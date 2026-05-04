Declarațiile lui Nicușor Dan au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la Erevan, după încheierea celei de-a opta ediții a summitului Comunitatea Politică Europeană.

Cu această ocazie, șeful statului a transmis că România își menține obiectivele privind deficitul bugetar, precum și angajamentele legate de finanțările SAFE și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), subliniind totodată că direcția pro-occidentală a țării rămâne neschimbată.

„Invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut că, după ce chestiunile se așază, cursul revine”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă susținută la Erevan, după încheierea celei de-a opta ediţii a summitului Comunităţii Politice Europene (CPE).

Intervenția vine în contextul în care leul a atins un nou minim istoric în raport cu moneda europeană. Potrivit informațiilor publicate de Banca Națională a României (BNR), cursul euro a fost cotat luni la 5,1998 lei, marcând un record negativ.

„Ce pot să transmit și românilor și piețelor financiare este că România își păstrează obiectivele pe deficit, își păstrează angajamentele pe obiectivele imediat corelate cu financiarul SAFE și PNRR și direcția pro-occidentală”, a declara președintele României.

Precedentul nivel minim fusese înregistrat joi, când euro a fost cotat la 5,1417 lei, însă în unele case de schimb cursul depășise deja pragul de 5,25 lei.

Deprecierea leului are loc pe fondul tensiunilor politice interne, generate de retragerea sprijinului PSD pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan, de demisia miniștrilor social-democrați din Executiv și de depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, care urmează să fie votată marți, 5 mai.

La finalul lunii aprilie 2026, rezervele valutare ale BNR au înregistrat o scădere față de luna precedentă, pe fondul unor ieșiri nete de capital mai mari decât intrările.

Potrivit datelor comunicate de instituție, rezervele valutare se situau la 30 aprilie 2026 la nivelul de 64.836 milioane de euro, în scădere față de sfârșitul lunii martie, când erau de 67.032 milioane de euro. BNR a precizat că această evoluție reflectă atât fluxurile de intrare, cât și pe cele de ieșire de valută înregistrate în cursul lunii aprilie.

În această perioadă, intrările s-au ridicat la aproximativ 1.800 milioane de euro, provenind din modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, din alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și din alte surse.

În același timp, ieșirile au totalizat circa 3.996 milioane de euro. Acestea au fost generate de modificări ale rezervelor minime în valută ale băncilor, de plăți aferente datoriei publice denominate în valută, de plăți efectuate către Comisia Europeană, precum și de alte operațiuni financiare.

Rezervele de aur ale României au rămas nemodificate, la 103,6 tone, iar în contextul evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acestora a fost estimată la 13.171 milioane de euro.

Astfel, rezervele internaționale ale României, formate din valută și aur, au ajuns la 78.007 milioane de euro la sfârșitul lunii aprilie 2026, în scădere față de nivelul de 80.278 milioane de euro înregistrat la finalul lunii martie.

Pentru luna mai 2026, sunt estimate plăți scadente în contul datoriei publice denominate în valută, inclusiv cele directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, în valoare de aproximativ 1.417 milioane de euro.