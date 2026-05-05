Declarațiile lui Donald Trump vin pe fondul intensificării conflictului în Strâmtoarea Ormuz, o zonă esențială pentru transportul global de energie. Avertismentul a fost formulat inițial într-un interviu acordat Fox News și reluat ulterior într-o postare pe platforma Truth Social, unde liderul american a transmis că orice atac asupra navelor americane va avea consecințe extreme.

„Va fi șters de pe fața pământului”, a declarat Donald Trump.

În același timp, președintele american a susținut că autoritățile de la Teheran au devenit „mai maleabile” în negocieri, în contextul presiunilor exercitate de blocada navală americană asupra porturilor iraniene.

Situația din teren rămâne însă volatilă, în condițiile în care atacurile asupra navelor comerciale și asupra terminalului Fujairah din Emiratele Arabe Unite s-au reluat, amplificând riscurile pentru transportul maritim global.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor suplimenta prezența militară în Orientul Mijlociu, invocând necesitatea protejării intereselor strategice.

„Avem cel mai bun echipament. Avem materiale peste tot în lume. Avem aceste baze peste tot în lume. Toate sunt aprovizionate cu echipamente. Putem să folosim toate aceste materiale și le vom folosi, dacă vom avea nevoie”, a declarat el.

Ulterior, liderul american a afirmat pe Truth Social că Iranul ar fi atacat o navă cargo sud-coreeană, solicitând Seulului să se alăture operațiunilor de securizare a navigației în Strâmtoarea Ormuz.

În paralel, Washingtonul a anunțat distrugerea a șase ambarcațiuni rapide iraniene, într-o acțiune militară desfășurată luni. De asemenea, Donald Trump a reiterat angajamentul SUA de a sprijini navele comerciale blocate în zonă, un punct esențial pentru fluxul global de hidrocarburi.

În replică, autoritățile iraniene au avertizat forțele americane să nu pătrundă în Strâmtoarea Ormuz și au transmis navelor comerciale să evite orice mișcare necoordonată cu armata iraniană.

Un nou episod tensionat a fost raportat după ce presa de stat iraniană a acuzat armata americană că a atacat ambarcațiuni civile.

Potrivit autorităților de la Teheran, cele șase nave vizate nu aparțineau Gărzii Revoluționare, ci erau ambarcațiuni comerciale care transportau civili, iar atacul s-a soldat cu cinci morți.

„Au atacat și au tras asupra a două ambarcațiuni mici de marfă care transportau civili și se deplasau de la Khasab, de pe coasta Omanului, spre coasta iraniană. Acest comportament pripit și stângaci al inamicului provine din teama excesivă și coșmarul armatei americane cu privire la operațiunile cu ambarcațiuni rapide ale IRGC”, a declarat oficialul militar.

De cealaltă parte, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că intervenția a vizat neutralizarea unor amenințări directe la adresa transportului comercial.

„Au fost utilizate pentru a elimina ambarcațiunile mici iraniene care amenințau transportul comercial”, au transmis reprezentanții militari americani.

Washingtonul susține că acțiunea a fost necesară pentru a proteja operațiunile de redeschidere a rutei maritime.

Escaladarea situației a generat reacții la nivel regional, inclusiv din partea Arabia Saudită, care a cerut evitarea unei crize majore.

Autoritățile de la Riad au avertizat asupra riscului unei noi escaladări militare și au făcut apel la reținere.

„Ministerul de Externe exprimă îngrijorarea regatului Arabiei Saudite cu privire la escaladarea militară actuală din regiune şi cheamă la dezamorsarea situaţiei, abţinerea de la orice escaladare suplimentară şi la manifestarea reţinerii”.

Totodată, Arabia Saudită a subliniat importanța eforturilor diplomatice, inclusiv cele conduse de Pakistan, pentru găsirea unei soluții politice care să evite destabilizarea regiunii.

Armistițiul dintre SUA și Iran, aflat în vigoare din 8 aprilie, este considerat fragil după reluarea confruntărilor armate și a atacurilor cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite.

Tabel sinteză – Elemente cheie ale crizei din Strâmtoarea Ormuz: