Din cuprinsul articolului

Schimbări strategice în rețeaua de producție Dacia

Grupul Renault analizează o reorganizare a producției pentru marca Dacia, într-un context european marcat de competiție puternică și presiune pe costuri. Conform informațiilor apărute în presa economică internațională, o parte dintre noile modele ar putea fi fabricate în afara României, în unități din Turcia și Slovenia.

Această posibilă redistribuire a producției ar reprezenta o modificare importantă în strategia industrială a mărcii, cu potențiale efecte asupra rolului uzinei de la Mioveni în lanțul global de producție.

Unde ar putea fi produse noile modele Dacia?

Planurile discutate indică o împărțire a producției pentru viitoarele modele:

  • un model de tip break ar urma să fie fabricat în Turcia, în zona industrială din apropierea orașului Bursa, unde există deja capacități de producție pentru vehicule ale grupului Renault;
  • un nou model electric urban ar putea fi asamblat în Slovenia, la uzina din Novo Mesto.

Această structurare sugerează o optimizare regională a producției, în funcție de costuri, capacitate industrială și strategie de piață.

Uzina Dacia de la Mioveni rămâne un centru industrial important, cu o pondere ridicată a producției destinată exportului, estimată la aproximativ 90%.

Totuși, orice mutare de modele noi în alte țări poate influența volumul de producție și structura comenzilor pe termen mediu și lung. În acest context, sindicatele din industrie estimează că aproximativ 1.200 de locuri de muncă directe ar putea fi afectate, în timp ce efectul în lanț asupra furnizorilor ar putea extinde impactul la zeci de mii de angajați.

Presiune competitivă ridicată în industria auto europeană

Industria auto din Europa trece printr-o etapă de transformare accelerată, determinată de mai mulți factori:

  • intrarea agresivă pe piață a producătorilor chinezi precum BYD și Chery;
  • presiunea de preț exercitată asupra producătorilor tradiționali;
  • accelerarea tranziției către vehicule electrice;
  • optimizarea costurilor la nivel de grupuri auto globale.

În acest context, Renault își ajustează strategia globală, vizând o creștere a ponderii vânzărilor în afara Europei până în 2030, ceea ce influențează direct deciziile de producție.

Datele recente indică schimbări importante în echilibrul industriei auto locale. Într-o lună de referință din 2026, producția fabricii Ford Otosan din Craiova a depășit pentru prima dată volumul realizat de Dacia.

În același interval:

  • producția Ford Otosan a ajuns la peste 21.800 de vehicule;
  • producția Dacia a fost de aproximativ 21.500 de unități, în scădere semnificativă față de anul anterior.

În paralel, piața auto din România a înregistrat o scădere accentuată a înmatriculărilor pentru marca Dacia, inclusiv un declin puternic pe segmentul intern.

Pe lângă dinamica producției, Dacia se confruntă și cu o reducere a cererii pe piețele europene. În unele luni recente, înmatriculările au scăzut semnificativ, ceea ce reflectă atât contextul economic, cât și competiția tot mai intensă din segmentul auto low-cost și entry-level.

Situația actuală indică o posibilă etapă de reorganizare strategică pentru Dacia în cadrul grupului Renault. Mutarea unor modele noi în alte țări, combinată cu presiunea concurențială și scăderea cererii pe anumite piețe, poate influența rolul uzinei de la Mioveni în anii următori.

Situația vânzărilor Dacia la început de 2026

Segment / Piață Perioada Evoluție vânzări Valoare / detalii Observații
Europa Ianuarie 2026  Scădere ~11.300 unități vândute Aproximativ -9.000 unități față de ianuarie 2025; Sandero iese din top
Franța Ianuarie 2026  Scădere accentuată -33,9% Cea mai importantă piață pentru Dacia afectată semnificativ
România T1 2026 Mixt (scădere + revenire) Dacia lider piață În martie apare o ușoară revenire; Toyota și Skoda urmează în clasament
Modele – Sandero Ianuarie 2026 Stabil / ușor afectat Rămâne model important Își menține relevanța, dar pierde poziții în topuri europene
Modele – Bigster Ianuarie 2026 Debut lent Lansare recentă Performanță inițială sub așteptări
Cauze generale 2026 Tranziție modele noi, motorizări noi, concurență crescută
Perspective 2026 2026  Posibilă creștere Lansări noi: Sandero Stepway, Logan nou, electrificare
Context 2025 Anual  Creștere +3% global Bază pozitivă pentru 2026, dar volatilitate pe piețe