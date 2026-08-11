Dacia Sandero vine tare din urmă. Modelul care poate fi mai tentant decât o mașină nouă

Dacia Sandero Stepway atrage atenția cumpărătorilor din Marea Britanie și pe piața mașinilor rulate, unde diferența de preț față de un exemplar nou poate ajunge la aproximativ 6.000 de lire sterline. Carwow a analizat un model fabricat în 2022, cu un rulaj de aproximativ 36.000 de kilometri, pentru a vedea ce primește un cumpărător care renunță la tehnologiile oferite de actuala generație. Prețul redus și deprecierea de mai puțin de 25% în patru ani sunt principalele argumente în favoarea variantei second-hand.

Dacia Sandero Stepway analizată de Carwow arată cât de mare poate deveni diferența dintre prețul unui automobil rulat și cel al unui exemplar nou. Modelul din 2022 este echipat cu motorul TCe de 1,0 litri, care dezvoltă 91 CP, și a fost scos la vânzare pentru 9.945 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 10.900 de euro.

Automobilul a parcurs aproximativ 22.000 de mile, respectiv circa 36.000 de kilometri. În ciuda prețului de sub 10.000 de lire, nivelul de echipare include dotări utile pentru deplasările cotidiene, între care cruise control cu limitator de viteză, aer condiționat manual, conexiune Bluetooth și sistem audio.

Configurația este completată de jante de 16 inch și un portbagaj cu o capacitate de 328 de litri. Modelul nu oferă nivelul tehnologic întâlnit pe actuala versiune Sandero Stepway, însă păstrează echipamentele considerate importante pentru utilizarea obișnuită.

Un argument suplimentar îl reprezintă evoluția valorii mașinii pe piața second-hand. Exemplarul fabricat în 2022 s-a depreciat cu mai puțin de 25% în aproximativ patru ani, ceea ce indică o păstrare relativ bună a valorii sale de revânzare.

Diferența devine evidentă atunci când Dacia Sandero Stepway din 2022 este comparată cu actualul model disponibil pe piața britanică. Un Sandero Stepway nou pornește de la peste 16.000 de lire sterline, astfel că ecartul față de mașina analizată ajunge la aproximativ 6.000 de lire.

Versiunea de bază a modelului actual este însă mai puternică. Aceasta utilizează motorul TCe 110, care dezvoltă 110 CP, față de cei 91 CP oferiți de propulsorul exemplarului fabricat în 2022.

Cumpărătorul unei mașini noi plătește, prin urmare, nu doar pentru un automobil fără rulaj anterior, ci și pentru o configurație tehnică și tehnologică actualizată.

Actualul Sandero Stepway beneficiază de o evoluție importantă în privința tehnologiei disponibile la bord. Printre echipamentele oferite se află instrumentarul digital cu diagonala de 7 inch și un sistem multimedia al cărui ecran poate ajunge la 10 inch.

Lista dotărilor disponibile cuprinde și încărcarea wireless pentru telefon, precum și sistemul modular YouClip, conceput pentru fixarea diferitelor accesorii în habitaclu.

Progresul este vizibil și în domeniul siguranței. Actualul model poate fi echipat cu frânare automată de urgență, sistem de asistență pentru menținerea benzii de circulație și tehnologie pentru recunoașterea indicatoarelor rutiere.

Alegerea unei Dacia Sandero noi aduce și avantajele asociate achiziției unui automobil direct din rețeaua comercială, inclusiv garanția comercială și accesul la serviciile de întreținere aferente.

Pentru cumpărătorii care acordă prioritate tehnologiei, sistemelor moderne de siguranță și unei motorizări mai puternice, diferența de preț poate fi justificată de echipamentele suplimentare oferite de actuala generație.

În schimb, pentru cei care urmăresc în primul rând costul achiziției și nu consideră indispensabile cele mai noi funcții, exemplarul Sandero Stepway din 2022 analizat de Carwow oferă o parte importantă din caracteristicile practice ale modelului la un preț considerabil mai mic. Diferența de aproximativ 6.000 de lire sterline față de un exemplar nou transformă astfel piața second-hand într-o alternativă importantă pentru cumpărătorii britanici.