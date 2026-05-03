Românii care și-au făcut un obicei din a petrece vacanțele de vară pe litoralul din Bulgaria, atrași în trecut de costurile accesibile, se confruntă în acest an cu o realitate economică dură.

Trecerea oficială a Bulgariei la moneda euro, eveniment consumat la 1 ianuarie 2026, a adus cu sine nu doar o integrare economică mai profundă în structurile europene, ci și o majorare a prețurilor în sectorul serviciilor și al alimentației publice.

Primele semnale de alarmă vin chiar din partea specialiștilor în turism, care avertizează că Bulgaria nu mai este destinația „de buget” cu care ne-am obișnuit.

Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a tras un semnal de alarmă în acest weekend, după o vizită în stațiunea Balcic. Acesta a descris experiența sa pe contul personal de Facebook, subliniind că prețurile de pe litoralul vecin au ajuns să rivalizeze cu cele din destinații consacrate și considerate scumpe, precum Grecia sau Italia.

Potrivit reprezentantului ANAT, această scumpire este un efect direct al adoptării monedei unice și al creșterii taxelor locale.

Voican a relatat că, profitând de aderarea Bulgariei la spațiul Schengen și de vremea frumoasă, a vizitat faleza din Balcic, în apropierea Castelului Reginei Maria. Acesta a observat cu surprindere că la o terasă obișnuită, care nu se încadrează în categoria unităților de lux, prețurile au devenit exorbitante.

Specialistul a oferit și un exemplu concret în acest sens, menționând că o simplă bere la sticlă de 0,33 litri a ajuns să coste 32 de lei în Bulgaria, adică de două sau chiar de trei ori mai mult decât în Vama Veche.

„Prețuri șoc în Bulgaria! La Balchik, preturi ca in Grecia sau Italia. După trecerea la EUR și mărirea taxelor. În fiecare zi văd pe SM prejudecata ca în Bulgaria prețurile sunt mult mai mici decât la noi! Oameni buni, treziți-vă! Profitând de Schengen și bucuria unei plimbări pe faleză de la Balcic, la poalele Castelului Reginei Maria, ne-am oprit la o terasă oarecare, nu de fițe, să bem o bere și să ne delectăm cu primul Tarator al verii.. Venim din vama, unde o bere costa chiar și 10-15 lei. Aici dublu sau triplu! Un simplu Heineken la 0,33l … 32 lei! 😱 Atmosfera e plăcută, desigur! 10 romani la 1 bulgar. Doar … preturile acelea mici au dispărut cu desăvârșire! Atenție la bani!”, a scris Adrian Voican pe pagina sa de Facebook.

În opinia vicepreședintelui ANAT, prejudecata conform căreia Bulgaria oferă prețuri mult mai mici decât România ar trebui să dispară. El a subliniat că, deși atmosfera rămâne una plăcută, iar turiștii români sunt în continuare majoritari pe litoralul bulgăresc – raportul fiind de zece români la un singur bulgar în locația vizitată – ieftinătatea de altădată a dispărut cu desăvârșire.

Voican i-a sfătuit pe turiști să fie extrem de atenți la gestionarea banilor, deoarece costurile unei ieșiri la terasă s-au triplat față de anii precedenți.

Contextul acestei schimbări este unul istoric. Bulgaria a devenit al 21-lea stat membru al zonei euro la începutul acestui an, după ce Comisia Europeană a confirmat îndeplinirea tuturor criteriilor de convergență.

Deși leva era deja ancorată de euro printr-un curs fix de 1,95583, tranziția fizică la plățile în euro a generat speculă în sectorul serviciilor.

Deși analizele Băncii Centrale Europene și ale Băncii Naționale a Bulgariei indicau un impact inflaționist teoretic limitat, de maximum 0,4%, realitatea din teren, raportată de Institutul Național de Statistică din Bulgaria, arată o inflație lunară de 1,0% în martie 2026.

Astfel, pentru românii care aleg stațiunile bulgărești în această primăvară, minivacanța de 1 Mai reprezintă primul contact cu noile prețuri „europene” ale vecinilor de la sud de Dunăre.