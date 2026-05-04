Schimbare majoră în NATO. Evoluțiile recente din arhitectura de securitate euro-atlantică indică o reașezare treptată a priorităților Statelor Unite, cu o orientare mai puternică spre regiunea Indo-Pacific. În acest context, prezența militară americană în Europa ar putea fi redusă gradual, fără a produce, cel puțin pe termen scurt, dezechilibre majore de securitate.

Mesajele transmise de liderii politici și militari sugerează că această tranziție este una planificată, desfășurată în etape, tocmai pentru a permite statelor europene să își consolideze propriile capacități de apărare.

Președintele Nicușor Dan a transmis o evaluare prudent optimistă privind impactul acestor schimbări asupra României și flancului estic al NATO. În opinia sa, retragerea parțială a trupelor americane nu reprezintă un risc imediat pentru securitatea regională în următorii doi-trei ani.

El subliniază că ajustările strategice ale Washingtonului nu sunt recente, ci fac parte dintr-o direcție conturată încă din anii anteriori, accelerată acum de evoluțiile geopolitice globale.

”Evident că în primul rând că tema summit-ului B 9 este relația transatlantică. Da, deci ea tema a fost stabilită acum trei, patru, cinci luni și iată că se dovedește foarte actuală. Nu este o surpriză. Încă din primul mandat al președintelui Trump, strategia de apărare a Statelor Unite a spus că se va concentra pe Indo-Pacific, mai mult decât pe Europa. Și că o să existe pași gradual în direcția asta. Și acesta este unul dintre pași”, explică Nicușor Dan din Armenia.

Un element central al acestei transformări îl reprezintă consolidarea capacității de apărare europene. Uniunea Europeană dezvoltă instrumente financiare și militare precum programul SAFE, conceput pentru a reduce dependența de sprijinul militar extern și pentru a întări industria de apărare internă.

Acest proces este descris de liderii europeni ca o etapă de „recuperare strategică”, prin care continentul își completează deficitul de securitate acumulat în ultimele decenii.

La nivelul Alianței Nord-Atlantice, secretarul general Mark Rutte a confirmat că statele europene au înțeles necesitatea unei implicări mai mari în propria apărare. Mesajul transmis este unul de adaptare, nu de retragere bruscă a Statelor Unite.

Oficialii NATO subliniază că această recalibrare reflectă o realitate geopolitică mai amplă, în care SUA își redistribuie resursele strategice, în timp ce Europa este chemată să își asume un rol mai activ în cadrul alianței.

„Liderii europeni au înțeles mesajul. Au auzit mesajul tare și clar. Europenii fac un pas înainte, un rol mai mare pentru Europa și un NATO mai puternic”, spune Mark Rutte.

Pe fondul acestei reconfigurări, conflictul din Orientul Mijlociu, în special tensiunile legate de Iran și securitatea rutelor maritime, amplifică presiunea asupra cooperării transatlantice.

Disputele privind intervențiile militare și securitatea globală au generat diferențe de poziție între statele europene și Statele Unite, afectând coeziunea politică pe anumite dosare sensibile.

„Cred că demonstrează că trebuie să consolidăm cu adevărat pilonul european în NATO și trebuie să facem cu adevărat mai mult”, a declarat Kallas, subliniind că „trupele americane nu sunt în Europa doar pentru a proteja interesele europene, ci și interesele americane”.

În paralel, efectele economice ale conflictului se resimt la nivel global, în special prin perturbarea transportului energetic și comercial.

Germania adoptă o strategie de precauție, repoziționând active militare navale în Marea Mediterană pentru a fi pregătită în eventualitatea unei misiuni internaționale în regiunea Golfului Persic.

Deciziile Berlinului reflectă o abordare condiționată: implicarea militară este posibilă doar în baza unui mandat internațional clar și a unei stabilizări a conflictului.