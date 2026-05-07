Pensii record sunt înregistrate în special în sectorul bancar din Republica Moldova, unde veniturile declarate integral și nivelul ridicat al contribuțiilor sociale au dus la valori semnificativ mai mari ale prestațiilor acordate la retragerea din activitate.

„Sectorul bancar are cele mai mari pensii pentru că sectorul bancar tinde să declare toate veniturile. Noi avem în jur de puțin peste 6.000 de persoane care au o pensie medie de 25.000 și acesta este sectorul bancar, o parte din beneficiarii sistemului medical. Noi avem aviatorii care se încadrează, dar aviatorii achită 39%, este cu 10% mai mult față de bugetari. Bine, sunt un număr mic, dar ei la fel beneficiază de o pensie mai mare pentru că și achită mai mult”, a declarat Elena Țîbîrnă.

Șefa CNAS a explicat pentru Moldova1 că nivelul pensiilor este direct influențat de contribuțiile achitate pe parcursul activității profesionale. Astfel, domeniile în care salariile sunt declarate integral și unde taxele sociale sunt mai consistente generează automat și prestații mai mari la pensionare.

Potrivit datelor prezentate de instituție, angajații din sectorul bugetar contribuie în prezent cu aproximativ 29%, cei din mediul privat achită în jur de 24%, în timp ce în parcurile IT contribuția este de doar 7%. În cazul zilierilor, nivelul contribuției sociale este de aproximativ 6%.

Deși industria IT se numără printre cele mai bine plătite sectoare ale economiei moldovenești, nivelul viitoarelor pensii pentru angajații din domeniu este afectat de modul în care sunt calculate contribuțiile sociale.

Reprezentanții CNAS susțin că baza de calcul utilizată pentru stabilirea prestațiilor sociale în sectorul IT este plafonată la aproximativ 63% din salariul mediu prognozat. În aceste condiții, veniturile reale ale angajaților nu sunt reflectate integral în calculul pensiei.

„Noi limităm venitul care intră în calcul pentru pensie și indemnizații, iar acest lucru îi defavorizează pe cei din acest sector”, a explicat directoarea instituției.

Diferențele dintre categoriile profesionale devin astfel vizibile inclusiv la momentul pensionării. În timp ce anumite domenii beneficiază de pensii de peste 25.000 de lei, alte sectoare cu venituri mari, dar cu regim fiscal special, pot genera prestații considerabil mai reduse pe termen lung.

La polul opus față de beneficiarii pensiilor foarte mari se află zeci de mii de pensionari care trăiesc exclusiv din pensia minimă acordată de stat.

Datele oficiale arată că aproximativ 97.000 de persoane din totalul celor aproape 670.000 de pensionari din Republica Moldova beneficiază în prezent de pensia minimă pentru limită de vârstă.

Începând cu 1 aprilie 2026, valoarea minimă a pensiei pentru limită de vârstă a fost stabilită la 3.264 de lei și 66 de bani. Majorarea a fost aplicată după indexarea cu 6,84% și după o creștere fixă de 51,33 de lei aprobată de Guvern.

Pentru pensionarii care au realizat un stagiu complet de cotizare de cel puțin 40 de ani, pensia minimă ajunge la 3.525 de lei și 72 de bani, potrivit datelor comunicate de autorități.

