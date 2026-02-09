CEC Bank a activat pentru clienții săi o nouă funcționalitate digitală care permite trimiterea și solicitarea de bani instant, utilizând serviciul RoPay Alias, integrat direct în CEC App. Noua opțiune este disponibilă tuturor clienților care dețin conturi la băncile participante în sistemul național RoPay și funcționează fără întrerupere, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte.

Prin această soluție, transferurile financiare nu mai necesită introducerea codului IBAN sau a altor detalii bancare. Numărul de telefon devine singurul identificator necesar pentru efectuarea tranzacțiilor, ceea ce reduce semnificativ timpul de operare și riscul de erori. Sistemul este conceput pentru a răspunde nevoilor cotidiene ale utilizatorilor, de la plăți rapide între prieteni până la decontări urgente.

Implementarea RoPay Alias marchează un nou pas în strategia de digitalizare a CEC Bank, care urmărește adaptarea serviciilor bancare la comportamentele digitale actuale ale clienților și la cerințele unui mediu financiar tot mai orientat spre viteză și accesibilitate.

RoPay Alias permite asocierea unui cont bancar cu un identificator simplu, precum numărul de telefon, facilitând astfel plăți rapide între utilizatori. Pentru a putea trimite sau primi bani prin acest sistem, atât plătitorul, cât și beneficiarul trebuie să fie înrolați în RoPay Alias la banca unde dețin contul.

În CEC App, clienții pot iniția două tipuri principale de operațiuni: solicitarea de bani și trimiterea de bani. În cazul solicitării, utilizatorul introduce numărul de telefon al destinatarului, iar acesta primește instant o notificare de plată, pe care o poate aproba direct din aplicația proprie. Pentru trimiterea de bani, procesul este similar, suma fiind transferată imediat către contul asociat numărului de telefon introdus.

„Cu RoPay Alias, transferurile bancare devin simple și rapide: câteva tapuri și banii ajung instant, în siguranță, între conturile clienților băncilor participante. Este un pas important spre un ecosistem de plăți mai intuitiv, rapid, flexibil și accesibil pentru clienții noștri”, a declarat Mugur Podaru, Director al Direcției Operațiuni la Distanță, CEC Bank.

Noua funcționalitate aduce beneficii directe pentru utilizatori, începând cu simplitatea procesului de plată. Eliminarea IBAN-ului reduce considerabil complexitatea operațiunilor și face transferurile accesibile inclusiv pentru utilizatorii mai puțin familiarizați cu detaliile bancare.

Un alt avantaj major este rapiditatea. Tranzacțiile se procesează în câteva secunde, indiferent de oră sau zi, ceea ce reprezintă un diferențiator important față de transferurile clasice. În plus, serviciul este gratuit, fără comisioane suplimentare pentru clienți, și poate fi utilizat de oriunde, exclusiv prin intermediul aplicației mobile.

Prin RoPay Alias, CEC Bank își consolidează poziția în zona serviciilor digitale și răspunde cererii tot mai mari pentru soluții bancare intuitive, adaptate unui stil de viață conectat. Noua opțiune este gândită ca parte integrantă a experienței de mobile banking, nu ca un serviciu auxiliar.

Lansarea RoPay Alias se înscrie în procesul amplu de modernizare derulat de CEC Bank, care urmărește extinderea serviciilor digitale și integrarea acestora într-un ecosistem coerent. Banca pune accent pe securitate, viteză și flexibilitate, elemente considerate esențiale pentru clienții anului 2026.

CEC Bank, fondată în 1864, rămâne instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România și dispune de cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale. În paralel cu infrastructura fizică, banca dezvoltă canale digitale precum CECapp, rețelele de ATM și POS, precum și magazinul virtual CEC_IN, unde produsele și serviciile pot fi accesate integral online.

Informații suplimentare despre produsele și serviciile CEC Bank sunt disponibile în unitățile băncii, prin serviciul gratuit de suport clienți la numărul 0.800.800.848 sau pe site-ul oficial www.cec.ro.