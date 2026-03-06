O nouă tranzacție importantă se pregătește pe piața financiară locală, după ce o bancă cu activitate consolidată în România a fost scoasă din nou la vânzare de către proprietarii săi. Garanti BBVA România ar putea fi cumpărată de Raiffeisen Bank, dacă negocierile se finalizează și autoritățile competente aprobă transferul.

Potrivit informațiilor citate de Profit.ro, oferta depusă de banca austriacă este, în acest moment, preferată de grupul spaniol BBVA. Sursele menționează că propunerea ar putea deveni câștigătoare în lipsa unor schimbări de ultim moment în procesul de selecție.

Interesul pentru această bancă nu a venit doar din partea austriecilor. Până la termenul limită pentru depunerea ofertelor, stabilit pentru 13 februarie, trei instituții financiare s-au înscris în cursă pentru achiziție: Raiffeisen Bank, ING Bank și Intesa Sanpaolo.

Pentru Raiffeisen, o astfel de tranzacție ar avea un impact major asupra poziției sale pe piața bancară din România. Instituția, controlată de grupul austriac RBI, se află în prezent pe locul șase în sistemul bancar, cu o cotă de piață de aproximativ 9,31%.

Achiziția Garanti BBVA România ar putea ridica această cotă peste pragul de 11%, ceea ce ar permite băncii să urce pe poziția a patra în clasamentul instituțiilor financiare locale, depășind BRD Groupe Societe Generale și CEC Bank, dar rămânând în urma Băncii Transilvania, BCR și UniCredit.

O aspirație similară avea și ING Bank, care ar fi urmărit aceeași țintă de creștere a cotei de piață prin această achiziție, conform acelorași surse citate anterior.

Procesul de vânzare a acestei bănci nu este o premieră. Grupul BBVA a mai încercat să vândă Garanti BBVA România în anul 2020, însă negocierile au fost întrerupte în contextul incertitudinilor generate de pandemie.

În acea perioadă, finaliștii rămași în cursa pentru cumpărarea băncii erau OTP Bank și Intesa Sanpaolo. Deși discuțiile ajunseseră într-o fază avansată, spaniolii au decis să oprească tranzacția, considerând că prețul oferit nu reflecta suficient valoarea instituției financiare.

Garanti România este deținută de Garanti BBVA Turcia, printr-o companie înregistrată în Olanda. La rândul său, banca turcească face parte din grupul Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), unul dintre cele mai mari conglomerate financiare din lume, cu operațiuni puternice în Spania și America Latină.

Businessul din România nu a fost însă integrat în activitățile principale ale grupului spaniol. După preluarea Garanti Turcia de către BBVA, operațiunile din România au rămas administrate în continuare prin filiera turcească, fiind considerate un segment mai îndepărtat în strategia globală.

În același timp, oportunitățile de dezvoltare în zona diasporei românești din Spania nu au fost valorificate pe deplin. Pe piața locală, creșterea organică a devenit tot mai dificilă, într-un sector bancar caracterizat de consolidare continuă, presiuni ridicate asupra costurilor și cerințe tot mai stricte de capital.

Garanti a fost afectată și de taxa pe activele bancare, care în cazul instituției se ridică la aproximativ 4% din totalul activelor. Nivelul este similar celui aplicat băncilor mari și ajunge să consume aproape jumătate din profitul realizat.

Grupul BBVA a fost implicat recent și într-un scandal major de corupție și spionaj corporativ. Curtea Națională din Spania a decis că gigantul bancar și fostul său președinte, Francisco González, pot fi judecați pentru dare de mită în formă continuată și divulgare de secrete. Dosarul a fost deschis după ce BBVA ar fi angajat o agenție de investigații private, condusă de fostul comisar de poliție Jose Manuel Villarejo, pentru a investiga conducerea companiei de construcții Sacyr, în contextul unei tentative de preluare a băncii în anul 2004.

Deși nu a depășit niciodată pragul de 2% din piața bancară locală, banca Garanti BBVA România a reușit să mențină un business stabil și un portofoliu solid de clienți, aspect care a stârnit interesul mai multor grupuri bancare europene.

Conform celor mai recente date oficiale, instituția avea o cotă de piață de 1,89% după active și ocupa poziția a 11-a în clasamentul bancar din România. Activele totale se ridicau la aproximativ 16,7 miliarde de lei.

La jumătatea anului trecut, banca raporta fonduri proprii totale de 2,423 miliarde de lei, dintre care 1,999 miliarde de lei reprezentau fonduri proprii de nivel 1.

Reluarea procesului de vânzare a atras trei potențiali cumpărători care sperau să își consolideze poziția pe piața locală, într-un context în care alți jucători importanți, precum Banca Transilvania și UniCredit, au crescut prin achiziții succesive.

ING Bank a fost primul ofertant care s-a înscris în cursă. Filiala din România a băncii olandeze are o cotă de piață de aproximativ 8,85% și ocupă locul șapte în sistemul bancar.

Raiffeisen Bank a intrat ulterior în competiție, iar Intesa Sanpaolo și-a manifestat la rândul său interesul, mai ales după ce recenta achiziție a First Bank i-a ridicat cota de piață la aproape 2%, poziționând-o pe locul zece.

Pe o piață în care concurența s-a intensificat prin numeroase tranzacții, inclusiv patru achiziții realizate de Banca Transilvania, și Raiffeisen Bank s-a confruntat cu dificultăți în procesul de extindere.

În prezent, băncile cu capital austriac controlează aproximativ 25% din activele sistemului bancar românesc. Reprezentanții băncii centrale au sugerat anterior că nu ar încuraja o extindere semnificativă a acestei ponderi prin preluarea unor instituții financiare mari.

În cazul Garanti BBVA România, cota de piață relativ redusă face însă tranzacția mai puțin sensibilă din acest punct de vedere.

Comparativ cu alte bănci vândute în ultimii ani în România, Garanti BBVA România s-a remarcat prin calitatea bună a portofoliului de clienți. Instituția a evitat problemele majore care au afectat bănci precum Volksbank, Bancpost sau Banca Românească înainte de a fi preluate de alți jucători.

Această situație influențează și prețul tranzacției. Potențialul cumpărător nu va obține câștiguri rapide de capital, ci mai degrabă avantajul integrării unui portofoliu stabil și a unor sinergii operaționale care pot reduce costurile.

În 2024, veniturile nete din dobânzi ale băncii au ajuns la 570 milioane de lei, cu 44,2% peste nivelul din 2023. Evoluția a fost susținută de creșterea volumului de credite pe toate segmentele: corporate (+14%), retail (+11,4%) și IMM-uri (+24,4%). Segmentul creditelor de consum a înregistrat cea mai rapidă creștere, de 33,9%.

Valoarea totală a creditelor acordate a urcat astfel cu 15,6%, până la 11,1 miliarde de lei, reflectând expansiunea activității de finanțare pentru populație și companii.

Depozitele au crescut la rândul lor cu 10,3% în 2024, ajungând la aproximativ 13 miliarde de lei. Depozitele companiilor au avansat cu 10%, iar cele ale persoanelor fizice cu 11%, ceea ce indică un nivel ridicat de încredere al clienților.

Activele totale ale băncii au crescut de la 15,3 miliarde de lei la 16,8 miliarde de lei într-un singur an.

Profitul net al băncii a ajuns la 133,5 milioane de lei, nivel influențat de introducerea taxei pe cifra de afaceri și de costurile suplimentare generate de implementarea unui nou sistem de core banking și de proiectele de transformare digitală. Fără aceste cheltuieli, profitul ar fi fost de aproximativ 187 milioane de lei.

În același interval, numărul cardurilor emise de bancă a crescut cu aproape 10%, iar rețeaua de terminale POS a fost extinsă cu 11,2%.

Garanti BBVA România face parte din Grupul Garanti BBVA România, alături de Garanti BBVA Leasing și Garanti BBVA Fleet Management, companii care completează oferta instituției cu produse de leasing și servicii de administrare a flotelor.

În anul 2023, banca a marcat 25 de ani de prezență pe piața bancară din România.