Locuitorii din Galați au fost treziți joi dimineață de o alertă transmisă prin sistemul RO-ALERT, după ce autoritățile au avertizat asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Mesajul a fost emis în jurul orei 08:40 de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și a fost transmis pe telefoanele mobile ale populației din zonă. Autoritățile au precizat că avertizarea este valabilă aproximativ 90 de minute și au recomandat măsuri imediate de protecție.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul transmis populației.

Pentru cetățenii străini aflați în zonă, autoritățile au inclus și o versiune în limba engleză a mesajului de avertizare.

Tensiunile din regiune mențin autoritățile în alertă

Emiterea mesajului RO-ALERT vine într-un context regional extrem de tensionat, marcat de incidente repetate cu drone și obiecte aeriene care au ajuns în apropierea granițelor României și ale altor state NATO din estul Europei.

În ultimele luni, autoritățile române au intensificat monitorizarea spațiului aerian, în special în zonele apropiate de Dunăre și de frontiera cu Ucraina, după mai multe episoade în care fragmente de drone sau aparate de zbor fără pilot au căzut pe teritoriul României.

Zona Galațiului a devenit una sensibilă din acest punct de vedere, mai ales pe fondul proximității față de conflictul din Ucraina și al incidentelor produse în apropierea infrastructurii civile.

Alerta transmisă joi dimineață readuce în atenție incidentul grav petrecut pe 25 aprilie în Galați, când fragmente provenite de la o dronă au căzut într-o zonă locuită, în apropiere de Bariera Traian.

Resturile au lovit un atelier aflat în curtea unui localnic și un stâlp de electricitate, iar la fața locului au intervenit rapid echipaje de poliție, pompieri și specialiști pirotehniști.

Situația a devenit extrem de delicată după ce autoritățile au constatat că drona avea încărcătură explozivă. Sute de persoane au fost evacuate preventiv din zonă, iar accesul în perimetru a fost restricționat pentru mai multe ore.

Ulterior, dispozitivul a fost transportat într-o zonă sigură și detonat controlat.

Incidentul a generat îngrijorare în rândul populației și a dus la creșterea gradului de alertă în estul țării, autoritățile luând în calcul inclusiv riscul apariției unor noi incidente similare.

În paralel cu alerta din România, autoritățile din Letonia au anunțat că două drone provenite din Rusia au pătruns în noaptea de miercuri spre joi în spațiul aerian leton și s-au prăbușit ulterior.

Armata letonă a confirmat incidentele, iar radioteleviziunea națională LSM a relatat că una dintre drone a căzut într-un depozit petrolier din Rezekne, localitate aflată la aproximativ 40 de kilometri de frontiera cu Rusia.

În urma impactului s-a produs un incendiu, însă flăcările au fost stinse înainte de sosirea echipajelor de pompieri.

Autoritățile letone au emis încă din timpul nopții alerte pentru populația aflată în apropierea graniței, avertizând cetățenii să rămână în locuințe și să evite deplasările.

De asemenea, școlile din Rezekne au fost închise temporar din motive de siguranță.

Incidentele din ultimele luni au amplificat îngrijorările privind securitatea spațiului aerian în statele din flancul estic al NATO.

Reuters amintește că, la finalul lunii martie, mai multe drone ucrainene rătăcite au ajuns pe teritoriile Estonia, Lituania și Letoniei. Potrivit informațiilor disponibile, aparatele ar fi fost lansate împotriva unor ținte din Rusia și și-ar fi deviat traiectoria.

Cele trei state baltice au transmis însă în mod repetat că nu permit utilizarea spațiului lor aerian sau a teritoriului național pentru lansarea unor atacuri împotriva Rusiei.

Poziția comună a fost reafirmată în luna aprilie de miniștrii de externe din Riga, Tallinn și Vilnius, pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune.

În acest context, autoritățile din România continuă să monitorizeze atent evoluțiile din apropierea frontierelor estice și să pregătească măsuri rapide de intervenție în cazul unor noi incidente care ar putea pune în pericol populația civilă.