Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) se situau la 30 aprilie 2026 la nivelul de 64.836 milioane de euro, în scădere față de sfârșitul lunii martie, când acestea erau de 67.032 milioane de euro, potrivit datelor comunicate de BNR. Instituția a precizat luni că evoluția reflectă atât intrările, cât și ieșirile de valută înregistrate pe parcursul lunii aprilie.

În această perioadă, au fost consemnate intrări de aproximativ 1.800 milioane de euro, provenite din modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, din alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și din alte surse. În același timp, ieșirile s-au ridicat la circa 3.996 milioane de euro, fiind generate de modificări ale rezervelor minime în valută ale băncilor, de plăți aferente datoriei publice denominate în valută, de plăți către Comisia Europeană, precum și de alte operațiuni financiare.

Rezervele de aur ale României au rămas neschimbate, la 103,6 tone. În contextul evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acestora a fost estimată la 13.171 milioane de euro. Astfel, rezervele internaționale ale țării, formate din valută și aur, s-au situat la 78.007 milioane de euro la sfârșitul lunii aprilie 2026, în scădere față de nivelul de 80.278 milioane de euro înregistrat la finalul lunii martie.

Pentru luna mai 2026, plățile scadente în contul datoriei publice denominate în valută, inclusiv cele directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, sunt estimate la aproximativ 1.417 milioane de euro.

La 31 martie 2026, rezervele valutare ale Băncii Naționale a României se situau la nivelul de 67.032 milioane de euro, în creștere față de sfârșitul lunii februarie, când acestea erau de 65.023 milioane de euro, potrivit datelor publicate de instituție.

Evoluția din cursul lunii a fost influențată de intrări de aproximativ 9.424 milioane de euro, provenite din modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, din alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și din alte operațiuni financiare. În această sumă sunt incluse și fonduri obținute din emisiuni de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor, în valoare nominală de 3.000 milioane de euro, precum și emisiuni în dolari americani echivalente cu aproximativ 1.731 milioane de euro.

În același timp, ieșirile de valută s-au ridicat la circa 7.415 milioane de euro. Acestea au fost generate de modificarea rezervelor minime în valută ale instituțiilor de credit, de plăți aferente datoriei publice denominate în valută, în sumă de aproximativ 638 milioane de euro, precum și de plăți efectuate către Comisia Europeană și alte operațiuni financiare.

Rezervele de aur ale României s-au menținut la 103,6 tone, iar în contextul evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acestora a fost estimată la 13.246 milioane de euro. În consecință, rezervele internaționale ale României, formate din valută și aur, au ajuns la 80.278 milioane de euro la 31 martie 2026, în creștere față de 79.639 milioane de euro la sfârșitul lunii februarie.

Pentru luna aprilie 2026, plățile scadente în contul datoriei publice denominate în valută, inclusiv cele directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, sunt estimate la aproximativ 365 milioane de euro.

La 28 februarie 2026, rezervele valutare ale Băncii Naționale a României se situau la nivelul de 65.023 milioane de euro, în scădere față de sfârșitul lunii ianuarie, când acestea erau de 65.812 milioane de euro, potrivit datelor comunicate de instituție.

Pe parcursul lunii februarie, evoluția a fost influențată de intrări de aproximativ 3.574 milioane de euro, provenite din modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, din alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și din alte operațiuni financiare. În același timp, ieșirile s-au ridicat la circa 4.363 milioane de euro, fiind determinate de modificarea rezervelor minime în valută, de plăți aferente datoriei publice denominate în valută, în valoare de aproximativ 1.259 milioane de euro, precum și de plăți efectuate către Comisia Europeană și alte transferuri.

Rezervele de aur ale României s-au menținut la 103,6 tone, iar în contextul evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acestora a fost estimată la 14.616 milioane de euro. În consecință, rezervele internaționale ale României, formate din valută și aur, au ajuns la 79.639 milioane de euro la sfârșitul lunii februarie 2026, în scădere față de 80.033 milioane de euro înregistrate la 31 ianuarie.

Pentru luna martie 2026, plățile scadente în contul datoriei publice denominate în valută, inclusiv cele directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, sunt estimate la aproximativ 638 milioane de euro.

La 31 ianuarie 2026, rezervele valutare ale Băncii Naționale a României se situau la nivelul de 65.812 milioane de euro, în creștere față de sfârșitul anului 2025, când acestea erau de 64.800 milioane de euro, potrivit datelor publicate de instituție.

Evoluția din cursul lunii ianuarie a fost determinată de intrări de aproximativ 4.796 milioane de euro, provenite din modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, din alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, din alimentarea contului Comisiei Europene, precum și din alte operațiuni financiare. În același timp, ieșirile de valută s-au ridicat la circa 3.784 milioane de euro, fiind generate de modificări ale rezervelor minime în valută și de plăți aferente datoriei publice denominate în valută, precum și de alte transferuri.

Rezervele de aur ale României s-au menținut la 103,6 tone, iar în contextul evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acestora a fost estimată la 14.221 milioane de euro. În aceste condiții, rezervele internaționale ale României, formate din valută și aur, au ajuns la 80.033 milioane de euro la sfârșitul lunii ianuarie 2026, în creștere față de 77.017 milioane de euro la 31 decembrie 2025.

Pentru luna februarie 2026, plățile scadente în contul datoriei publice denominate în valută, inclusiv cele directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, sunt estimate la aproximativ 1.259 milioane de euro.