiei să fie gestionat în totalitate de partenerul chinez. Directorul executiv a concluzionat că proiectul este privit ca o oportunitate de a extinde piața împreună, lăsând la latitudinea Chery decizia privind modul de abordare a competiției.

Din punct de vedere tehnic, Freelander 8 are la bază arhitectura iMax dezvoltată de Chery, o platformă versatilă care permite integrarea de sisteme de propulsie complet electrice, sisteme cu autonomie extinsă (EREV) și variante plug-in hybrid. Pentru faza inițială de lansare, a fost confirmată versiunea EREV, care utilizează un motor turbo de 1,5 litri pe post de generator. Detaliile privind puterea totală, cuplul maxim sau autonomia exactă în mod pur electric nu au fost încă făcute publice.

Lista de dotări tehnologice reflectă standardele ridicate ale pieței chineze din anul 2026. Astfel, sistemul LiDAR este oferit în echiparea standard, funcțiile de asistență la conducere sunt gestionate de platforma avansată Huawei Qianwu Intelligent Driving ADS 4.1, în timp ce nucleul sistemului electronic este asigurat de procesorul de ultimă generație Qualcomm Snapdragon 8397.

Grupul Chery Automobile depune eforturi intense pentru a-și extinde portofoliul dincolo de gama actuală, concentrată masiv pe segmentele SUV, propunându-și să dezvolte vehicule de dimensiuni mai mici care să sprijine obiectivele de creștere pe piața din Europa. Totuși, conform declarațiilor unui oficial de rang înalt din cadrul companiei, procesul de dezvoltare a noilor platforme se află abia la început, iar calendarul exact de lansare rămâne deocamdată confidențial.

În prezent, Chery deține un portofoliu vast de mărci, printre care se numără brandul omonim Chery, alături de Omoda și Jaecoo, acestea fiind vectorii principali ai expansiunii grupului pe continentul european. Anul trecut, portofoliul a fost completat prin adăugarea mărcii Lepas, a cărei ofertă curentă cuprinde trei modele de tip SUV, inclusiv modelul L6, prezentat recent publicului european în cadrul Săptămânii Designului de la Milano.

Directorul departamentului de inginerie din cadrul Chery, Peter Matkin, a explicat că opțiunea inițială a grupului de a se concentra pe vehiculele de tip SUV a fost determinată de cererea masivă manifestată atât pe piața din China, cât și pe celelalte piețe internaționale unde compania exportă automobile.

Matkin a subliniat însă că argumentul său constant în discuțiile interne este legat de faptul că producătorul pierde aproximativ 50% din oportunitățile pieței europene din cauză că toate vehiculele din gama actuală au lungimi de peste 4,2 sau 4,3 metri. În opinia sa, este esențial ca producătorul să devină competitiv și în segmentul mașinilor cu lungimi sub 4 metri.

În acest sens, oficialul a confirmat că echipa de ingineri analizează posibilitatea proiectării unei arhitecturi complet noi, capabilă să găzduiască vehicule compacte ce vor fi lansate în viitor.

Deși a recunoscut că nu pot fi realizate toate obiectivele simultan, Matkin a dat asigurări că aceste modele vor apărea pe piață într-un orizont de timp foarte apropiat și într-un ritm de dezvoltare accelerat, adăugând că echipa lucrează zilnic la acest program. Cu toate acestea, el a menționat că nu poate preciza o dată exactă, având în vedere că proiectul a fost demarat recent.

Pe plan industrial, Chery asamblează deja vehicule pe teritoriul european prin intermediul unui joint venture operationalizat într-o fostă fabrică Nissan din Spania. Pentru perioada următoare, constructorul chinez intenționează să își mărească capacitățile de producție din regiune prin încheierea de noi parteneriate cu alți producători auto, facilitând astfel accesul la facilitățile industriale deja existente.

Luna trecută, China a înregistrat performanțe remarcabile în sectorul exporturilor de vehicule propulsate prin energii noi (NEV), evoluție susținută în principal de volumele raportate de companiile BYD și Chery.

Conform datelor centralizate de Asociația Chinei pentru Autoturisme (CPCA), volumul total al exporturilor de vehicule NEV din această țară a atins pragul de 406.000 de unități în luna aprilie. Această cifră reprezintă o creștere spectaculoasă de 111,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut și un avans de 18,3% față de luna anterioară.

În cadrul acestui clasament, BYD s-a instalat detașat pe prima poziție, înregistrând un volum lunar de export de 130.042 de unități, performanță care reprezintă 32,0% din totalul livrărilor externe de vehicule NEV realizate de China în aprilie.

Compania Chery, împreună cu Tesla, s-au situat pe locurile imediat următoare, raportând volume de export de 57.910 unități, respectiv 53.522 de unități. Astfel, Chery a generat 14,3% din totalul exporturilor lunare de vehicule verzi ale Chinei, în timp ce constructorul american a contribuit cu un procent de 13.2%.

O contribuție semnificativă a fost adusă și de Geely Auto, care a livrat pe piețele externe 48.901 vehicule NEV în cursul lunii aprilie, asigurându-și o cotă de 12,0% din total.

O evoluție istorică a pieței de profil este evidențiată de faptul că vehiculele cu energii noi au reprezentat aproximativ 53% din volumul total al exporturilor de autoturisme realizate de China în luna aprilie, depășind astfel pentru prima dată pragul critic de jumătate din totalul livrărilor externe.

Termenul NEV (New Energy Vehicle) include toate categoriile de mașini care utilizează propulsie alternativă la motoarele exclusiv pe combustie internă.

Cele mai populare categorii sunt:

BEV (Battery Electric Vehicle): Mașini 100% electrice, alimentate exclusiv de la o baterie.

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle): Mașini care combină un motor electric cu unul termic și care pot fi încărcate la priză.

Constructorul chinez Chery și retailerul japonez de piese și accesorii auto Autobacs Seven au convenit asupra unui parteneriat strategic în baza căruia vor comercializa în comun vehicule electrice pe piața din Japonia, începând cu anul 2027. Această inițiativă va permite extinderea rețelei de distribuție pe teritoriul nipon pentru vehiculele electrice concepute de constructorii din China, recunoscuți pentru avansul tehnologic deținut în acest domeniu.

La nivel global, Chery s-a situat pe poziția a 12-a în clasamentul vânzărilor de vehicule noi în cursul anului 2025. De cealaltă parte, Autobacs gestionează o rețea de aproximativ 1.200 de magazine la nivel mondial, activitatea sa incluzând atât comercializarea de accesorii auto, cât și vânzarea de mașini rulate.

În ultimii ani, retailerul japonez și-a diversificat operațiunile prin includerea în ofertă a vehiculelor noi produse de companii precum BYD din China și Hyundai Motor din Coreea de Sud, realizând totodată investiții în startup-ul ASF din Tokyo, specializat în vehicule electrice.

Pentru implementarea noului proiect, companiile partenere au înființat o companie mixtă (joint venture) cu sediul în Singapore. În această entitate au atras și alți investitori strategici, precum grupul auto de stat chinez Jiangsu Yueda Automobile Group, producătorul chinez de baterii Gotion High-tech și producătorul japonez de echipamente de vopsire Anest Iwata. Noua entitate va lansa un brand auto electric propriu, dedicat exclusiv pieței din Japonia.

Automobilele dezvoltate în cadrul acestui proiect vor prelua tehnologiile avansate implementate de Chery pe piața chineză și vor fi echipate cu sisteme moderne de asistență pentru șofer. Deși detaliile finale legate de prețuri sunt încă în curs de definitivare, reprezentanții companiilor au subliniat că intenția lor este de a se adresa pieței de masă. Strategia se bazează pe modelul de succes aplicat de Chery în Europa și Asia de Sud-Est, unde oferă game de modele dotate complet, la prețuri extrem de competitive.

Planul de afaceri al companiei mixte prevede introducerea a patru modele distincte până în anul 2029, fiind luată în calcul și o eventuală extindere pe alte piețe externe. Procesul de producție va fi demarat inițial la fabrica deținută de Yueda Automobile în China, urmând ca din anul 2030 sau ulterior să fie analizată posibilitatea localizării producției direct în Japonia.

Partenerii au evidențiat faptul că, în ciuda statutului de piață auto majoră la nivel global, potențialul de creștere al sectorului vehiculelor electrice din Japonia a rămas în mare parte neexploatat. Datele statistice ale industriei indică o creștere cu 80% a vânzărilor de autoturisme electrice noi în perioada ianuarie-martie comparativ cu perioada similară a anului trecut, atingând un volum de 26.959 de unități și ridicând rata de penetrare a vehiculelor electrice peste pragul de 2,5% pentru prima dată în istorie.

Pe fondul intensificării concurenței de pe piața internă din China, Chery își accelerează extinderea vânzărilor externe. Compania a comercializat 2,806 milioane de vehicule la nivel mondial în 2025, situându-se imediat în spatele grupului Nissan Motor, ocupantul locului 11 global. De asemenea, constructorul chinez își majorează constant exporturile către Europa, cota sa de piață în Regatul Unit înregistrând o creștere de până la 5,9% în primul trimestru al acestui an.

Cât despre subdivizia Chery Malaysia, aceasta a anunțat deschiderea oficială a sesiunii de înregistrare a interesului pentru noul model Chery Tiggo 9, clienții interesați având posibilitatea de a-și exprima opțiunea prin intermediul platformei online a companiei.

Poziționat ca viitorul SUV de top și navă-amiral a mărcii, noul Chery Tiggo 9 utilizează aceeași platformă tehnică pe care sunt dezvoltate modelele Jaecoo J8 și Omoda C9. Pe piața de origine din China, vehiculul este propus într-o configurație interioară cu șapte locuri, dispuse în format de tip 2+3+2.

Deși specificațiile complete destinate pieței din Malaezia nu au fost complet dezvăluite, reprezentanții locali ai mărcii au confirmat că Tiggo 9 va fi echipat cu un grup motopropulsor format dintr-un motor turbo pe benzină de 2,0 litri și un sistem de tracțiune integrală. Pe piața chineză, această configurație pe benzină dezvoltă o putere de 254 CP și un cuplu de 390 Nm, fiind cuplată la o transmisie automată cu opt rapoarte.

Pe lângă versiunea convențională, modelul Tiggo 9 este comercializat în China și într-o variantă plug-in hybrid (PHEV). Aceasta combină un motor turbo hibrid de 1,5 litri cu două motoare electrice de tracțiune, ansamblul generând o putere totală combinată de 381 CP și un cuplu maxim de 610 Nm. Acest sistem poate fi asociat fie cu o baterie de 18,67 kWh, fie cu un acumulator mai mare, de 34,46 kWh, asigurând o autonomie pur electrică de 80 km, respectiv 160 km, conform standardelor de testare WLTC.

Indiferent de capacitatea bateriei alese, versiunea Chery Tiggo 9 PHEV oferă o autonomie totală combinată ce depășește 1.400 km în ciclu WLTC. Procesul de reîncărcare de la 30% la 80% din capacitate se realizează în 25 de minute. Varianta cu baterie de 18,67 kWh permite încărcarea rapidă în curent continuu (DC) cu o putere de până la 41 kW, în timp ce pachetul mai mare, de 34,46 kWh, acceptă rate de încărcare superioare, de până la 71 kW.

Noul Chery Tiggo 9 se va alătura unei liste ce cuprinde patru modele complet noi programate pentru lansare pe piața din Malaezia în cursul acestui an, reprezentând cel de-al doilea debut comercial după introducerea modelului de bază Chery Tiggo 8.

Promovat oficial ca un vehicul menit să redefinească standardele luxului în segmentul navelor-amiral, Tiggo 9 conduce o ofensivă majoră de produs în anul 2026. Această strategie include, de asemenea, lansarea unui SUV orientat spre performanță și versatilitate, a unui model definit ca o evoluție dedicată publicului tânăr, precum și a unui vehicul plug-in hybrid din gama Chery Super Hybrid (CSH), programat să completeze oferta mărcii spre finalul anului.