Curs valutar BNR, 4 mai 2026. Potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR), astăzi:

Un euro se tranzacționează cu 5.1998 lei, fiind în creștere cu 0.0581.

Un dolar american se tranzacționează cu 4.4376 lei, fiind în creștere cu .0.0411

Francul elvețian este cotat la 5.6670 lei, fiind în creștere cu 0.0849.

Lira sterlină este cotată la 6.0172 lei, fiind în creștere cu 0.0802.

Un gram de aur costă 653.2534 lei, fiind în scădere cu 0.3051.

Pentru români, un euro mai scump ar însemna că ar plăti mai mult la ratele în valută, la chirii, vacanțe, produse aduse din afară și unele facturi. În același timp, firmele care cumpără marfă din străinătate ar avea cheltuieli mai mari, iar aceste costuri s-ar regăsi, în final, în prețurile plătite de oameni. Pe piața valutară, investitorii ar urmări atent cursul și ar reacționa atunci când apare instabilitate economică.

Economiștii avertizează că, dacă situația politică instabilă ar continua, cursul ar putea ajunge chiar și la 7 lei. Analistul economic Cristian Păun, spre exemplu, a spus la Antena 3 CNN că, într-un astfel de context, o criză politică era ultimul lucru de care era nevoie. El a explicat că, pe termen mai lung, cursul de schimb ar crește și mai mult, deoarece există un risc foarte mare ca țara să ajungă în categoria „junk”. El a adăugat că nu ar mai fi suficientă valută pentru a acoperi cererile de retragere, ceea ce ar duce la creșterea puternică a valutei pe piața internă și la un curs care ar putea ajunge chiar la 7–8 lei.

„Într-un astfel de context, exact o criză politică ne ne mai trebuia. Pe termen ceva mai lung, cursul de schimb va avea o creștere și mai puternică, pentru că există un risc în momentul de față foarte, foarte mare să intrăm în junk. Nu o să avem, evident, valută pentru a putea onora acele cereri de retragere, fapt pentru care valuta va crește foarte mult pe piața internă și vom avea o creștere de curs, poate către 7-8 lei, fără nicio urmă de îndoială”, a declarat Păun.

BNR a anunţat, totodată, valorile indicelui ROBOR, indice care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei, astfel că:

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, stagnează la 5.86% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la trei luni în perioada 1 martie 2026 – 4 mai 2026:

valoare maxima: 5.94 % (4 martie 2026);

valoare minima: 5.75 % (2 martie 2026);

valoare medie pentru perioada selectată este 5.87 %.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, stagnează la 5.94% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la șase luni în perioada 1 martie 2026 – 4 mai 2026:

valoare maxima: 5.96 % (4 martie 2026);

valoare minima: 5.78 % (2 martie 2026);

valoare medie pentru perioada selectată este 5.93 %.

Indicele ROBOR la 12 luni stagnează la 6% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la 12 luni în perioada 1 martie 2026 – 4 mai 2026: