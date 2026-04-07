Grupul Renault analizează o reorganizare a producției pentru marca Dacia, într-un context european marcat de competiție puternică și presiune pe costuri. Conform informațiilor apărute în presa economică internațională, o parte dintre noile modele ar putea fi fabricate în afara României, în unități din Turcia și Slovenia.

Această posibilă redistribuire a producției ar reprezenta o modificare importantă în strategia industrială a mărcii, cu potențiale efecte asupra rolului uzinei de la Mioveni în lanțul global de producție.

Planurile discutate indică o împărțire a producției pentru viitoarele modele:

un model de tip break ar urma să fie fabricat în Turcia, în zona industrială din apropierea orașului Bursa, unde există deja capacități de producție pentru vehicule ale grupului Renault;

un nou model electric urban ar putea fi asamblat în Slovenia, la uzina din Novo Mesto.

Această structurare sugerează o optimizare regională a producției, în funcție de costuri, capacitate industrială și strategie de piață.

Uzina Dacia de la Mioveni rămâne un centru industrial important, cu o pondere ridicată a producției destinată exportului, estimată la aproximativ 90%.

Totuși, orice mutare de modele noi în alte țări poate influența volumul de producție și structura comenzilor pe termen mediu și lung. În acest context, sindicatele din industrie estimează că aproximativ 1.200 de locuri de muncă directe ar putea fi afectate, în timp ce efectul în lanț asupra furnizorilor ar putea extinde impactul la zeci de mii de angajați.

Industria auto din Europa trece printr-o etapă de transformare accelerată, determinată de mai mulți factori:

intrarea agresivă pe piață a producătorilor chinezi precum BYD și Chery;

presiunea de preț exercitată asupra producătorilor tradiționali;

accelerarea tranziției către vehicule electrice;

optimizarea costurilor la nivel de grupuri auto globale.

În acest context, Renault își ajustează strategia globală, vizând o creștere a ponderii vânzărilor în afara Europei până în 2030, ceea ce influențează direct deciziile de producție.

Datele recente indică schimbări importante în echilibrul industriei auto locale. Într-o lună de referință din 2026, producția fabricii Ford Otosan din Craiova a depășit pentru prima dată volumul realizat de Dacia.

În același interval:

producția Ford Otosan a ajuns la peste 21.800 de vehicule;

producția Dacia a fost de aproximativ 21.500 de unități, în scădere semnificativă față de anul anterior.

În paralel, piața auto din România a înregistrat o scădere accentuată a înmatriculărilor pentru marca Dacia, inclusiv un declin puternic pe segmentul intern.

Pe lângă dinamica producției, Dacia se confruntă și cu o reducere a cererii pe piețele europene. În unele luni recente, înmatriculările au scăzut semnificativ, ceea ce reflectă atât contextul economic, cât și competiția tot mai intensă din segmentul auto low-cost și entry-level.

Situația actuală indică o posibilă etapă de reorganizare strategică pentru Dacia în cadrul grupului Renault. Mutarea unor modele noi în alte țări, combinată cu presiunea concurențială și scăderea cererii pe anumite piețe, poate influența rolul uzinei de la Mioveni în anii următori.