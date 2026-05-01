Din cauza crizei politice din România, leul s-a slăbit față de euro. Joi, 30 aprilie 2026, Banca Națională a României (BNR) a anunțat un curs de 5,1417 lei pentru un euro, cea mai mare valoare înregistrată până acum. Pe piața interbancară, euro a depășit chiar 5,2 lei.

Economistul Adrian Negrescu a explicat la Antena 3 CNN că această depreciere a leului nu are legătură cu teorii ale conspirației, ci cu o situație reală din economie. El a spus că fondurile de investiții își retrag banii din România într-un ritm foarte mare, cel mai ridicat din ultimii ani, ceea ce duce la slăbirea monedei naționale.

Negrescu a mai spus că, în opinia lui, BNR nu va interveni imediat, ci posibil după votul de la moțiune, dacă va fi nevoie, pentru că o intervenție acum ar însemna cheltuirea banilor pe un curs care nu mai reflectă realitatea economică. El a adăugat că, dacă retragerile de bani continuă, leul ar putea ajunge în curând la un curs de 6 lei pentru un euro. El a respins ideea că situația ar fi cauzată de Mugur Isărescu, afirmând că este vorba despre efectele crizei politice.

Economistul a avertizat că România se împrumută în prezent la o dobândă de 7,3%. Adrian Negrescu a explicat că această creștere a dobânzii din ultima perioadă este tot rezultatul crizei politice și al lipsei de încredere din partea celor care finanțează statul, mai ales după promisiunile privind reducerea deficitului.

El a precizat că, de la o săptămână la alta, costul împrumuturilor a crescut semnificativ, ceea ce înseamnă sute de milioane de euro în plus. România se împrumută aproape un miliard de euro pe săptămână pentru a putea plăti pensii și salarii, iar dacă finanțatorii ar opri aceste împrumuturi, ar apărea probleme serioase pentru bugetul țării.

„Eu cred că nu va interveni BNR azi, ci, dacă va fi nevoie, marţi, după votul de la moţiune. Acum ar însemna să ardă banii pe un curs care nu mai reflectă situaţia în care ne aflăm. Dacă, până acum, multe fonduri de investiţii investeau în moneda naţională, că era o monedă stabilă, în titlurile de stat româneşti, îşi scot banii din ţară în cel mai ridicat ritm pe care l-am avut în ultimii ani. Şi aşa se depreciază moneda naţională. Deci nu este mâna lui Mugur Isărescu, este rezultatul crizei politice. Dacă leul se depreciază în continuare cu 2% pe zi, mi-e teamă că vom ajunge în curând la un curs de 6 lei. Creşterea de dobândă din ultima săptămână este cauzată de criza politică, mai ales în cotextul asigurărilor pe care l-am dat celor care ne finanţează, că vom reduce deficitul. Pare că nu mai au încredere în noi. Atenţie, de săptămâna trecută până azi, dobânda la care se împrumută România în acest an creşte cu 250 de milioane de euro. Noi am ajuns în situaţia de a ne împrumuta cu aproape 1 miliard de euro în fiecare săptămână că să avem cu ce plăti pensii şi salarii. Suntem dependenţi de împrumuturi şi dacă oamenii ăştia nu ne mai împrumută, s-ar putea să avem probleme mari de finanţare”, a declarat Negrescu.

Expertul contabil Radu Georgescu a spus, la rândul său, că pe rețelele sociale circulă ideea că banii ar „fugi” din România din cauza unei posibile căderi a Guvernului Bolojan. În opinia sa, situația nu este chiar atât de simplă și că Banca Națională a României (BNR) susține că intervine pentru a apăra stabilitatea leului.

Acesta a susținut, pe Facebook, că băncile străine nu își retrag în prezent capitalul din România și că profesioniștii din domeniul trezoreriei știu că vânzările masive de titluri de stat ar putea duce la pierderi importante, motiv pentru care astfel de mișcări ar fi puțin probabile în mod rațional.

El a afirmat că pe piața financiară din România ar exista o activitate intensă de speculație, pe care a comparat-o cu un „cazinou financiar”, sugerând că unele persoane ar miza pe deprecierea leului. În acest context, a făcut referire la așa-numitele poziții „short” pe valută, explicând mecanismul acestora ca o strategie prin care investitorii încearcă să câștige din scăderea cursului leului față de euro.

Georgescu a menționat că astfel de operațiuni pot implica utilizarea efectului de levier în tranzacții financiare, ceea ce poate amplifica atât câștigurile, cât și riscurile. Expertul contabil a făcut referire și la perioade anterioare de tensiune pe piața valutară, susținând că atunci au fost implicate inclusiv mari instituții financiare internaționale.

Negrescu a afirmat că în perioada următoare se va vedea dacă BNR dispune de suficiente resurse pentru a menține stabilitatea cursului de schimb și a concluzionat că aceste evoluții reprezintă, în opinia sa, un context economic „interesant” în care publicul poate învăța în timp real despre economie.

„Valeleu fug banii din Romania deoarece va pica Guvernul

Cel putin asa spun unii pe retelele sociale

BNR spune ca apara leul

Hai sa gandim putin Bancile straine nu isi retrag banii din Romania

Cel putin nu acum

Bancherii nu sunt idioti

Bine, nu sunt idioti cei care lucreaza in trezorerie

Orice trezorerier care se respecta stie ca daca vinde masiv titluri de stat, se impusca in picior

Deoarece valorile acestor titluri vor scadea accentuat si el va incasa o pierdere uriasa Acum in Romania se intampla altceva

Foarte interesant din punctul meu de vedere

In Romania s-a dechis cazinoul financiar

Si probabil in cazinou au intrat niste tipi dependenti de adrenalina financiara

Cei care au vazut filmul Big Short stiu despre ce vorbesc Probabil in aceste momente, multi tipi au deschis pozitii short pe leu

Iti explic pe romaneste ce inseamna sa deschizi pozitii short pe leu

1 Imprumuti lei si cumperi imediat euro

2 Astepti sa vezi daca va creste cursul euro

3 Cand cursul creste , vinzi euro si cumperi lei

4 Iti rambursezi creditul in lei

5 Ramai cu diferenta de curs Este 1 mai

Pentru cei care nu sunt fascinati de mici, dar care iubesc adrenalina

Poti sa intri in contul de broker

Sa imprumuti lei cu levarage de 20

Daca leul va scadea 1% tu vei castiga 20%

Daca leul va scadea 5% tu vei castiga 100% Acum un an la alegeri, cand a fost criza valutara, in joc au intrat si baietii mari , JPMorgan

Vom vedea saptamana viitoare daca BNR are suficienta munitie pentru a tine cursul

Si cati euro vor fi dispusi sa vanda Concluzii

Traim vremuri interesante

Partea buna este ca invatam live economie”, este mesajul lui Georgescu.

Curs valutar BNR, 1 mai 2026. Potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR), astăzi:

Un euro se tranzacționează cu 5.1417 lei, fiind în creștere cu 0.0413.

Un dolar american se tranzacționează cu 4.3965 lei, fiind în creștere cu 0.0370.

Francul elvețian este cotat la 5.5821 lei, fiind în creștere cu 0.0640.

Lira sterlină este cotată la 5.9370 lei, fiind în creștere cu 0.0501.

Un gram de aur costă 653.5585 lei, fiind în creștere cu 15.178.

BNR a anunţat, totodată, valorile indicelui ROBOR, indice care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei, astfel că:

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 5.86% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la trei luni în perioada 1 martie 2026 – 1 mai 2026:

valoare maxima: 5.94 % (4 martie 2026);

valoare minima: 5.75 % (2 martie 2026);

valoare medie pentru perioada selectată este 5.87 %.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, stagnează la 5.94% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la șase luni în perioada 1 martie 2026 – 1 mai 2026:

valoare maxima: 5.96 % (4 martie 2026);

valoare minima: 5.78 % (2 martie 2026);

valoare medie pentru perioada selectată este 5.93 %.

Indicele ROBOR la 12 luni stagnează la 6% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la 12 luni în perioada 1 martie 2026 – 1 mai 2026: