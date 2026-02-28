Programul Fidelis III se va desfășura în perioada 6-13 martie, iar subscrierile se pot realiza prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile de stat vor fi listate la Bursa de Valori București (BVB).

Pentru emisiunile în lei, dobânzile oferite sunt: 5,90% pentru scadența la 2 ani, 6,90% pentru scadența la 2 ani dedicată donatorilor de sânge, 6,60% pentru scadența la 4 ani și 7,10% pentru scadența la 6 ani. În cazul emisiunilor în euro, dobânzile sunt de 3,50% pentru scadența la 3 ani, 4,50% pentru scadența la 5 ani și 6% pentru scadența la 10 ani.

Tranșa specială de titluri de stat Fidelis, în lei, cu scadența la 2 ani, dedicată donatorilor de sânge care au efectuat donații începând cu 1 octombrie 2025, are dobânda de 6,90%. Pragul minim de subscriere pentru această tranșă specială a fost redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

Investitorii pot vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobânda corespunzătoare perioadei de deținere, calculată în funcție de prețul obținut pe bursă. Veniturile generate din deținerea titlurilor de stat Fidelis sunt neimpozabile.

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei pentru emisiunile în lei și de 1.000 de euro pentru emisiunile în euro.

Programul Fidelis este un program guvernamental românesc prin care persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor. Practic, împrumută bani statului român pentru o perioadă determinată, iar în schimb primesc dobândă. Este o modalitate de investiție sigură, pentru că statul garantează returnarea sumei investite la scadență.