UE ia în calcul negocieri directe cu Vladimir Putin. Președintele Consiliului European, António Costa, a confirmat că există un „potențial” ca Uniunea Europeană să intre, la un moment dat, în contact direct cu partea rusă.

Potrivit acestuia, liderii celor 27 de state membre sunt consultați pentru a stabili:

dacă UE ar trebui să participe direct la negocieri

ce mandat ar avea un eventual reprezentant european

cum poate fi menținută unitatea poziției europene

Costa a subliniat că orice astfel de pas trebuie făcut coordonat și fără a perturba procesul diplomatic existent.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi transmis că Ucraina susține o mai bună coordonare europeană în eventualele negocieri.

Kievul ar vedea utilă desemnarea unui interlocutor european capabil să transmită poziția UE într-un mod unitar, însă menține principiul fundamental: nicio decizie despre Ucraina fără Ucraina.

„Am primit, de asemenea, mesaje din partea unor state apropiate de Rusia, care indică faptul că reprezentanţii lor intenţionează să se deplaseze la Moscova. O dorinţă ciudată (…) în aceste vremuri. Nu recomandăm acest lucru”, a avertizat Zelenski într-un discurs susţinut joi, potrivit AFP

Un oficial ucrainean a subliniat că scopul este obținerea unei „păci durabile și echitabile”, nu doar a unui armistițiu temporar.

Ucraina a venit cu o contrapropunere privind un armistițiu, începând cu data de 6 mai, și a calificat inițiativa rusă drept un demers de propagandă.

Președintele ucrainean a criticat dur partea rusă, afirmând că aceasta ar solicita, în opinia sa, un fel de „permis” din partea Ucrainei pentru a organiza în siguranță o defilare anuală în Piața Roșie, după care ar continua acțiunile militare.

Procesul de pace rămâne în impas, în ciuda eforturilor internaționale. Ultimele discuții trilaterale între SUA, Ucraina și Rusia nu au produs rezultate decisive, iar contactele diplomatice au rămas fragmentate.

În acest context:

UE se teme de marginalizare în negocieri

Rusia nu a indicat disponibilitate clară pentru dialog direct cu UE

formatul actual este considerat insuficient de eficient de unele state europene

Situația de pe teren complică și mai mult diplomația. Rusia a anunțat un armistițiu unilateral de scurtă durată, legat de marcarea Zilei Victoriei, însă acesta nu a fost însoțit de o reducere generală a ostilităților.

„Da, vorbim despre 8 şi 9 mai”, a răspuns purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, întrebat despre acest lucru într-un briefing de presă.

La rândul său, Ucraina a răspuns cu o inițiativă proprie de încetare temporară a focului, însă ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcarea pauzelor de luptă.

„Reamintim populaţiei civile din Kiev şi personalului misiunilor diplomatice străine necesitatea de a părăsi oraşul în timp util”, a avertizat joi ministerul rus al apărării într-un comunicat, promiţând un răspuns în cazul unui atac ucrainean.

Uniunea Europeană se află într-un punct sensibil:

vrea să mențină sprijinul ferm pentru Ucraina

încearcă să evite excluderea din negocierile majore

caută o formulă diplomatică unitară între cele 27 de state membre

În prezent, nu există un consens privind cine ar putea reprezenta oficial UE într-un eventual dialog cu Moscova sau dacă o astfel de discuție este oportună în acest moment.

Posibila deschidere către negocieri directe cu Rusia marchează o schimbare importantă de nuanță în abordarea europeană, dar nu și o decizie finală.

UE analizează opțiuni, Ucraina solicită coordonare, iar Rusia nu oferă încă semnale clare de disponibilitate pentru un dialog structurat cu Bruxelles-ul.

Evoluția acestui dosar va depinde de dinamica militară, de implicarea SUA și de capacitatea Europei de a-și defini o voce diplomatică unitară.