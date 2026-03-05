Începând cu primăvara lui 2026, clienții băncilor din România vor observa modificări semnificative în structura și costurile pachetelor bancare.

Instituții precum BCR, Banca Transilvania, BRD, ING, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank sau CEC Bank își ajustează strategiile, concentrându-se pe fidelizarea clienților existenți și creșterea valorii operațiunilor, în loc de simpla extindere a bazei de utilizatori.

Pachetele standard rămân cele mai utilizate pe piață, însă comisioanele pot fi eliminate doar dacă sunt respectate anumite condiții. Exemple relevante:

BCR : cont standard 15 lei/lună; comision zero dacă se încasează minim 2.000 lei lunar. Pentru tinerii 18–22 ani, este suficientă o plată cu cardul pe lună, iar minorii sub 18 ani beneficiază de gratuitate fără condiții. Cardurile premium: Gold – 30 lei/lună (zero dacă se încasează 5.000 lei), Platinum – 50 lei/lună (zero dacă se încasează 10.000 lei).

Raiffeisen Bank : pachetul „Zero Tot” elimină comisioanele dacă clientul realizează cel puțin o plată cu cardul lunar și are un venit minim de 2.500 lei.

Banca Transilvania : abonamente standard permit retrageri și transferuri gratuite dacă sunt respectate condițiile de venit sau activitate, păstrând totuși un comision de 5 lei la încasări.

BRD : pachetele promoționale elimină comisioanele în funcție de venituri regulate și numărul minim de tranzacții.

ING Bank : pachetele populare pot ajunge aproape de zero costuri pentru operațiuni de bază dacă sunt îndeplinite criteriile specifice, precum o plată cu cardul sau un venit lunar de aproximativ 700 lei.

CEC Bank : condițiile pentru eliminarea comisioanelor sunt mai stricte, iar anumite operațiuni externe pot genera costuri suplimentare.

UniCredit Bank: pachetul Zero poate elimina comisioanele pentru administrarea contului, retrageri și transferuri în lei, dacă sunt respectate criteriile privind veniturile și activitatea în cont.

Băncile pun tot mai mult accent pe programelor de loialitate pe niveluri. Clienții cu venituri mai mari sau cu un portofoliu mai complex de produse financiare pot beneficia de:

comisioane reduse sau inexistente;

dobânzi mai mari la depozitele pe termen fix (până la 5% pentru 12 luni la nivelul superior);

rate preferențiale la credite;

condiții avantajoase pentru schimburile valutare între conturile proprii;

acces la produse exclusive fără costuri suplimentare.

Astfel, clientul „valoros” nu mai este definit doar prin deținerea unui cont curent, ci prin întreaga relație financiară cu banca.

Trendul digital se menține: tot mai multe conturi și produse bancare sunt deschise online. În 2025, BCR a înregistrat o creștere de aproximativ 20% a conturilor deschise la distanță. În același timp, clienții preferă interacțiunea cu un consilier pentru conturile curente, economii, investiții și credite, în timp ce depozitele și creditele sunt tot mai frecvent contractate integral online.

Banca digitală Revolut oferă un model diferit:

Planul Standard este gratuit, cu limite la retragerile de numerar (800 lei sau 5 operațiuni pe lună);

Planurile Plus și Premium au costuri lunare, dar oferă beneficii suplimentare și tranzacții nelimitate;

Transferurile în lei și euro în SEPA sunt gratuite, iar schimburile valutare au limite gratuite care cresc la planurile superioare.

Nerespectarea criteriilor pachetului poate duce la costuri anuale între 150 și 300 lei sau mai mult, în funcție de numărul de retrageri și transferuri efectuate. Alte taxe, precum operațiuni offline sau plăți în valută, pot crește costul anual.