Românii aleg des mașini second-hand fără verificări complete. Potrivit datelor prezentate de expertul de la carVertical pentru Capital, situațiile în care mașinile grav avariate sunt cosmetizate și vândute drept „în stare foarte bună” sunt mult mai frecvente decât s-ar crede.

„Pe baza datelor noastre, acesta este un fenomen surprinzător de frecvent. Dintre toate mașinile verificate de carVertical în România, mai mult de jumătate au avut daune – 58,4%. Companiile de asigurări au evaluat un singur eveniment de daună la o medie de 3.200 de euro (pentru perioada ianuarie 2025 – decembrie 2025). O parte semnificativă a mașinilor avariate sunt importate din străinătate, reparate ieftin și vândute ulterior ca fiind fără defecte. Desigur, și mașinile utilizate local se pot deteriora. În medie, vehiculele sunt implicate într-un accident rutier o dată la 5–10 ani, motiv pentru care achiziția unei mașini second-hand implică întotdeauna un anumit grad de risc. Cumpărătorii de mașini, încercând să economisească bani sau să își permită un model peste bugetul lor, ignoră adesea starea reală a vehiculului. Totuși, achiziționarea unei mașini grav avariate poate duce ulterior la numeroase costuri de reparație neprevăzute. Nu trebuie ignorate nici îndoielile legate de siguranța unui astfel de vehicul. Un raport de istoric permite cumpărătorilor să excludă imediat mașinile care au fost implicate în accidente grave, însă, în toate cazurile, o mașină second-hand ar trebui verificată într-un service și testată printr-un test drive”, a explicat Matas Buzelis pentru Capital.

„Sfatul nostru principal pentru achiziționarea unei mașini importate este: nu te baza pe povești, ci pe date concrete. Iată un proces simplu, în patru pași, pentru a te proteja: 1. Digital Check – începe prin a verifica istoricul vehiculului folosind codul VIN. Aceasta este cea mai rapidă și mai ieftină metodă de a elimina imediat mașinile cu kilometraj falsificat, care au fost declarate furate sau care au un istoric de avarii grave raportate. Uneori, o mașină care părea prea bună ca să fie adevărată s-ar putea să nici nu merite să o inspectați, mai ales dacă se află la câteva ore distanță cu mașina.

2. Inspecție fizică – inspectați cu atenție mașina în plină zi. Căutați culori de vopsea care nu se potrivesc, spații inegale între panourile caroseriei și semne de rugină.

3. Test drive – faceți o probă de conducere completă cu mașina pe diferite tipuri de drumuri și la viteze diferite. Ascultați dacă se aud zgomote ciudate, verificați dacă mașina merge drept și testați frânele.

4. Inspecție profesională: Acesta este pasul cel mai important. Insistați să fie inspectată mașina la un service independent și de încredere. Un mecanic profesionist poate identifica probleme la motor, suspensie și sistemele electronice care sunt invizibile pentru ochiul neantrenat. Recomandăm întotdeauna cumpărătorilor să efectueze această inspecție profesională chiar dacă nu există urme de avarii și dacă istoricul este, de asemenea, curat”, a subliniat expertul.

„Observăm că mărcile premium și cele mai căutate sunt cele mai frecvent implicate în accidente în România. Studiul nostru a arătat că mașinile Porsche sunt cele mai frecvent implicate în accidente în România – 76,3% din toate modelele Porsche verificate de carVertical în țară au înregistrat cel puțin un eveniment de avarie. Acestea au fost urmate de BMW (76,1%), Tesla (70,4%), Honda (69,4%) și Mini (68,6%) (perioada de date ianuarie 2025 și decembrie 2025). Adesea, acest lucru nu se datorează calității scăzute a mașinilor, ci faptului că acestea se încadrează în categorii cu costuri ridicate de reparație: Mașinile premium și sport de acest gen utilizează materiale scumpe și tehnologie complexă, necesitând manoperă specializată. SUV-urile pot provoca daune substanțiale chiar și în cazul coliziunilor minore, datorită dimensiunilor și greutății lor. Și, în general, cu cât o mașină are mai multă tehnologie – cum ar fi senzori și camere – cu atât este mai scumpă repararea ei, deoarece un impact minor poate deteriora aceste componente costisitoare”, a mai spus expertul.

Cei care își achiziționează primul autoturism second-hand sunt cei mai vulnerabili în fața capcanelor din piață. Printre cele mai frecvente greșeli se numără deciziile impulsive, bazate pe aspectul mașinii și pe încrederea acordată vânzătorului, fără verificări suplimentare.

O altă problemă majoră este ignorarea costului total de deținere. Mulți cumpărători iau în calcul doar prețul de achiziție, fără a include cheltuieli precum înmatricularea, asigurarea, mentenanța inițială sau eventualele reparații.

De asemenea, tendința de a alege cea mai ieftină variantă disponibilă pentru un anumit model poate duce la probleme serioase. În unele cazuri, este mai avantajos un vehicul mai vechi, dar bine întreținut, decât unul mai nou, dar cu probleme ascunse.

Cea mai costisitoare greșeală rămâne însă neglijarea verificării istoricului. O investiție redusă într-un raport complet poate preveni pierderi de mii de euro și probleme majore pe termen lung.