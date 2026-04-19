Românii care pot primi 1.000 de lei de la stat. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1 oferă un ajutor financiar de urgență destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate economică, care riscă evacuarea din locuință din cauza datoriilor acumulate la chirie, întreținere sau utilități (energie electrică, gaze naturale, apă).

Măsura are caracter social și punctual, fiind concepută pentru intervenție rapidă în situații de criză, nu ca formă de sprijin permanent.

Sprijinul financiar acordat este în valoare de 1.000 de lei și este reglementat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/2020. Scopul principal este prevenirea pierderii locuinței pentru persoanele vulnerabile, aflate în risc social.

Ajutorul poate fi utilizat exclusiv pentru acoperirea restanțelor la cheltuielile de locuire și utilități.

Ajutorul este destinat persoanelor care se află într-o situație financiară dificilă și care îndeplinesc condițiile stabilite de legislația locală, inclusiv:

existența unui risc real de evacuare;

acumularea de datorii la chirie, întreținere sau utilități;

lipsa datoriilor către bugetul local;

situație socială confirmată prin evaluare.

Fiecare caz este analizat individual, în funcție de vulnerabilitatea solicitantului.

Etapă Descriere Depunerea cererii și consiliere inițială Solicitantul depune cererea la sediul DGASPC Sector 1 (Strada Mureș nr. 18–24) și primește informații și consiliere privind dosarul. Ancheta socială la domiciliu Asistentul social efectuează o vizită la domiciliul solicitantului pentru a evalua situația reală de viață și gradul de vulnerabilitate. Evaluarea situației economice și familiale Sunt analizate veniturile, cheltuielile, componența familiei și nivelul datoriilor pentru stabilirea eligibilității. Emiterea dispoziției de acordare Primarul emite decizia finală de acordare a ajutorului, pe baza recomandării formulate de asistentul social.

Această procedură este esențială pentru a asigura direcționarea corectă a fondurilor către cazurile cu adevărat urgente.

Datele recente indică o nevoie crescută de sprijin social în Sectorul 1. În perioada ianuarie – martie 2026, au fost înregistrate 448 de cereri pentru acordarea ajutorului de urgență pentru plata întreținerii, ceea ce evidențiază presiunea economică asupra multor gospodării.

Ajutorul de urgență reprezintă un instrument de protecție socială menit să reducă riscul de excluziune locativă și să sprijine stabilitatea familiilor aflate în dificultate. Prin intervenția rapidă a autorităților locale, sunt prevenite situații precum evacuările sau acumularea de datorii greu de recuperat.