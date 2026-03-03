Vista Bank anunță finalizarea integrării tuturor tipurilor de plăți RoPay pentru persoanele fizice, oferind clienților săi acces complet la sistemul național de plăți instant. Această dezvoltare marchează un pas important în digitalizarea plăților în România, permițând tranzacții rapide, sigure și fără costuri suplimentare.

RoPay, dezvoltat de TRANSFOND în colaborare cu Asociația Română a Băncilor, este un sistem de plată instant care permite migrarea tranzacțiilor din numerar către mediul digital. Cu ajutorul aplicației Vista Mobile Banking, clienții Vista Bank pot efectua acum patru tipuri noi de plăți prin QR:

Plăți la POS – pentru cumpărături rapide în magazine fizice;

Plăți eCommerce – pentru achiziții online sigure;

Plăți facturi – simplificând plata serviciilor și utilităților;

Plăți la comerciant cu cod static – tranzacții rapide, fără introducerea datelor suplimentare.

Aceste funcționalități completează serviciile existente, cum ar fi plățile contactless, transferurile prin RoPay Alias și plățile de proximitate, oferind o experiență de plată complet digitală.

Integrarea completă RoPay aduce avantaje semnificative clienților:

Tranzacții instant – banii ajung imediat la beneficiar;

Securitate ridicată – toate operațiunile respectă standardele naționale de siguranță;

Acces gratuit pentru persoanele fizice;

Flexibilitate – plăți în magazine fizice, online sau la plata facturilor;

Ușurință în utilizare – toate plățile se efectuează direct din aplicația mobilă.

„RoPay este o soluție gândită pentru clientul modern, care își dorește o experiență de plată rapidă, simplă și sigură. Finalizarea integrării tuturor plăților RoPay pentru persoane fizice le oferă clienților Vista Bank libertatea de a alege modul de plată potrivit dintr-o varietate extinsă de scenarii de plată, atât în mediul fizic, cât și online. Continuăm să investim în soluții digitale care fac bankingul de zi cu zi mai ușor și mai intuitiv”, a declarat Raluca Dobre, Director Canale Alternative și Transformare, Vista Bank.

Pentru implementarea noilor funcționalități RoPay, Vista Bank a colaborat cu Getik, o companie românească specializată în soluții digitale pentru sectorul bancar. Această colaborare asigură că toate plățile sunt procesate rapid, sigur și fără complicații.

„Prin integrarea completă a funcționalităților de plată RoPay, Vista Bank își reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea unui ecosistem de plăți modern și eficient în România. Această realizare arată că, prin colaborare și inovație la nivel național, telefonul mobil poate deveni un instrument de plată simplu și la îndemână, pregătit să înlocuiască numerarul în tot mai multe situații de zi cu zi – fie că vorbim despre cumpărături la magazinul de proximitate, plata facturilor, transferuri instant între prieteni sau achiziții online.” – a adăugat Răzvan Faer, Director Dezvoltare, TRANSFOND.

Cu peste 25 de ani de experiență în România, Vista Bank oferă soluții financiare adaptate atât persoanelor fizice cu venituri peste medie, cât și clienților juridici medii și mari. Banca operează prin 35 de sucursale și 5 centre de afaceri, oferind produse moderne, sigure și rapide.