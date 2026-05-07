Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că marșul „Regimentul Nemuritor” va fi organizat într-un format diferit, respectiv unul electronic, potrivit EFE.

În mod tradițional, președintele rus Vladimir Putin participă la acest eveniment atunci când coloana ajunge în apropierea Kremlinului, purtând o fotografie a tatălui său, care a fost rănit în cel de-al Doilea Război Mondial.

Decizia de modificare a formatului a fost luată pe fondul preocupărilor de securitate, autoritățile ruse acuzând Ucraina de intenții de atac cu drone asupra Moscovei în jurul zilei de 9 mai. În acest context, Kremlinul a anunțat măsuri suplimentare pentru protejarea lui Vladimir Putin în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Victoriei.

Totodată, Moscova a transmis avertismente dure către Kiev, afirmând că ar putea exista un răspuns ferm în cazul unor atacuri asupra paradei, inclusiv posibile lovituri asupra centrelor de decizie din capitala ucraineană și recomandări de evacuare pentru personalul diplomatic și organizațiile internaționale din Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în cadrul summitului Comunității Politice Europene de la Erevan, că parada militară de 9 Mai de la Moscova ar putea avea loc fără echipament militar, sugerând că Rusia se teme de posibile atacuri cu drone asupra Pieței Roșii.

În paralel, Moscova a explicat absența armamentului greu de la defilare prin motive de securitate, invocând „amenințarea teroristă ucraineană”, și a anunțat un armistițiu unilateral de 48 de ore cu ocazia Zilei Victoriei.

De partea sa, Kievul nu a susținut inițiativa rusă, propunând un armistițiu propriu anterior, care nu a fost acceptat de Moscova, deși anul trecut festivitățile de 9 Mai s-au desfășurat fără incidente majore.

În același timp, opoziția rusă din exil susține că restricțiile și modificările legate de marșul „Regimentul Nemuritor” ar putea avea la bază și teama regimului de posibile reacții interne privind pierderile din războiul din Ucraina.

Negocierile de pace dintre Moscova și Kiev, mediate de Washington, par să fi ajuns într-un punct mort. În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a trimis în Statele Unite pe negociatorul-șef al Ucrainei pentru discuții cu emisarilor lui Donald Trump.

De partea rusă, consilierul prezidențial Yuri Ușakov a declarat că o nouă rundă de negocieri trilaterale între Moscova, Washington și Kiev nu ar avea în prezent sens, susținând că pentru orice progres Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din Donbas, potrivit agenției Interfax.

„Toată lumea înțelege, inclusiv, aș spune, negociatorii ucraineni, că acum Kievul trebuie să facă un singur pas serios, după care, în primul rând, ostilitățile vor fi suspendate și, în al doilea rând, perspectivele se vor deschide pentru o discuție serioasă privind perspectivele unei noi soluții pe termen lung”, a declarat reporterilor consilierul rus, răspunzând la o întrebare despre perspectivele de reluare a negocierilor. „Toată lumea înțelege asta, așa că, sincer, să ne convingem unii pe alții este în mare parte o pierdere de timp, pentru că acum acest pas este așteptat de la Kiev, în special de la Zelenski”, a continuat Ushakov.

Negociatorul ucrainean Rustem Umerov a avut o întâlnire în Florida cu reprezentanți ai Statelor Unite, a anunțat joi Kievul, în contextul în care eforturile diplomatice pentru oprirea invaziei ruse la scară largă în Ucraina se află într-un impas, potrivit AFP.

Un purtător de cuvânt al președinției ucrainene a declarat jurnaliștilor că Rustem Umerov s-a întâlnit deja cu președintele Volodimir Zelenski, căruia i-a prezentat un raport privind discuțiile purtate.

Totodată, președintele ucrainean a anunțat că negociatorul Rustem Umerov a ajuns în Florida, unde urmează să aibă o serie de întâlniri cu reprezentanți ai administrației Statelor Unite. Șeful statului a precizat că secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei va discuta joi cu emisarii președintelui american.