Noile reguli impuse băncilor din Germania marchează o etapă importantă în standardizarea procedurilor de combatere a spălării banilor. Începând cu 1 martie 2026 intră în vigoare o ordonanță care stabilește modul în care instituțiile financiare trebuie să transmită raportările privind tranzacțiile suspecte.

Actul normativ, cunoscut sub numele de Ordonanța privind raportarea în baza Legii combaterii spălării banilor (GwGMeldV), urmărește accelerarea și eficientizarea analizării sesizărilor de către Unitatea Centrală pentru Investigarea Tranzacțiilor Financiare (FIU). Prin această schimbare, autoritățile doresc ca informațiile transmise de băncile și instituțiile financiare să fie procesate mai rapid și într-o manieră uniformă la nivel național.

Un element central al noii reglementări este introducerea unor cerințe tehnice obligatorii pentru transmiterea raportărilor. Autoritățile consideră că standardizarea datelor permite o analiză automatizată mai eficientă și o corelare mai rapidă cu alte informații existente în sistem, informează cei de la ziarulromanesc.de.

În viitor, raportările transmise de bănci către FIU vor trebui să fie redactate într-un format digital structurat, ușor de procesat automat, respectiv XML. În același timp, legislația stabilește clar ce informații minime trebuie să conțină fiecare notificare de suspiciune, pentru ca autoritățile să poată analiza rapid cazurile semnalate.

Băncile și alte entități financiare sunt obligate de mai mult timp să monitorizeze activitatea financiară a clienților pentru a detecta posibile nereguli. Legea privind combaterea spălării banilor (GwG) impune instituțiilor din mai multe domenii să verifice tranzacțiile, să ceară clarificări în situații suspecte și, dacă este cazul, să raporteze autorităților.

Aceste obligații nu se limitează doar la sectorul bancar. În aceeași categorie intră furnizorii de servicii financiare, companiile de asigurări, agențiile imobiliare sau comercianții de bunuri de valoare. Toate aceste entități trebuie să urmărească tranzacțiile și să semnaleze situațiile care ar putea indica activități ilegale.

Conform legislației, o suspiciune apare atunci când există indicii că un bun ar putea proveni dintr-o infracțiune, considerată infracțiune premergătoare spălării banilor, conform § 43 alin. 1 nr. 1 din GwG. În același timp, orice suspiciune privind finanțarea terorismului trebuie raportată fără întârziere, potrivit § 43 alin. 1 nr. 2 din aceeași lege.

Sistemele interne de evaluare a riscurilor folosite de bănci pot semnala o serie de tranzacții considerate neobișnuite. Printre acestea se numără încasări foarte mari sau neobișnuite, depuneri frecvente de numerar în sume ridicate, transferuri internaționale sau plăți cu scopuri neclare ori contradictorii. De asemenea, pot fi analizate tranzacțiile care nu corespund comportamentului financiar obișnuit al unui cont.

Aplicarea noilor reguli presupune pentru bănci modificări importante la nivel intern. Instituțiile financiare trebuie să își adapteze procedurile, să își actualizeze sistemele informatice și să definească mai clar conținutul raportărilor transmise către autorități.

Specialiștii din domeniul financiar nu estimează însă o creștere masivă a solicitărilor adresate clienților. Totuși, persoanele care efectuează tranzacții neobișnuite trebuie să fie pregătite să ofere explicații clare privind proveniența banilor sau scopul plăților.

În astfel de situații, băncile pot solicita documente justificative. Printre acestea se pot număra facturi, contracte, dovezi de vânzare sau explicații scrise care să clarifice originea fondurilor sau natura tranzacției realizate.

Este important de subliniat că nici persoanele fizice și nici companiile nu au obligația legală de a raporta suspiciuni de spălare a banilor. Responsabilitatea revine exclusiv instituțiilor și entităților obligate prin lege, cum sunt băncile sau alte organizații financiare.

Un aspect esențial al acestor proceduri este faptul că, atunci când o bancă transmite o suspiciune către FIU, instituția nu are voie, în principiu, să informeze clientul vizat despre acest lucru.

Pentru majoritatea consumatorilor, activitatea financiară de zi cu zi nu ar trebui să fie afectată de aceste schimbări. Persoanele care desfășoară activități legale și își gestionează transparent finanțele nu au motive de îngrijorare.

Totuși, experții recomandă ca în cazul unor sume mai mari încasate să existe documente justificative clare. De asemenea, solicitările venite din partea băncii ar trebui tratate cu promptitudine și explicate detaliat, deoarece întârzierile pot duce la verificări suplimentare, blocarea temporară a unor tranzacții sau chiar suspendarea contului.

În situații mai complexe, cum ar fi blocarea contului sau menținerea unei suspiciuni de spălare a banilor, poate deveni necesară consultarea unui avocat specializat în drept bancar sau penal.