Programul Fidelis, prin care Ministerul Finanțelor atrage economiile populației prin titluri de stat listate la bursă, debutează cu o nouă ediție în 2026, disponibilă pentru subscriere în perioada 6 – 13 martie. Investitorii persoane fizice, atât rezidenți, cât și nerezidenți, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot participa la această ofertă.

Subscrierile pentru titlurile de stat sunt realizate prin intermediul unui consorțiu bancar format din BT Capital Partners și Banca Transilvania, alături de Salt Bank, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Instrumentele financiare emise în cadrul programului vor fi listate la Bursa de Valori București.

Programul Fidelis este prezentat de autorități ca o soluție prin care economiile populației pot fi protejate în condiții de siguranță, în timp ce statul obține finanțare pentru cheltuieli publice. Investitorii pot alege între mai multe scadențe și niveluri de dobândă, atât pentru emisiunile denominate în lei, cât și pentru cele în euro.

Pe lângă componenta financiară, programul pune accent și pe implicarea civică, oferind anumite facilități pentru donatorii de sânge, categorie pentru care este rezervată o tranșă specială de investiții.

În cadrul acestei ediții a programului Fidelis, Ministerul Finanțelor a anunțat o inițiativă specială destinată donatorilor de sânge, realizată în parteneriat cu Rock FM și Morning Glory cu Răzvan Exarhu. Scopul acestei măsuri este de a încuraja gesturile de solidaritate și implicarea civică.

Donatorii de sânge pot investi într-o tranșă dedicată de titluri de stat în lei, cu scadență la doi ani și cu o dobândă anuală de 6,90%, considerată una dintre cele mai atractive din ofertă pentru această categorie de investitori.

Pentru a face investiția mai accesibilă, pragul minim de subscriere pentru donatori a fost redus semnificativ. Suma minimă necesară pentru participare a scăzut de zece ori, de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim stabilit la 100.000 de lei.

Facilitatea este disponibilă pentru persoanele care pot demonstra că au donat sânge începând cu 1 octombrie 2025. Prin această măsură, autoritățile încearcă să transforme un gest de altruism într-o oportunitate de economisire sigură și responsabilă.

Noua ediție Fidelis III din 2026, lansată pe 6 martie, include mai multe tipuri de emisiuni de titluri de stat, atât în moneda națională, cât și în euro, fiecare cu dobânzi și perioade de maturitate diferite.

Pentru titlurile denominate în lei sunt disponibile patru opțiuni de investiție: o dobândă de 5,90% pentru scadența de doi ani, o dobândă de 6,90% tot pentru doi ani destinată donatorilor de sânge, 6,60% pentru titlurile cu scadență la patru ani și 7,10% pentru titlurile cu maturitate de șase ani.

În cazul emisiunilor în euro, investitorii pot opta pentru trei variante: dobândă de 3,50% pentru scadența la trei ani, 4,50% pentru titlurile cu maturitate de cinci ani și 6,00% pentru titlurile care ajung la scadență în zece ani.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este stabilită la 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și 100 de euro pentru cele denominate în moneda europeană. Pentru investitorii obișnuiți, pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei sau 1.000 de euro.

Un avantaj important al acestor investiții este faptul că în procesul de subscriere nu sunt percepute comisioane de către băncile intermediare. În plus, veniturile obținute din dobânzi și eventualele câștiguri de capital sunt neimpozabile.

Investitorii care au deținut titluri de stat Fidelis în edițiile anterioare și ale căror instrumente au ajuns la scadență pot reinvesti sumele disponibile prin subscrierea în cadrul noii emisiuni lansate în această perioadă. Informațiile complete despre termenii și condițiile financiare ale emisiunii sunt disponibile pe paginile instituțiilor partenere și pe platforma Bursei de Valori București, în secțiunea dedicată Programului Fidelis.